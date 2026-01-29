-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Sanità, riunione con i Direttori generali

29/01/2026

Si è svolta questa mattina, presso lAssessorato alla Salute della Regione Basilicata, una riunione di coordinamento con i Direttori Generali delle quattro Aziende sanitarie lucane. Lincontro ha rappresentato un momento di confronto operativo per fare un punto complessivo sullandamento del sistema sanitario regionale, con particolare attenzione alle attività di monitoraggio in corso e agli eventuali interventi correttivi da attivare. Al centro del confronto, lattuazione dei piani operativi per labbattimento delle liste dattesa, lo stato di avanzamento degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i piani assunzionali finalizzati a garantire la piena operatività delle nuove strutture territoriali  Case della Comunità e Ospedali di Comunità  e lavanzamento dei lavori sul territorio. Con riferimento al PNRR, lassessore ha richiamato anche gli esiti della Cabina di regia PNRR svoltasi ieri a Palazzo Chigi, dedicata alla Missione Salute, nel corso della quale è stato verificato lo stato dellarte degli interventi localizzati sullintero territorio nazionale per la realizzazione di opere strategiche per il Governo, quali le Case e gli Ospedali di Comunità, la messa in sicurezza sismica degli edifici, la riqualificazione delle strutture ospedaliere e lammodernamento del parco tecnologico e digitale. In tale occasione è stata sottolineata la necessità, a livello nazionale, di accelerare a ritmo serrato sullattuazione degli investimenti ed è stata deliberata lattivazione di un tavolo tecnico permanente, coordinato dalla Struttura di missione PNRR, con il compito di assicurare un monitoraggio rafforzato degli interventi della Missione Salute. Un indirizzo al quale la Regione Basilicata intende dare seguito con tempestività, in coerenza con la programmazione regionale. Nel corso della riunione sono stati inoltre approfonditi i principali temi legati agli adempimenti della medicina territoriale, con un focus specifico sullorganizzazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), sulle criticità emerse e sulle possibili azioni correttive. Analoga attenzione è stata riservata al monitoraggio della mobilità passiva e allorganizzazione operativa del servizio di emergenza-urgenza 118.

Lincontro ha confermato un metodo di lavoro improntato sulla presenza costante, sulla programmazione e sulla condivisione degli obiettivi, con limpegno a rafforzare il coordinamento a tutti i livelli e a intervenire tempestivamente, laddove necessario, attraverso misure correttive fondate su dati e risultati. Nel solco di questo appuntamento, è stata inoltre illustrata, la relazione tecnico-valutativa sullo stato delle liste dattesa del Servizio sanitario regionale, a commento della quale lassessore ha dichiarato: Il monitoraggio al 31 dicembre 2025 conferma in modo strutturato gli effetti positivi del Piano regionale di Governo delle Liste dAttesa, già in parte evidenziati nei mesi precedenti. I dati certificano un miglioramento reale dei tempi di accesso e indicano con chiarezza le aree sulle quali concentrare ora unazione più mirata. Nello specifico, lanalisi, condotta sulle 117 prestazioni ambulatoriali previste dal Piano Nazionale di Governo delle Liste dAttesa e basata sul Tempo Medio di Attesa Ponderato (TMAP), evidenzia un miglioramento complessivo del 9 per cento circa: il TMAP regionale, nel periodo compreso tra giugno e dicembre 2025, è sceso da 90 a 78,9 giorni (su un numero di prestazioni complessive pari a circa 590.000).

Un indicatore particolarmente significativo riguarda il rispetto della soglia dei 120 giorni per le prestazioni programmabili: il 90 per cento delle prestazioni monitorate garantisce laccesso entro questo limite in almeno un punto di erogazione sul territorio regionale. Restano tuttavia 12 prestazioni critiche, che rappresentano il principale ambito di intervento della prossima fase di programmazione. Nel dettaglio delle aree specialistiche, si registrano riduzioni rilevanti dei tempi di attesa per numerose visite, tra cui oculistica, ginecologica, reumatologica, pneumologica, endocrinologica e urologica. Persistono invece criticità nelle visite neurologiche, ematologiche, gastroenterologiche e cardiologiche. Risultati significativi si confermano anche nellalta diagnostica, in particolare per la Tomografia Computerizzata. Più articolata la situazione delle Risonanze Magnetiche e di alcune prestazioni ad alta complessità, per le quali gli effetti delle procedure concorsuali recentemente concluse diventeranno progressivamente visibili nel corso del 2026. La programmazione dei prossimi mesi  ha concluso Latronico  sarà orientata a interventi mirati sulle prestazioni critiche, al rafforzamento del monitoraggio, alla piena attuazione dei piani assunzionali e a una maggiore uniformità organizzativa tra le Aziende sanitarie, affiancando a queste azioni un impegno strutturato sullappropriatezza prescrittiva. Un utilizzo più coerente delle prestazioni, fondato sui reali bisogni clinici e sulle linee guida, è infatti determinante per qualificare la domanda, ridurre le attese improprie e rendere più efficace e sostenibile lintero sistema. Lobiettivo è consolidare i risultati già raggiunti e garantire tempi di accesso sempre più equi e sostenibili su tutto il territorio regionale.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
29/01/2026 - Sanità, riunione con i Direttori generali

Si è svolta questa mattina, presso lAssessorato alla Salute della Regione Basilicata, una riunione di coordinamento con i Direttori Generali delle quattro Aziende sanitarie lucane. Lincontro ha rappresentato un momento di confronto operativo per fare un punto complessivo s...-->continua
29/01/2026 - Riparto Sanità, più fondi alla Basilicata

Il via libera del Cipess al riparto del Fondo Sanitario Nazionale per il 2025 segna una svolta politica e strutturale per la nostra regione che abbiamo perseguito con determinazione fin dalle prime battute.

Lo dichiara lassessore alla Salute e Poli...-->continua
29/01/2026 - Maratea, completato lo scavo della galleria Acquafredda

Labbattimento dellultimo diaframma della galleria Acquafredda rappresenta un passaggio decisivo per unopera strategica, attesa da tempo e fondamentale per la sicurezza e la continuità della viabilità lungo la Tirrena Inferiore, ha dichiarato il vicepresid...-->continua
29/01/2026 - Senise: amministrazione comunale annuncia ricordo della Frana del1986

L' Amministrazione comunale - in occasione del 40° anniversario della frana di Senise - si impegna a non dimenticare una tragedia che ha segnato in modo indelebile il territorio e la memoria collettiva, commemorando una ferita profonda della propria storia. -->continua
29/01/2026 - Acquedotto Lucano, Basilicata Casa Comune: servizio insufficiente e disagi per i cittadini

Basilicata Casa Comune di Senise contesta con forza le modalità con cui viene attualmente erogato il servizio di Acquedotto Lucano nel nostro territorio.

È inaccettabile che uno sportello fondamentale per cittadini, famiglie e imprese sia aperto una s...-->continua
29/01/2026 - Chiorazzo: ''Con Rocco De Rosa scompare una voce autorevole e appassionata della nostra regione''

Il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco De Rosa, giornalista della redazione Rai Basilicata e figura di riferimento per la vita civile, politica e ambientale della regi...-->continua
29/01/2026 - Giorno della Memoria a Potenza, Lettieri-Trivigno: Difendere la Memoria senza repressioni e strumentalizzazioni

Europa VerdeAVS interviene sui fatti avvenuti a Potenza durante le celebrazioni del Giorno della Memoria, che hanno visto lallontanamento di uno studente per un gesto simbolico legato allattualità internazionale.

Ribadiamo con forza che il 27 genna...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo