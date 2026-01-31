La notizia riportata oggi dal quotidiano l' Altra Voce sulle richieste di accesso ai vitalizi da parte di quattro ex consiglieri regionali è la conseguenza diretta della norma natalizia approvata dal centrodestra e ancora pienamente vigente.

Lo dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo.

Gli annunci di ravvedimento operoso del Presidente Bardi restano tali se non seguiti da atti concreti. Finché la legge non viene modificata o abrogata, essa legittima consiglieri di ieri e di oggi a presentare richieste di vitalizio.

È particolarmente grave inoltre - sottolinea Chiorazzo - che, ai sensi della norma vigente, la quota a carico dei consiglieri venga prelevata dal fondo destinato agli interventi sociali, sottraendo risorse al welfare.

Una scelta inaccettabile quella di ripristinare i vitalizi in una regione in cui circa 27 mila lucani vivono con pensioni minime inferiori ai 600 euro mensili e che, nel 2025, risulta la prima in Italia per aumento delle ore di cassa integrazione, con circa 1.900 lavoratori coinvolti.

Il Presidente Bardi - conclude Chiorazzo - abbia finalmente uno scatto di orgoglio istituzionale e voti senza ambiguità la proposta di legge del centrosinistra per labrogazione totale dei vitalizi. La dignità istituzionale deve essere retroattiva, non i vitalizi. È lunica strada per ristabilire credibilità e rispetto verso i reali bisogni dei lucani, alle prese con crisi industriali, perdita di potere dacquisto e servizi pubblici, a partire dalla sanità, che spesso non rispondono nemmeno alle aspettative minime.