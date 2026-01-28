Il progetto di manutenzione straordinaria e di adeguamento della strada Serrapotina, tra i sette interventi di viabilità intercomunale finanziati dalla Regione, con risorse del Fondo sviluppo e coesione e lassegnazione di 14,4 milioni di euro, rappresenta il proseguimento di unazione portata avanti negli anni per il superamento completo delle carenze infrastrutturali e in particolare stradali di un vasto comprensorio dell area sud della provincia di Potenza. Lo sostiene lassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo sottolineando limpegno del Presidente Bardi e dellassessore alle Infrastrutture Pepe per risolvere i problemi di mobilità delle comunità di Chiaromonte, Calvera, Carbone, Castronuovo SantAndrea, Fardella, Senise, Teana. Un nuovo tassello significativo di un lavoro che  aggiunge - mi ha visto in prima fila da sindaco di Francavilla in Sinni, in quanto è partito nel 2017 con larea interna Mercure/Alto Sinni/Val Sarmento, Amministrazione capofila Francavilla in Sinni. E questo un segnale di attenzione per le aree interne e una risposta concreta allo spopolamento e alle difficoltà di tante comunità per superare lisolamento. Da assessore allo Sviluppo Economico  continua Cupparo  registro unulteriore opportunità per le tante piccole e medie imprese del comprensorio a diventare competitive superando il gap infrastrutturale a testimonianza, come è già accaduto da parte di alcune aziende, che è possibile fare impresa anche in aree interne e cosiddette svantaggiate.



