-->
|
La voce della Politica
|SS 598 ed ex SS 103, laula approva Odg Lacorazza su accessi e adeguamento
19/12/2025
|Approvato dal Consiglio regionale lordine del giorno, a firma del consigliere del Pd Piero Lacorazza: Risoluzione problemi accessi e adeguamento SS 598 Fondovalle dellAgri e ex SS 103. Con lOdg si impegna la Giunta regionale a: intraprendere contatti con lANAS al fine di addivenire a una tempestiva risoluzione relativamente alla problematica degli accessi per numerose e importanti attività economiche, anche attraverso interventi sulla viabilità, che consentano di coniugare sicurezza per i cittadini e fruibilità dei servizi economici; a procedere con tempestività, al fine di migliorarne e rendere più sicura la transitabilità della SS n.598 Fondo Valle dAgri, al completamento degli interventi tra il km 53+100 (svincolo di Montemurro) e il km 56+650 (svincolo di Spinoso), opere ritenute di carattere prioritarie e strategiche nellIntesa Generale Quadro tra Governo e Regione Basilicata, approvata con DGR n.967/2014, in quanto avvicinano il Medio Agri con lAlta Val dAgri, mettendo a valore il peso demografico ed economico, oltre che lofferta di servizi di un Comune come SantArcangelo, oltre a ridurre i tempi dalla Salerno Reggio Calabria e dallAlta Val dAgri verso lo Ionio, che significa anche una migliore relazione con la Puglia; a finanziare lammodernamento e il miglioramento della ex SS 103 che consentirebbe un rapido collegamento tra il territorio della Val dAgri e del Vallo di Diano, oltre a rappresentare un prezioso collegamento tra aree interne lucane e la rete di alta velocità ferroviaria e quella autostradale.
La SS 598 Fondo Valle dAgri si legge nelle premesse - è unarteria strategica su cui insistono numerose attività economiche con accessi autorizzati dallANAS in passato, oggi messi in crisi dalle nuove norme del Codice della strada che impongono il rinnovo delle concessioni, spesso impossibile per i cambiamenti intervenuti. La chiusura degli accessi non regolari sta causando pesanti ricadute economiche, rendendo urgente una soluzione che concili sicurezza e tutela delle imprese. Si chiede inoltre di accelerare gli interventi infrastrutturali già programmati e, in unottica di programmazione complessiva della mobilità della Val dAgri, di puntare sul potenziamento della ex SS 103, che garantirebbe collegamenti rapidi verso la SA/RC, la futura fermata AV e la Bussentina, migliorando lintegrazione dellarea con i territori limitrofi.
|
archivio
|La Voce della Politica
|19/12/2025 - Lacorazza: a Luigi Simonetti la nostra gratitudine
Non è stato sicuramente semplice vivere un passaggio delicato della propria vita e del proprio impegno politico, con il peso di una vicenda giudiziaria che ha avuto un suo impatto mediatico, e quindi personale e familiare. Lo dichiara il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza,...-->continua
|
|
|19/12/2025 - SS 598 ed ex SS 103, laula approva Odg Lacorazza su accessi e adeguamento
Approvato dal Consiglio regionale lordine del giorno, a firma del consigliere del Pd Piero Lacorazza: Risoluzione problemi accessi e adeguamento SS 598 Fondovalle dellAgri e ex SS 103. Con lOdg si impegna la Giunta regionale a: intraprendere contatti con ...-->continua
|
|
|19/12/2025 - Un secolo di edilizia pubblica in Basilicata
Un secolo di edilizia pubblica come chiave di lettura dello sviluppo urbano e sociale della Basilicata. Si terrà domani, venerdì 20 dicembre, alle ore 10, presso la sede della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Basilicata, lincontro Lesperien...-->continua
|
|
|19/12/2025 - Revisione classificazione Comuni Montani, Sì a Odg Lacorazza
Approvato nel corso della seduta del Consiglio regionale, tenutasi ieri, lordine del giorno a firma Lacorazza - Richiesta revisione nuovi criteri di classificazione di comuni montani adottati dal Governo (Legge n.131/2025) - che impegna la Giunta regionale a:...-->continua
|
|
|19/12/2025 - LAzienda Sanitaria di Matera attiva i Punti Unici di Accesso (PUA)
LAzienda Sanitaria locale di Matera, a completamento del processo di integrazione socio-sanitaria avviato con la sottoscrizione degli Accordi Interistituzionali di collaborazione con gli Ambiti Socio Territoriali, ha istituito e reso operativi, a partire dal ...-->continua
|
|
|19/12/2025 - Latronico: le malattie cardiovascolari nemico numero uno
Non è solo una questione di protocolli, ma di battiti. Quelli che accelerano quando un paziente varca la soglia del Pronto soccorso e quelli che i nostri medici devono saper governare con la freddezza della competenza e il calore dellumanità. Lassessore regi...-->continua
|
|
|19/12/2025 - Parità nella disabilità, Padula accoglie istanza FISM Basilicata
In data odierna, presso lUfficio della Garante regionale delle persone con disabilità, ho ricevuto una delegazione del Direttivo FISM Basilicata, che ha consegnato formalmente unistanza riguardante la condizione di grave disparità di trattamento riservata a...-->continua
|
|