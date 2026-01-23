-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Dialogo tra i neo presidenti degli Ordini dei Commercialisti della Basilicata

23/01/2026

Avviare una collaborazione strutturata per dare più forza alla categoria dei commercialisti lucani e favorire il dialogo con le istituzioni locali. È questo l'obiettivo dell'intesa raggiunta tra i Neo-Presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del territorio lucano ovvero di Potenza, di Matera e di Sala Consilina-Lagonegro eletti nella tornata elettorale dello scorso 15-16 gennaio.
I Presidenti Fabio Santarcangelo (Potenza), Emilio Petrigliano (Matera) e Nunzio Ritorto (Sala Consilina-Lagonegro), in un recente incontro programmatico, hanno definito un metodo di lavoro condiviso basato su tre punti: formazione congiunta, coordinamento delle commissioni di studio e interlocuzione unitaria con gli enti territoriali.
Liniziativa sarà formalizzata successivamente al 23 febbraio, quando i rispettivi consigli dellordine entreranno ufficialmente in carica per il mandato 2026-2030, con la firma di un Protocollo dIntesa, volto a garantire continuità operativa nel rispetto dellautonomia dei singoli Ordini. "Avviare questo percorso all'inizio del mandato - spiegano i tre Presidenti in una nota congiunta - è un segnale di responsabilità e condivisione nellinteresse della categoria. La collaborazione valorizza le competenze degli iscritti e rende più efficace il confronto con le istituzioni del territorio".



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
23/01/2026 - Dialogo tra i neo presidenti degli Ordini dei Commercialisti della Basilicata

Avviare una collaborazione strutturata per dare più forza alla categoria dei commercialisti lucani e favorire il dialogo con le istituzioni locali. È questo l'obiettivo dell'intesa raggiunta tra i Neo-Presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabi...-->continua
23/01/2026 - Sanità, Lagonegrese. Centrosinistra: ''si cambi direzione e passo''

Questa mattina ci siamo recati a Lagonegro ed insieme al Sindaco Salvatore Falabella abbiamo fatto visita allospedale e un sopralluogo al sito in cui si dovrebbe costruire la casa di comunità.
Premettiamo che lintero territorio del lagonegrese vede la si...-->continua
23/01/2026 - Basilicata. Prevenzione scelta di visione e responsabilità

Un importante riconoscimento arriva per la Basilicata sul fronte della prevenzione oncologica maschile: Fondazione Onda ETS, nel report del Tavolo interregionale Tumore della prostata e Raccomandazioni del Consiglio dellUnione Europea. Prevenzione e diagnosi...-->continua
23/01/2026 - Mareggiate, tavolo regionale sui danni alle coste

Le violente mareggiate che hanno interessato il Sud Italia hanno provocato danni anche sulla costa lucana. Pertanto, il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, di intesa con il presidente Bardi, ha convocato per martedì 27 genn...-->continua
23/01/2026 - POLIMEDICA: TORNIAMO A CURARE  Immediata ripresa delle prestazioni SSN nonostante lincertezza sui contratti

Polimedica comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in via urgente, ha deliberato la ripresa immediata dellerogazione delle prestazioni in regime di Servizio Sanitario Nazionale (SSN), assumendo consapevolmente un rischio economico significativ...-->continua
23/01/2026 - De Maria: Libri di testo per gli studenti del primo anno del Liceo Scientifico di Latronico

Latronico, [data]  La Giunta Comunale di Latronico ha deliberato in data 22 gennaio 2026 lavvio di tutti gli atti necessari per fornire i libri di testo agli studenti che si iscriveranno al primo anno del Liceo Scientifico di Latronico, e che inizieranno il ...-->continua
23/01/2026 - Polese (OL  IV) plaude alla nomina di Bardi nel Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio dEuropa

Potenza, 23 gennaio 2026. Rivolgo le mie più vive congratulazioni al presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, per la prestigiosa nomina tra i nove membri effettivi della delegazione italiana presso il Congresso dei Poteri locali e Regionali del Consigli...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo