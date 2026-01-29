-->

Riparto Sanità, più fondi alla Basilicata

29/01/2026

Il via libera del Cipess al riparto del Fondo Sanitario Nazionale per il 2025 segna una svolta politica e strutturale per la nostra regione che abbiamo perseguito con determinazione fin dalle prime battute.

Lo dichiara lassessore alla Salute e Politiche della Persona della Regione Basilicata, Cosimo Latronico. Il riparto per lanno 2025 ammonta complessivamente a 136,5 miliardi di euro, con un incremento di 2,5 miliardi rispetto allanno precedente. Per la Basilicata la vera novità risiede nelle modalità di assegnazione della quota premiale.

Lassessore sottolinea come il lavoro intenso svolto nei mesi scorsi sia servito a scardinare criteri di riparto che per anni hanno penalizzato le regioni meno popolose. Grazie allaccordo politico siglato lo scorso novembre, infatti, è stato introdotto per la quota premiale  pari allo 0,25% del finanziamento totale, circa 340 milioni di euro  un nuovo indice che tiene conto della densità abitativa e dellestensione territoriale.

Questo cambiamento  spiega Latronico  rappresenta un atto di giustizia per i territori che, come la Basilicata, devono affrontare costi fissi elevati per garantire il diritto alla salute in aree geograficamente vaste. Secondo lassessore, il nuovo paradigma riconosce che erogare servizi sanitari in un comune montano o in una zona interna ha complessità differenti rispetto alle grandi aree metropolitane. La Basilicata, insieme ad Abruzzo, Molise e Calabria, ottiene così una maggiore attenzione finanziaria che si tradurrà in servizi più capillari e in un rafforzamento della medicina territoriale.

Lassessore esprime il proprio ringraziamento al Governo per aver dato seguito a unistanza sostenuta con forza in sede di Conferenza delle Regioni, ribadendo limpegno costante affinché ogni risorsa venga investita per rendere la sanità lucana sempre più vicina ai bisogni reali dei cittadini.




