Maratea, completato lo scavo della galleria Acquafredda

29/01/2026

Labbattimento dellultimo diaframma della galleria Acquafredda rappresenta un passaggio decisivo per unopera strategica, attesa da tempo e fondamentale per la sicurezza e la continuità della viabilità lungo la Tirrena Inferiore, ha dichiarato il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, intervenendo questa mattina a Maratea.
Levento ha segnato il completamento dello scavo della galleria Acquafredda, lunga oltre 390 metri, nellambito dei lavori in corso sulla strada statale 18 tra Acquafredda e Cersuta. Lintervento si inserisce nel primo stralcio Acquafredda (lotti 1 e 2), che prevede la realizzazione di due nuove gallerie in variante al tracciato storico, più volte interessato dalla caduta di massi dal costone roccioso sovrastante.
Alla cerimonia erano presenti, oltre allassessore Pepe, i rappresentanti di Anas Basilicata, con il responsabile Giancarlo Luongo e la direzione lavori, il sindaco di Maratea Cesare Albanese, le Forze dellOrdine e la Capitaneria di Porto.
Procede intanto lo scavo della seconda galleria, dei Crivi, lunga circa 540 metri, attualmente in fase avanzata. Il completamento potrà avvenire solo dopo la conclusione delle opere di consolidamento della parete rocciosa in corrispondenza dellimbocco sud, che prevedono linstallazione di reti di protezione su una superficie superiore ai 20mila metri quadrati. Per garantire la sicurezza degli interventi, saranno necessarie temporanee interdizioni al traffico lungo il tratto sottostante, compatibilmente con le condizioni meteo.
Una volta concluse queste fasi, si procederà con i rivestimenti definitivi delle gallerie, linstallazione degli impianti tecnologici e il completamento degli allargamenti della piattaforma stradale nei tratti a cielo aperto. Linvestimento complessivo ammonta a circa 47 milioni di euro, di cui 20 milioni finanziati con fondi regionali.
Stiamo portando avanti un intervento complesso, in un contesto logistico e geomorfologico delicato, cercando di coniugare lavanzamento dei cantieri con lesigenza di garantire la transitabilità della SS18, ha concluso Pepe. È un impegno concreto per Maratea, per il turismo e per tutti i cittadini che ogni giorno percorrono questa arteria fondamentale, e che conferma lattenzione della Regione verso le infrastrutture strategiche della Basilicata.



