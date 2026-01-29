-->
|
La voce della Politica
|Sanità, riunione con i Direttori generali
29/01/2026
|Si è svolta questa mattina, presso lAssessorato alla Salute della Regione Basilicata, una riunione di coordinamento con i Direttori Generali delle quattro Aziende sanitarie lucane. Lincontro ha rappresentato un momento di confronto operativo per fare un punto complessivo sullandamento del sistema sanitario regionale, con particolare attenzione alle attività di monitoraggio in corso e agli eventuali interventi correttivi da attivare. Al centro del confronto, lattuazione dei piani operativi per labbattimento delle liste dattesa, lo stato di avanzamento degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i piani assunzionali finalizzati a garantire la piena operatività delle nuove strutture territoriali Case della Comunità e Ospedali di Comunità e lavanzamento dei lavori sul territorio. Con riferimento al PNRR, lassessore ha richiamato anche gli esiti della Cabina di regia PNRR svoltasi ieri a Palazzo Chigi, dedicata alla Missione Salute, nel corso della quale è stato verificato lo stato dellarte degli interventi localizzati sullintero territorio nazionale per la realizzazione di opere strategiche per il Governo, quali le Case e gli Ospedali di Comunità, la messa in sicurezza sismica degli edifici, la riqualificazione delle strutture ospedaliere e lammodernamento del parco tecnologico e digitale. In tale occasione è stata sottolineata la necessità, a livello nazionale, di accelerare a ritmo serrato sullattuazione degli investimenti ed è stata deliberata lattivazione di un tavolo tecnico permanente, coordinato dalla Struttura di missione PNRR, con il compito di assicurare un monitoraggio rafforzato degli interventi della Missione Salute. Un indirizzo al quale la Regione Basilicata intende dare seguito con tempestività, in coerenza con la programmazione regionale. Nel corso della riunione sono stati inoltre approfonditi i principali temi legati agli adempimenti della medicina territoriale, con un focus specifico sullorganizzazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), sulle criticità emerse e sulle possibili azioni correttive. Analoga attenzione è stata riservata al monitoraggio della mobilità passiva e allorganizzazione operativa del servizio di emergenza-urgenza 118.
Lincontro ha confermato un metodo di lavoro improntato sulla presenza costante, sulla programmazione e sulla condivisione degli obiettivi, con limpegno a rafforzare il coordinamento a tutti i livelli e a intervenire tempestivamente, laddove necessario, attraverso misure correttive fondate su dati e risultati. Nel solco di questo appuntamento, è stata inoltre illustrata, la relazione tecnico-valutativa sullo stato delle liste dattesa del Servizio sanitario regionale, a commento della quale lassessore ha dichiarato: Il monitoraggio al 31 dicembre 2025 conferma in modo strutturato gli effetti positivi del Piano regionale di Governo delle Liste dAttesa, già in parte evidenziati nei mesi precedenti. I dati certificano un miglioramento reale dei tempi di accesso e indicano con chiarezza le aree sulle quali concentrare ora unazione più mirata. Nello specifico, lanalisi, condotta sulle 117 prestazioni ambulatoriali previste dal Piano Nazionale di Governo delle Liste dAttesa e basata sul Tempo Medio di Attesa Ponderato (TMAP), evidenzia un miglioramento complessivo del 9 per cento circa: il TMAP regionale, nel periodo compreso tra giugno e dicembre 2025, è sceso da 90 a 78,9 giorni (su un numero di prestazioni complessive pari a circa 590.000).
