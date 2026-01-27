-->
La voce della Politica
|Basilicata e Calabria: verso un patto di confine per trasporti, sanità e servizi
27/01/2026
|Basilicata e Calabria, un patto di confine per trasporti, sanità e servizi. Prove tecniche per sottoscrivere un vero e proprio patto di confine e di collaborazione tra Basilicata e Calabria è stato al centro dellincontro tra lassessore regionale calabrese Gianluca Gallo, con delega ai Trasporti e allAgricoltura, lassessore lucano, Cosimo Latronico, con delega alla Salute, Politiche della Persona e PNRR, alla presenza della consigliera provinciale di Cosenza Tiziana Battafarano. Un confronto che apre nuove prospettive di cooperazione tra territori che condividono bisogni, cultura, flussi e opportunità. Al centro del dialogo lintegrazione tra le comunità della costa ionica, che chiama Basilicata, Calabria e Puglia a costruire accordi di confine a partire da settori strategici come i trasporti e i servizi sanitari. Una collaborazione già di fatto esistente: molti cittadini calabresi utilizzano quotidianamente i servizi lucani, sia sul versante ionico sia su quello tirrenico. Una realtà che necessita di essere governata e valorizzata attraverso politiche condivise. Sul fronte della mobilità, è a buon punto il tavolo di lavoro tra gli assessori ai Trasporti Pasquale Pepe, per la Basilicata, Gianluca Gallo, per la Calabria e Raffaele Piemontese, assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia, per il rafforzamento dei treni della Magna Grecia sulla tratta SibariTaranto. Un collegamento destinato a diventare uninfrastruttura strategica per lo sviluppo economico e sociale dellintero arco ionico. Gli occhi, dunque, ben aperti sulle cose da fare. Un patto che mira a stimolare leconomia e le varie facce della società. Una notizie che verrà accolta sicuramente con favore, anche perché bisogna correre. Le tre Regione sono legate da sempre dalla cultura, dalla storia, da profonde radici, ma anche da interessi sociali ed economici non secondari, basti pensare al settore turistico, alle tante aziende che investono in agricoltura, nellallevamento, in servizi, nellartigianato di qualità, nellindustria e altri settori ancora. Un passo ricco di interesse, questo delle ultime ore, per il futuro di una porzione importante del Meridione, che deve imparare a dialogare e a confrontarsi sempre di più. Il percorso di collaborazione avviato proseguirà con il coinvolgimento dei presidenti di Regione Vito Bardi e Roberto Occhiuto, insieme agli assessori competenti, con lobiettivo di ampliare le aree di cooperazione interregionale e accrescere le opportunità economiche, sociali e di servizio.
Vincenzo Diego
|La Voce della Politica
|27/01/2026 - Coldiretti Basilicata: intesa nazionale con Anci per più cibo di qualità
Avrà ricadute strategiche anche in Basilicata il protocollo dIntesa firmato da Coldiretti e Anci che punta a valorizzare le produzioni nazionali e a tutelare i territori e promuovere modelli alimentari sani e sostenibili . E unimportante strumento per difendere il valore...-->continua
|27/01/2026 - Matera.Convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1^ convocazione
Facendo seguito alla nota prot.n. 0007216/2026 del 23/01/2026 a firma del Sindaco Antonio Nicoletti, che si allega, e secondo quanto stabilito dagli artt. 48 co.4 e 43 co.8 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è...-->continua
|27/01/2026 - Basilicata ostaggio della deroga permanente, denunciano INU, Lega Ambiente e Italia Nostra
La Legge Regionale n. 25 del 7 agosto 2009, nata come misura straordinaria e temporanea per sostenere leconomia lucana e promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, ha progressivamente tradito i propri obiettivi originari. Quella che d...-->continua
|27/01/2026 - Giorno della Memoria, Lacorazza: per un pensiero utile al futuro
Le Istituzioni, a partire dalla Regione Basilicata, sostengano le scuole, mettano a disposizione risorse per i Viaggi della Memoria nei luoghi dellOlocausto. La memoria si radica e si rafforza anche con lesperienza e con un racconto dentro la storia delle a...-->continua
|26/01/2026 - Mattia (FdI) , entro fine anno diga Senise potrà invasare 400 M di metri cubi
La diga è ancora in una condizione di attesa, lobiettivo dei lavori in corso è quello di arrivare a invasare 200 milioni di metri cubi dacqua in più rispetto a quelli che attualmente possono essere contenuti secondo quanto disposto dal ministero competente...-->continua
|26/01/2026 - La proposta di Picerno: Pet Therapy nel Piano Sanitario Regionale
Si è svolta questa mattina, presso la sala riunioni del Palazzo del Consiglio regionale, la conferenza stampa convocata dal consigliere di Forza Italia Fernando Fortunato Picerno per illustrare la proposta di Piano per gli Interventi Assistiti con gli Animali ...-->continua
