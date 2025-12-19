In data odierna, presso lUfficio della Garante regionale delle persone con disabilità, ho ricevuto una delegazione del Direttivo FISM Basilicata, che ha consegnato formalmente unistanza riguardante la condizione di grave disparità di trattamento riservata ai bambini e alle bambine con disabilità frequentanti le scuole paritarie. Lo dichiara Marika Padula, Garante regionale per le persone con disabilità.



La delegazione era composta da: Domenico Mimmo Lavanga, Presidente FISM Basilicata; Edmondo Soave, Presidente onorario; Vincenzo Molinari, Vicepresidente; Giovanna Claps, componente del Direttivo



Nel corso dellincontro  prosegue la Garante - è stata rappresentata con chiarezza la criticità relativa allinsufficienza dei contributi economici destinati al sostegno degli alunni con disabilità nelle scuole paritarie, a fronte di un diritto allinclusione che dovrebbe essere garantito in modo uniforme, indipendentemente dal modello educativo scelto dalle famiglie.



Come Garante regionale delle persone con disabilità, esprimo piena vicinanza alle famiglie, ai bambini e alle comunità educanti coinvolte, riconoscendo la fondatezza delle preoccupazioni espresse dalla FISM e il valore sociale svolto dalle scuole paritarie, soprattutto nei territori più fragili. Assicuro sin dora la massima collaborazione istituzionale, impegnandomi ad istruire listanza ricevuta e a trasmetterla ai Dipartimenti regionali competenti, affinché vengano valutate possibili soluzioni volte a ridurre il divario esistente tra fabbisogno reale e risorse attualmente erogate, nel rispetto dei principi di equità, inclusione e pari diritti.



La tutela delle persone con disabilità, a partire dallinfanzia, rappresenta un dovere inderogabile delle istituzioni. Il diritto allistruzione inclusiva non può e non deve conoscere discriminazioni, né dirette né indirette. Il mio Ufficio  conclude Padula - continuerà a svolgere un ruolo di ascolto, mediazione e impulso, affinché nessun bambino e nessuna famiglia si sentano soli nel rivendicare diritti che la Costituzione e le leggi già riconoscono.