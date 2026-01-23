Avviare una collaborazione strutturata per dare più forza alla categoria dei commercialisti lucani e favorire il dialogo con le istituzioni locali. È questo l'obiettivo dell'intesa raggiunta tra i Neo-Presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del territorio lucano ovvero di Potenza, di Matera e di Sala Consilina-Lagonegro eletti nella tornata elettorale dello scorso 15-16 gennaio.

I Presidenti Fabio Santarcangelo (Potenza), Emilio Petrigliano (Matera) e Nunzio Ritorto (Sala Consilina-Lagonegro), in un recente incontro programmatico, hanno definito un metodo di lavoro condiviso basato su tre punti: formazione congiunta, coordinamento delle commissioni di studio e interlocuzione unitaria con gli enti territoriali.

Liniziativa sarà formalizzata successivamente al 23 febbraio, quando i rispettivi consigli dellordine entreranno ufficialmente in carica per il mandato 2026-2030, con la firma di un Protocollo dIntesa, volto a garantire continuità operativa nel rispetto dellautonomia dei singoli Ordini. "Avviare questo percorso all'inizio del mandato - spiegano i tre Presidenti in una nota congiunta - è un segnale di responsabilità e condivisione nellinteresse della categoria. La collaborazione valorizza le competenze degli iscritti e rende più efficace il confronto con le istituzioni del territorio".