Approvato dal Consiglio regionale lordine del giorno, a firma del consigliere del Pd Piero Lacorazza: Risoluzione problemi accessi e adeguamento SS 598 Fondovalle dellAgri e ex SS 103. Con lOdg si impegna la Giunta regionale a: intraprendere contatti con lANAS al fine di addivenire a una tempestiva risoluzione relativamente alla problematica degli accessi per numerose e importanti attività economiche, anche attraverso interventi sulla viabilità, che consentano di coniugare sicurezza per i cittadini e fruibilità dei servizi economici; a procedere con tempestività, al fine di migliorarne e rendere più sicura la transitabilità della SS n.598 Fondo Valle dAgri, al completamento degli interventi tra il km 53+100 (svincolo di Montemurro) e il km 56+650 (svincolo di Spinoso), opere ritenute di carattere prioritarie e strategiche nellIntesa Generale Quadro tra Governo e Regione Basilicata, approvata con DGR n.967/2014, in quanto avvicinano il Medio Agri con lAlta Val dAgri, mettendo a valore il peso demografico ed economico, oltre che lofferta di servizi di un Comune come SantArcangelo, oltre a ridurre i tempi dalla Salerno Reggio Calabria e dallAlta Val dAgri verso lo Ionio, che significa anche una migliore relazione con la Puglia; a finanziare lammodernamento e il miglioramento della ex SS 103 che consentirebbe un rapido collegamento tra il territorio della Val dAgri e del Vallo di Diano, oltre a rappresentare un prezioso collegamento tra aree interne lucane e la rete di alta velocità ferroviaria e quella autostradale.



La SS 598 Fondo Valle dAgri  si legge nelle premesse - è unarteria strategica su cui insistono numerose attività economiche con accessi autorizzati dallANAS in passato, oggi messi in crisi dalle nuove norme del Codice della strada che impongono il rinnovo delle concessioni, spesso impossibile per i cambiamenti intervenuti. La chiusura degli accessi non regolari sta causando pesanti ricadute economiche, rendendo urgente una soluzione che concili sicurezza e tutela delle imprese. Si chiede inoltre di accelerare gli interventi infrastrutturali già programmati e, in unottica di programmazione complessiva della mobilità della Val dAgri, di puntare sul potenziamento della ex SS 103, che garantirebbe collegamenti rapidi verso la SA/RC, la futura fermata AV e la Bussentina, migliorando lintegrazione dellarea con i territori limitrofi.