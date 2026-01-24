-->
|Il movimento politico Io Sud Matera esprime le proprie congratulazioni al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, per la nomina a componente della delegazione italiana presso il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio dEuropa.
Si tratta di un incarico di alto profilo istituzionale che rafforza il ruolo della Basilicata nel contesto europeo e conferma come anche le regioni del Mezzogiorno possano e debbano essere protagoniste nei luoghi in cui si costruiscono le politiche di coesione, autonomia e sviluppo dei territori.
Per Io Sud questa nomina assume un valore politico chiaro: il Sud non è una periferia da amministrare, ma una parte centrale dellEuropa dei territori. La presenza del presidente Bardi in un organismo che rappresenta oltre 200mila enti locali dei 47 Stati membri del Consiglio dEuropa è unoccasione concreta per portare sui tavoli internazionali le istanze delle comunità locali, delle aree interne e delle città del Mezzogiorno, a partire dalla Basilicata.
Io Sud nasce per difendere il diritto del Sud a contare, a decidere e a incidere. In questo senso, ogni incarico che rafforza il peso istituzionale delle regioni meridionali va letto come uno spazio politico da presidiare con serietà, visione e responsabilità, affinché lEuropa non sia solo un livello distante, ma uno strumento reale di crescita, coesione sociale e sviluppo territoriale.
Al presidente Bardi rivolgiamo gli auguri di buon lavoro, con lauspicio che questo incarico possa tradursi in un rafforzamento del ruolo della Basilicata e del Sud nel panorama europeo, nel segno dellautonomia responsabile, della valorizzazione dei territori e di una politica più vicina ai cittadini.
Io Sud Matera
