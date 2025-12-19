-->
|
La voce della Politica
|Un secolo di edilizia pubblica in Basilicata
19/12/2025
|Un secolo di edilizia pubblica come chiave di lettura dello sviluppo urbano e sociale della Basilicata. Si terrà domani, venerdì 20 dicembre, alle ore 10, presso la sede della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Basilicata, lincontro Lesperienza dellabitare.
Lappuntamento ripercorre la storia dellATER di Potenza, dalle origini dellIacp nei primi decenni del Novecento fino alle più recenti esperienze di rigenerazione urbana, attraverso documenti, immagini e materiali darchivio che raccontano levoluzione dellabitare pubblico e il ruolo dellente nella costruzione dei quartieri e delle comunità locali.
Nel corso dellincontro sarà valorizzato il patrimonio fotografico storico dellAter, con una selezione di immagini che documentano cantieri, edifici e trasformazioni urbane, offrendo uno sguardo concreto sul rapporto tra politiche per la casa e territorio. Sarà inoltre illustrato il percorso dellente nelle sue diverse denominazioni Iacp, Eper, Ater e nei molteplici ambiti di intervento, dalla realizzazione delle prime case popolari al recupero e alla sperimentazione sul patrimonio esistente.
Interverrà larchitetto Michele Bilancia, con una ricostruzione storica delle principali fasi di attività dellente. LOrdine degli Architetti, che ha concesso il patrocinio alliniziativa, porterà i saluti istituzionali.
Lincontro è aperto al pubblico e si propone come momento di riflessione sul valore storico, sociale e culturale delledilizia residenziale pubblica, contribuendo alla valorizzazione di una memoria collettiva che appartiene allintero territorio lucano.
|
archivio
|La Voce della Politica
|19/12/2025 - Lacorazza: a Luigi Simonetti la nostra gratitudine
Non è stato sicuramente semplice vivere un passaggio delicato della propria vita e del proprio impegno politico, con il peso di una vicenda giudiziaria che ha avuto un suo impatto mediatico, e quindi personale e familiare. Lo dichiara il capogruppo del Pd, Piero Lacorazza,...-->continua
|
|
|19/12/2025 - SS 598 ed ex SS 103, laula approva Odg Lacorazza su accessi e adeguamento
Approvato dal Consiglio regionale lordine del giorno, a firma del consigliere del Pd Piero Lacorazza: Risoluzione problemi accessi e adeguamento SS 598 Fondovalle dellAgri e ex SS 103. Con lOdg si impegna la Giunta regionale a: intraprendere contatti con ...-->continua
|
|
|19/12/2025 - Un secolo di edilizia pubblica in Basilicata
Un secolo di edilizia pubblica come chiave di lettura dello sviluppo urbano e sociale della Basilicata. Si terrà domani, venerdì 20 dicembre, alle ore 10, presso la sede della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Basilicata, lincontro Lesperien...-->continua
|
|
|19/12/2025 - Revisione classificazione Comuni Montani, Sì a Odg Lacorazza
Approvato nel corso della seduta del Consiglio regionale, tenutasi ieri, lordine del giorno a firma Lacorazza - Richiesta revisione nuovi criteri di classificazione di comuni montani adottati dal Governo (Legge n.131/2025) - che impegna la Giunta regionale a:...-->continua
|
|
|19/12/2025 - LAzienda Sanitaria di Matera attiva i Punti Unici di Accesso (PUA)
LAzienda Sanitaria locale di Matera, a completamento del processo di integrazione socio-sanitaria avviato con la sottoscrizione degli Accordi Interistituzionali di collaborazione con gli Ambiti Socio Territoriali, ha istituito e reso operativi, a partire dal ...-->continua
|
|
|19/12/2025 - Latronico: le malattie cardiovascolari nemico numero uno
Non è solo una questione di protocolli, ma di battiti. Quelli che accelerano quando un paziente varca la soglia del Pronto soccorso e quelli che i nostri medici devono saper governare con la freddezza della competenza e il calore dellumanità. Lassessore regi...-->continua
|
|
|19/12/2025 - Parità nella disabilità, Padula accoglie istanza FISM Basilicata
In data odierna, presso lUfficio della Garante regionale delle persone con disabilità, ho ricevuto una delegazione del Direttivo FISM Basilicata, che ha consegnato formalmente unistanza riguardante la condizione di grave disparità di trattamento riservata a...-->continua
|
|