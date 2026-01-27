Basilicata e Calabria, un patto di confine per trasporti, sanità e servizi. Prove tecniche per sottoscrivere un vero e proprio patto di confine e di collaborazione tra Basilicata e Calabria è stato al centro dellincontro tra lassessore regionale calabrese Gianluca Gallo, con delega ai Trasporti e allAgricoltura, lassessore lucano, Cosimo Latronico, con delega alla Salute, Politiche della Persona e PNRR, alla presenza della consigliera provinciale di Cosenza Tiziana Battafarano. Un confronto che apre nuove prospettive di cooperazione tra territori che condividono bisogni, cultura, flussi e opportunità. Al centro del dialogo lintegrazione tra le comunità della costa ionica, che chiama Basilicata, Calabria e Puglia a costruire accordi di confine a partire da settori strategici come i trasporti e i servizi sanitari. Una collaborazione già di fatto esistente: molti cittadini calabresi utilizzano quotidianamente i servizi lucani, sia sul versante ionico sia su quello tirrenico. Una realtà che necessita di essere governata e valorizzata attraverso politiche condivise. Sul fronte della mobilità, è a buon punto il tavolo di lavoro tra gli assessori ai Trasporti Pasquale Pepe, per la Basilicata, Gianluca Gallo, per la Calabria e Raffaele Piemontese, assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia, per il rafforzamento dei treni della Magna Grecia sulla tratta SibariTaranto. Un collegamento destinato a diventare uninfrastruttura strategica per lo sviluppo economico e sociale dellintero arco ionico. Gli occhi, dunque, ben aperti sulle cose da fare. Un patto che mira a stimolare leconomia e le varie facce della società. Una notizie che verrà accolta sicuramente con favore, anche perché bisogna correre. Le tre Regione sono legate da sempre dalla cultura, dalla storia, da profonde radici, ma anche da interessi sociali ed economici non secondari, basti pensare al settore turistico, alle tante aziende che investono in agricoltura, nellallevamento, in servizi, nellartigianato di qualità, nellindustria e altri settori ancora. Un passo ricco di interesse, questo delle ultime ore, per il futuro di una porzione importante del Meridione, che deve imparare a dialogare e a confrontarsi sempre di più. Il percorso di collaborazione avviato proseguirà con il coinvolgimento dei presidenti di Regione Vito Bardi e Roberto Occhiuto, insieme agli assessori competenti, con lobiettivo di ampliare le aree di cooperazione interregionale e accrescere le opportunità economiche, sociali e di servizio.



Vincenzo Diego