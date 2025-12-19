Non è solo una questione di protocolli, ma di battiti. Quelli che accelerano quando un paziente varca la soglia del Pronto soccorso e quelli che i nostri medici devono saper governare con la freddezza della competenza e il calore dellumanità. Lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, commenta così lesito del corso La cardiologia nellemergenza-urgenza: dalla clinica alla pratica, tenutosi ieri a Matera.

Un appuntamento che Latronico non vede come un semplice adempimento formativo, ma come un tassello vitale per una sanità che vuole smettere di rincorrere le emergenze e iniziare a governarle.

Le malattie cardiovascolari  sottolinea lassessore  restano il nemico numero uno nelle corsie durgenza. Davanti a un infarto o a uno scompenso acuto, il tempo non è una variabile, è la sostanza stessa della cura. Per questo, vedere i nostri professionisti confrontarsi a Matera sulla sintesi tra teoria e pratica clinica è il segnale di una Basilicata che investe sul suo capitale più prezioso: la conoscenza.

Secondo Latronico la sfida si gioca tutta sullintegrazione. Non esistono più monadi in corsia; esiste una rete che deve magliarsi sempre di più tra la rapidità della diagnosi e lefficacia dellintervento multidisciplinare.

Formare i nostri medici e infermieri  conclude Latronico  non significa solo aggiornare un curriculum, ma dare una garanzia in più a ogni cittadino lucano. Significa costruire una sanità dove la tecnologia e la scienza restano al servizio della persona, assicurando che, nel momento del bisogno, ci sia una mano esperta e una mente pronta a fare la differenza tra il rischio e la salvezza.