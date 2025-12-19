-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Revisione classificazione Comuni Montani, Sì a Odg Lacorazza

19/12/2025

Approvato nel corso della seduta del Consiglio regionale, tenutasi ieri, lordine del giorno a firma Lacorazza - Richiesta revisione nuovi criteri di classificazione di comuni montani adottati dal Governo (Legge n.131/2025) - che impegna la Giunta regionale a: rappresentare formalmente, in sede di Conferenza Stato-Regioni e di Conferenza unificata, la contrarietà della Regione Basilicata alladozione di criteri di classificazione dei Comuni montani fondati in modo prevalente o esclusivo sul parametro altimetrico e sulla pendenza; a chiedere al Governo il superamento del criterio altimetrico quale parametro determinante, promuovendo ladozione di un approccio integrato che tenga conto delle condizioni demografiche, economiche, sociali, infrastrutturali e di accessibilità dei territori, con particolare attenzione alle aree appenniniche; a promuovere, anche in raccordo con le altre Regioni interessate, uniniziativa comune volta a evitare il declassamento automatico dei Comuni appenninici e a scongiurare effetti irreversibili di spopolamento e indebolimento del presidio territoriale; a farsi promotrice, in sede di Conferenza Stato-Regioni e nei confronti del Governo, di una richiesta formale di revisione complessiva della legge 12 settembre 2025, n. 131, volta non solo a modificarne limpianto normativo in materia di classificazione dei Comuni montani, superando il ricorso a criteri prevalentemente altimetrici, ma anche a prevedere un rafforzamento progressivo e incrementale delle risorse finanziarie e delle misure di sostegno destinate ai territori montani e appenninici, coerente con le effettive condizioni di fragilità, marginalità e svantaggio strutturale; a riferire al Consiglio regionale sugli esiti delle interlocuzioni con il Governo e sulle determinazioni assunte in sede di Conferenza Stato-Regioni in merito ai criteri di classificazione dei Comuni montani.

La legge nazionale sulla montagna, si riporta in premessa allatto, in fase di attuazione rischia di classificare i Comuni montani basandosi quasi esclusivamente sullaltitudine del centro abitato, privilegiando i territori alpini e penalizzando quelli appenninici, come molti Comuni lucani, pur caratterizzati da forte fragilità sociale, economica e demografica. Non vengono adeguatamente considerati isolamento, accessibilità, densità abitativa, servizi, condizioni economiche e identità storica dei territori. Si chiede quindi un approccio più equo e integrato, basato su criteri oggettivi e indicatori compositi come lIndice di Fragilità Comunale ISTAT, per rappresentare correttamente le reali condizioni di svantaggio e orientare in modo giusto le risorse.









archivio

ALTRI

La Voce della Politica
19/12/2025 - Lacorazza: a Luigi Simonetti la nostra gratitudine

Non è stato sicuramente semplice vivere un passaggio delicato della propria vita e del proprio impegno politico, con il peso di una vicenda giudiziaria che ha avuto un suo impatto mediatico, e quindi personale e familiare. Lo dichiara il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza,...-->continua
19/12/2025 - SS 598 ed ex SS 103, laula approva Odg Lacorazza su accessi e adeguamento

Approvato dal Consiglio regionale lordine del giorno, a firma del consigliere del Pd Piero Lacorazza: Risoluzione problemi accessi e adeguamento SS 598 Fondovalle dellAgri e ex SS 103. Con lOdg si impegna la Giunta regionale a: intraprendere contatti con ...-->continua
19/12/2025 - Un secolo di edilizia pubblica in Basilicata

Un secolo di edilizia pubblica come chiave di lettura dello sviluppo urbano e sociale della Basilicata. Si terrà domani, venerdì 20 dicembre, alle ore 10, presso la sede della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Basilicata, lincontro Lesperien...-->continua
19/12/2025 - Revisione classificazione Comuni Montani, Sì a Odg Lacorazza

Approvato nel corso della seduta del Consiglio regionale, tenutasi ieri, lordine del giorno a firma Lacorazza - Richiesta revisione nuovi criteri di classificazione di comuni montani adottati dal Governo (Legge n.131/2025) - che impegna la Giunta regionale a:...-->continua
19/12/2025 - LAzienda Sanitaria di Matera attiva i Punti Unici di Accesso (PUA)

LAzienda Sanitaria locale di Matera, a completamento del processo di integrazione socio-sanitaria avviato con la sottoscrizione degli Accordi Interistituzionali di collaborazione con gli Ambiti Socio Territoriali, ha istituito e reso operativi, a partire dal ...-->continua
19/12/2025 - Latronico: le malattie cardiovascolari nemico numero uno

Non è solo una questione di protocolli, ma di battiti. Quelli che accelerano quando un paziente varca la soglia del Pronto soccorso e quelli che i nostri medici devono saper governare con la freddezza della competenza e il calore dellumanità. Lassessore regi...-->continua
19/12/2025 - Parità nella disabilità, Padula accoglie istanza FISM Basilicata

In data odierna, presso lUfficio della Garante regionale delle persone con disabilità, ho ricevuto una delegazione del Direttivo FISM Basilicata, che ha consegnato formalmente unistanza riguardante la condizione di grave disparità di trattamento riservata a...-->continua















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo