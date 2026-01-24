Il movimento politico Io Sud  Matera esprime le proprie congratulazioni al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, per la nomina a componente della delegazione italiana presso il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio dEuropa.

Si tratta di un incarico di alto profilo istituzionale che rafforza il ruolo della Basilicata nel contesto europeo e conferma come anche le regioni del Mezzogiorno possano e debbano essere protagoniste nei luoghi in cui si costruiscono le politiche di coesione, autonomia e sviluppo dei territori.

Per Io Sud questa nomina assume un valore politico chiaro: il Sud non è una periferia da amministrare, ma una parte centrale dellEuropa dei territori. La presenza del presidente Bardi in un organismo che rappresenta oltre 200mila enti locali dei 47 Stati membri del Consiglio dEuropa è unoccasione concreta per portare sui tavoli internazionali le istanze delle comunità locali, delle aree interne e delle città del Mezzogiorno, a partire dalla Basilicata.

Io Sud nasce per difendere il diritto del Sud a contare, a decidere e a incidere. In questo senso, ogni incarico che rafforza il peso istituzionale delle regioni meridionali va letto come uno spazio politico da presidiare con serietà, visione e responsabilità, affinché lEuropa non sia solo un livello distante, ma uno strumento reale di crescita, coesione sociale e sviluppo territoriale.

Al presidente Bardi rivolgiamo gli auguri di buon lavoro, con lauspicio che questo incarico possa tradursi in un rafforzamento del ruolo della Basilicata e del Sud nel panorama europeo, nel segno dellautonomia responsabile, della valorizzazione dei territori e di una politica più vicina ai cittadini.



Io Sud  Matera