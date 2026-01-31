-->
|Vitalizi, Chiorazzo allattacco: Norma del centrodestra va abrogata subito
31/01/2026
|La notizia riportata oggi dal quotidiano l' Altra Voce sulle richieste di accesso ai vitalizi da parte di quattro ex consiglieri regionali è la conseguenza diretta della norma natalizia approvata dal centrodestra e ancora pienamente vigente.
Lo dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo.
Gli annunci di ravvedimento operoso del Presidente Bardi restano tali se non seguiti da atti concreti. Finché la legge non viene modificata o abrogata, essa legittima consiglieri di ieri e di oggi a presentare richieste di vitalizio.
È particolarmente grave inoltre - sottolinea Chiorazzo - che, ai sensi della norma vigente, la quota a carico dei consiglieri venga prelevata dal fondo destinato agli interventi sociali, sottraendo risorse al welfare.
Una scelta inaccettabile quella di ripristinare i vitalizi in una regione in cui circa 27 mila lucani vivono con pensioni minime inferiori ai 600 euro mensili e che, nel 2025, risulta la prima in Italia per aumento delle ore di cassa integrazione, con circa 1.900 lavoratori coinvolti.
Il Presidente Bardi - conclude Chiorazzo - abbia finalmente uno scatto di orgoglio istituzionale e voti senza ambiguità la proposta di legge del centrosinistra per labrogazione totale dei vitalizi. La dignità istituzionale deve essere retroattiva, non i vitalizi. È lunica strada per ristabilire credibilità e rispetto verso i reali bisogni dei lucani, alle prese con crisi industriali, perdita di potere dacquisto e servizi pubblici, a partire dalla sanità, che spesso non rispondono nemmeno alle aspettative minime.
