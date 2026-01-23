-->
|
La voce della Politica
|POLIMEDICA: TORNIAMO A CURARE Immediata ripresa delle prestazioni SSN nonostante lincertezza sui contratti
23/01/2026
|Polimedica comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in via urgente, ha deliberato la ripresa immediata dellerogazione delle prestazioni in regime di Servizio Sanitario Nazionale (SSN), assumendo consapevolmente un rischio economico significativo legato allattuale quadro amministrativo determinato dalla DGR 473/25 e alla persistente incertezza sui presupposti contrattuali e sulle modalità di remunerazione.
La decisione matura in un contesto complesso, segnato da comunicazioni e appelli pubblici di medici e dipendenti, che hanno chiesto con forza di garantire la continuità assistenziale e di evitare che diverse posizioni sugli atti amministrativi si scarichino su pazienti e lavoratori. A sollecitare questa soluzione, le interlocuzioni istituzionali avvenute nelle ultime ore con il Sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione, e con il Vescovo, Mons. Ciro Fanelli, che hanno condiviso lesigenza di tutelare lerogazione delle cure esprimendo vicinanza alla comunità dei pazienti e dei lavoratori.
Polimedica precisa che è pervenuta una comunicazione formale da parte di ASP Basilicata, nella quale si rappresenta la possibilità di erogare prestazioni nel rispetto del quadro programmatorio e degli atti regionali richiamati. Tuttavia, permangono criticità interpretative e operative, che rendono necessario un chiarimento formale sul perimetro di attività e sulle condizioni di remunerazione, già richiesto al Direttore Generale dellASP Basilicata, dott. De Filippis.
Nel corso della seduta il CdA ha altresì preso atto delle ricadute occupazionali, con lavvio di procedure che hanno comportato la consegna di sette comunicazioni di risoluzione del rapporto di lavoro. In tale quadro, la ripresa delle prestazioni SSN intende anche mantenere aperta, nei periodi di preavviso in corso, una finestra concreta per sviluppi risolutivi della vertenza e per la salvaguardia dei livelli occupazionali, nel rispetto delle regole e della sostenibilità aziendale.
Il CdA ha inoltre considerato il ruolo della UIL FPL, che ha sollecitato la Prefettura alla riconvocazione del tavolo di raffreddamento: Polimedica conferma la volontà di preservare lottima relazione sindacale fin qui mantenuta.
Infine, il Consiglio ha esaminato le dimissioni rassegnate dallAmministratore Delegato Michele Cataldi e, a maggioranza dei presenti con lastensione dellAD, ha chiesto di congelarne transitoriamente gli effetti, in vista dei prossimi sviluppi e della pronuncia del TAR sul ricorso relativo alla DGR 473/2025.
La ripresa delle prestazioni SSN non è pertanto un ritorno alla normalità, ma una scelta di responsabilità verso la comunità, maturata nel punto di massima tensione sociale e occupazionale e nel solco dellappello di medici e lavoratori, mentre sul piano amministrativo-giuridico resta aperta la questione di fondo: la tutela della salute e la continuità assistenziale non possono rimanere esposte allincertezza, né possono essere pazienti e lavoratori a pagare il conto.
|
archivio
|La Voce della Politica
|23/01/2026 - POLIMEDICA: TORNIAMO A CURARE Immediata ripresa delle prestazioni SSN nonostante lincertezza sui contratti
Polimedica comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in via urgente, ha deliberato la ripresa immediata dellerogazione delle prestazioni in regime di Servizio Sanitario Nazionale (SSN), assumendo consapevolmente un rischio economico significativo legato allat...-->continua
|
|
|23/01/2026 - De Maria: Libri di testo per gli studenti del primo anno del Liceo Scientifico di Latronico
Latronico, [data] La Giunta Comunale di Latronico ha deliberato in data 22 gennaio 2026 lavvio di tutti gli atti necessari per fornire i libri di testo agli studenti che si iscriveranno al primo anno del Liceo Scientifico di Latronico, e che inizieranno il ...-->continua
|
|
|23/01/2026 - Polese (OL IV) plaude alla nomina di Bardi nel Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio dEuropa
Potenza, 23 gennaio 2026. Rivolgo le mie più vive congratulazioni al presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, per la prestigiosa nomina tra i nove membri effettivi della delegazione italiana presso il Congresso dei Poteri locali e Regionali del Consigli...-->continua
|
|
|23/01/2026 - Potenza. Rione Lucania senza ponticello: il centrodestra chiede interventi urgenti e soluzioni immediate
A più di dieci giorni dalla chiusura del ponticello di via Grippo, nel Rione Lucania, i disagi per residenti, pedoni, automobilisti e attività commerciali sono evidenti. La sicurezza viene prima di tutto e nessuno mette in discussione la scelta di interdire il...-->continua
|
|
|23/01/2026 - Marrese: Vicinanza agli operatori balneari e alle comunità colpite dal ciclone Harry
Le immagini e le testimonianze arrivate dagli stabilimenti balneari della costa Jonica Metapontina, duramente colpiti dal ciclone Harry, raccontano una situazione di grande difficoltà e preoccupazione.
I danni alle strutture balneari sono ingenti, molte s...-->continua
|
|
|23/01/2026 - Biblioteca Stigliani, firmato uno storico accordo di valorizzazione
Un risultato di portata straordinaria che nasce da una chiara visione politica e dallimpulso della Provincia di Matera, che ha ideato e strutturato lintero impianto dellintesa per garantire il futuro di uno dei presidi culturali più importanti del mezzogio...-->continua
|
|
|23/01/2026 - Manca: A Matera non cè paralisi, ma una fase di ricostruzione. Il 5 febbraio parola agli iscritti
Il Partito Democratico di Matera attraversa una fase complessa, che non è mai stata nascosta né sottovalutata. Il commissariamento deciso nei mesi scorsi è stato un atto di responsabilità, necessario per far fronte a una situazione di forte conflittualità inte...-->continua
|
|