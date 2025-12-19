Un secolo di edilizia pubblica come chiave di lettura dello sviluppo urbano e sociale della Basilicata. Si terrà domani, venerdì 20 dicembre, alle ore 10, presso la sede della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Basilicata, lincontro Lesperienza dellabitare.

Lappuntamento ripercorre la storia dellATER di Potenza, dalle origini dellIacp nei primi decenni del Novecento fino alle più recenti esperienze di rigenerazione urbana, attraverso documenti, immagini e materiali darchivio che raccontano levoluzione dellabitare pubblico e il ruolo dellente nella costruzione dei quartieri e delle comunità locali.

Nel corso dellincontro sarà valorizzato il patrimonio fotografico storico dellAter, con una selezione di immagini che documentano cantieri, edifici e trasformazioni urbane, offrendo uno sguardo concreto sul rapporto tra politiche per la casa e territorio. Sarà inoltre illustrato il percorso dellente nelle sue diverse denominazioni  Iacp, Eper, Ater  e nei molteplici ambiti di intervento, dalla realizzazione delle prime case popolari al recupero e alla sperimentazione sul patrimonio esistente.

Interverrà larchitetto Michele Bilancia, con una ricostruzione storica delle principali fasi di attività dellente. LOrdine degli Architetti, che ha concesso il patrocinio alliniziativa, porterà i saluti istituzionali.

Lincontro è aperto al pubblico e si propone come momento di riflessione sul valore storico, sociale e culturale delledilizia residenziale pubblica, contribuendo alla valorizzazione di una memoria collettiva che appartiene allintero territorio lucano.