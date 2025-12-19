-->
|
La voce della Politica
|Laboratorio IA con i ragazzi a scuola a Francavilla
19/12/2025
|Avvicinare i più giovani allintelligenza artificiale non significa insegnare loro a delegare il pensiero alle macchine, ma fornire gli strumenti per comprenderne potenzialità, limiti e responsabilità. È questo il messaggio emerso dal corso pilota dedicato agli studenti di terza media dellIstituto Comprensivo Statale Don Bosco di Francavilla in Sinni , che ha registrato grande partecipazione e interesse da parte degli alunni.
Il laboratorio, progettato da Sviluppo Basilicata in collaborazione con Synergie, come unesperienza interattiva e concreta, ha accompagnato i ragazzi alla scoperta dellAI partendo dalla loro quotidianità: social network, videogiochi, musica, scuola. Attraverso attività pratiche e momenti di confronto, gli studenti hanno potuto sperimentare cosa lintelligenza artificiale sa fare molto bene, ma anche ciò che non potrà mai sostituire dellessere umano: creatività, spirito critico, collaborazione, capacità di comunicare, emozioni ed errore come occasione di apprendimento.
Un approccio educativo che risponde a una necessità sempre più urgente. Lintelligenza artificiale è già parte integrante dei processi produttivi, decisionali e organizzativi delle imprese e lo sarà ancora di più nei prossimi anni. Per questo motivo, formare cittadini consapevoli sin dalla scuola media significa investire sul capitale umano del futuro, prevenendo usi impropri, superficiali o passivi della tecnologia.
I ragazzi di oggi saranno gli imprenditori e i lavoratori di domani. Se non li aiutiamo ora a capire come funziona lintelligenza artificiale, rischiamo che la subiscano invece di guidarla, afferma Gabriella Megale, Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata, società in house della Regione Basilicata. Il nostro compito non è frenare linnovazione, ma accompagnarla con responsabilità. Allenare il cervello, il pensiero critico e la capacità di scegliere è fondamentale: lAI deve restare uno strumento a supporto delluomo e non un suo sostituto.
In questa prospettiva, il ruolo di Sviluppo Basilicata si conferma strategico: lavorare sui temi dellinnovazione, della trasformazione digitale e delle competenze significa sostenere concretamente lo sviluppo del sistema imprenditoriale regionale, preparando oggi le persone che domani guideranno aziende, organizzazioni e istituzioni.
Il successo del corso pilota dimostra come i giovani siano pronti ad affrontare temi complessi, se coinvolti con linguaggi adeguati e metodologie partecipative. Educare allintelligenza artificiale, oggi, non è unopzione ma una responsabilità collettiva che unisce scuola, istituzioni e mondo produttivo, con un obiettivo comune: costruire un futuro in cui tecnologia e intelligenza umana crescano insieme.
Al corso un saluto dellassessore Francesco Cupparo: specie i ragazzi che hanno sempre a portata di mano smartphone e social sono a rischio come riferiscono i fatti di cronaca. Per noi è importante dare ai ragazzi le informazioni necessarie ad affrontare questo che è diventato un problema sociale e per certi aspetti di nuovo disagio giovanile. Su questo il ruolo della scuola, come della famiglia, è fondamentale.
Cupparo ha fatto riferimento alla diffusione delle Linee guida per lintroduzione dellintelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, elaborate dal Ministero dellIstruzione e del Merito.
Il documento rappresenta il primo quadro organico a livello nazionale per lapplicazione dellAI nel sistema scolastico.
Le indicazioni del ministero puntano a favorire un impiego consapevole, etico e responsabile dellintelligenza artificiale, promuovendo un approccio che metta al centro la persona e tuteli i diritti fondamentali. LAI viene descritta come strumento per rendere lapprendimento più personalizzato e inclusivo, migliorare la gestione didattica e amministrativa e potenziare i servizi offerti dalle istituzioni scolastiche. Il documento richiama, infine, la necessità di garantire unapplicazione coerente della normativa in materia di sicurezza e protezione dei dati, nel rispetto delle linee dettate a livello europeo e nazionale.
Il punto di partenza ha detto lassessore - lintelligenza artificiale rappresenta una delle sfide più importanti e affascinanti del nostro tempo.
Lobiettivo non è solo la modernizzazione tecnologica, ma una trasformazione culturale: comprendere che innovare significa collaborare, condividere competenze, mettere in rete conoscenza e talento.
E quando parlo di talento mi riferisco ai nostri giovani talenti che vogliamo tenere qui offrendo possibilità e opportunità di lavoro altamente qualificato e di grandi soddisfazioni economiche e personali.
La Regione Basilicata insieme a Basilicata Sviluppo - sta lavorando in questa direzione, anche attraverso strumenti concreti come voucher per linnovazione e la digitalizzazione, pensati per sostenere le imprese che vogliono introdurre soluzioni di intelligenza artificiale o avviare collaborazioni con università e centri di ricerca.
|
archivio
|La Voce della Politica
|19/12/2025 - LAzienda Sanitaria di Matera attiva i Punti Unici di Accesso (PUA)
LAzienda Sanitaria locale di Matera, a completamento del processo di integrazione socio-sanitaria avviato con la sottoscrizione degli Accordi Interistituzionali di collaborazione con gli Ambiti Socio Territoriali, ha istituito e reso operativi, a partire dal 15 dicembre, i ...-->continua
|
|
|19/12/2025 - Latronico: le malattie cardiovascolari nemico numero uno
Non è solo una questione di protocolli, ma di battiti. Quelli che accelerano quando un paziente varca la soglia del Pronto soccorso e quelli che i nostri medici devono saper governare con la freddezza della competenza e il calore dellumanità. Lassessore regi...-->continua
|
|
|19/12/2025 - Parità nella disabilità, Padula accoglie istanza FISM Basilicata
In data odierna, presso lUfficio della Garante regionale delle persone con disabilità, ho ricevuto una delegazione del Direttivo FISM Basilicata, che ha consegnato formalmente unistanza riguardante la condizione di grave disparità di trattamento riservata a...-->continua
|
|
|19/12/2025 - Laboratorio IA con i ragazzi a scuola a Francavilla
Avvicinare i più giovani allintelligenza artificiale non significa insegnare loro a delegare il pensiero alle macchine, ma fornire gli strumenti per comprenderne potenzialità, limiti e responsabilità. È questo il messaggio emerso dal corso pilota dedicato agl...-->continua
|
|
|18/12/2025 - Cicala: proposta Programma Forestale Regionale 20252044
Prosegue il confronto con le parti sociali, confermato il metodo della condivisione. Lassessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, esprime soddisfazione per il prosieguo del confronto con le organizzazioni sindacali d...-->continua
|
|
|18/12/2025 - Porto di Maratea, gara nel caos: Albanese chiede certezze per il 2026
Allindomani dei primi risvolti processuali, mi sia consentito ritornare sulla assai poco edificante questione della procedura di gara relativa al rilascio della concessione demaniale del Porto di Maratea -dichiara il sindaco di Maratea, Cesare Albanese.
-->continua
|
|
|18/12/2025 - Chiorazzo attacca:Ripristinare i vitalizi è uno schiaffo alla Basilicata reale'
Quello che è accaduto oggi in Consiglio regionale è uno schiaffo alla Basilicata reale. Con il collegato alla legge di stabilità, la maggioranza di centrodestra sceglie di fare Robin Hood al contrario. Toglie ai poveri per dare ai ricchi. Mentre famiglie, lav...-->continua
|
|