Un indicatore particolarmente significativo riguarda il rispetto della soglia dei 120 giorni per le prestazioni programmabili: il 90 per cento delle prestazioni monitorate garantisce laccesso entro questo limite in almeno un punto di erogazione sul territorio regionale. Restano tuttavia 12 prestazioni critiche, che rappresentano il principale ambito di intervento della prossima fase di programmazione. Nel dettaglio delle aree specialistiche, si registrano riduzioni rilevanti dei tempi di attesa per numerose visite, tra cui oculistica, ginecologica, reumatologica, pneumologica, endocrinologica e urologica. Persistono invece criticità nelle visite neurologiche, ematologiche, gastroenterologiche e cardiologiche. Risultati significativi si confermano anche nellalta diagnostica, in particolare per la Tomografia Computerizzata. Più articolata la situazione delle Risonanze Magnetiche e di alcune prestazioni ad alta complessità, per le quali gli effetti delle procedure concorsuali recentemente concluse diventeranno progressivamente visibili nel corso del 2026. La programmazione dei prossimi mesi ha concluso Latronico sarà orientata a interventi mirati sulle prestazioni critiche, al rafforzamento del monitoraggio, alla piena attuazione dei piani assunzionali e a una maggiore uniformità organizzativa tra le Aziende sanitarie, affiancando a queste azioni un impegno strutturato sullappropriatezza prescrittiva. Un utilizzo più coerente delle prestazioni, fondato sui reali bisogni clinici e sulle linee guida, è infatti determinante per qualificare la domanda, ridurre le attese improprie e rendere più efficace e sostenibile lintero sistema. Lobiettivo è consolidare i risultati già raggiunti e garantire tempi di accesso sempre più equi e sostenibili su tutto il territorio regionale.
|
archivio
|La Voce della Politica
|29/01/2026 - Sanità, riunione con i Direttori generali
Si è svolta questa mattina, presso lAssessorato alla Salute della Regione Basilicata, una riunione di coordinamento con i Direttori Generali delle quattro Aziende sanitarie lucane. Lincontro ha rappresentato un momento di confronto operativo per fare un punto complessivo s...-->continua
|
|
|29/01/2026 - Riparto Sanità, più fondi alla Basilicata
Il via libera del Cipess al riparto del Fondo Sanitario Nazionale per il 2025 segna una svolta politica e strutturale per la nostra regione che abbiamo perseguito con determinazione fin dalle prime battute.
Lo dichiara lassessore alla Salute e Poli...-->continua
|
|
|29/01/2026 - Maratea, completato lo scavo della galleria Acquafredda
Labbattimento dellultimo diaframma della galleria Acquafredda rappresenta un passaggio decisivo per unopera strategica, attesa da tempo e fondamentale per la sicurezza e la continuità della viabilità lungo la Tirrena Inferiore, ha dichiarato il vicepresid...-->continua
|
|
|29/01/2026 - Senise: amministrazione comunale annuncia ricordo della Frana del1986
L' Amministrazione comunale - in occasione del 40° anniversario della frana di Senise - si impegna a non dimenticare una tragedia che ha segnato in modo indelebile il territorio e la memoria collettiva, commemorando una ferita profonda della propria storia.
-->continua
|
|
|29/01/2026 - Acquedotto Lucano, Basilicata Casa Comune: servizio insufficiente e disagi per i cittadini
Basilicata Casa Comune di Senise contesta con forza le modalità con cui viene attualmente erogato il servizio di Acquedotto Lucano nel nostro territorio.
È inaccettabile che uno sportello fondamentale per cittadini, famiglie e imprese sia aperto una s...-->continua
|
|
|29/01/2026 - Chiorazzo: ''Con Rocco De Rosa scompare una voce autorevole e appassionata della nostra regione''
Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco De Rosa, giornalista della redazione Rai Basilicata e figura di riferimento per la vita civile, politica e ambientale della regi...-->continua
|
|
|29/01/2026 - Giorno della Memoria a Potenza, Lettieri-Trivigno: Difendere la Memoria senza repressioni e strumentalizzazioni
Europa VerdeAVS interviene sui fatti avvenuti a Potenza durante le celebrazioni del Giorno della Memoria, che hanno visto lallontanamento di uno studente per un gesto simbolico legato allattualità internazionale.
Ribadiamo con forza che il 27 genna...-->continua
|
|