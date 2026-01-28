-->
|
La voce della Politica
|Torna percorribile la S.P. 4 del Pollino
28/01/2026
|Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, comunica che riaprirà domani, 29 gennaio 2026, la S.P. 4 del Pollino.
A seguito di eventi meteorologici avversi, il tratto di strada tra i comuni di Rotonda e Viggianello era stato interessato da un movimento franoso che aveva compromesso la stabilità della carreggiata.
Loperazione di ripristino, finanziata con 80.000 euro a valere sul FOSMIT, ha risolto le criticità attraverso la realizzazione di un sistema di intercettazione delle acque sotterranee e la posa di una tubazione longitudinale atta a convogliare le acque meteoriche, garantendo il corretto allontanamento dei fluidi sottostanti la sede stradale.
Al momento, i circa 50 metri di carreggiata presentano una pavimentazione provvisoria per consentire i necessari tempi di assestamento del versante. Una volta conclusa tale fase, si procederà alla stesa del conglomerato bituminoso e alla rimozione della segnaletica di cantiere.
Lintervento realizzato dalla Provincia di Potenza assicura già la totale stabilità strutturale della strada; per questo motivo si è scelto di riaprire larteria al traffico, garantendo la sicurezza e ripristinando un collegamento fondamentale per il territorio.
Il completamento definitivo dell'opera è previsto entro il mese di marzo.
|
archivio
|La Voce della Politica
|28/01/2026 - Vietri di Potenza, operativo il progetto Controllo del Vicinato
E entrato nel vivo ed è del tutto operativo a Vietri di Potenza il progetto di sicurezza Controllo del Vicinato, dopo che numerosi cittadini hanno aderito e si sono creati i vari gruppi di controllo sul territorio vietrese. Oltre allattività già in corso, il Comune ha pr...-->continua
|
|
|28/01/2026 - Serrapotina, Cupparo: si aggiunge un altro tassello nellarea Sud
Il progetto di manutenzione straordinaria e di adeguamento della strada Serrapotina, tra i sette interventi di viabilità intercomunale finanziati dalla Regione, con risorse del Fondo sviluppo e coesione e lassegnazione di 14,4 milioni di euro, rappresenta i...-->continua
|
|
|28/01/2026 - Torna percorribile la S.P. 4 del Pollino
Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, comunica che riaprirà domani, 29 gennaio 2026, la S.P. 4 del Pollino.
A seguito di eventi meteorologici avversi, il tratto di strada tra i comuni di Rotonda e Viggianello era stato interessato...-->continua
|
|
|28/01/2026 - SS 18 Maratea, Lacorazza: Pepe non ha più in agenda il tema?
Non torniamo sulla non edificante figura fatta dallassessore regionale Pepe sullapertura del bypass della SS 18 a Maratea. È oggettivo il fallimento basta verifica gli annunci. La complessità non ci sfugge ma quando latteggiamento è quello di pensare che l...-->continua
|
|
|28/01/2026 - Medicina territoriale e assistenza,Lacorazza: massima trasparenza
È oggettivo il caos: dalla riforma con presunta avanzata francese stanno seguendo ritirate spagnole? È evidente che non cè una pianificazione, una strategia e la confusione regna sovrana. Tradotto: si è prima tentata una strada e poi si è cambiata rotta per ...-->continua
|
|
|28/01/2026 - Salario minimo,sicurezza,concorrenza,Pd e Bd in conferenza stampa
I consiglieri regionali di Pd e Bd, Piero Lacorazza, Roberto Cifarelli e Piero Marrese, convocano per domani, 29 gennaio, alle ore 10.00, presso la Sala Gabriele Di Mauro del Palazzo del Consiglio regionale, una conferenza stampa, la prima dellanno, dedicata ...-->continua
|
|
|28/01/2026 - Infanzia, spazi e gioco, Mignoli: bene avvisi promossi da Cupparo
La Garante regionale per lInfanzia e lAdolescenza esprime una valutazione positiva per liniziativa promossa dallassessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, e dal Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata, che attraverso lattivazi...-->continua
|
|