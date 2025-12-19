Avvicinare i più giovani allintelligenza artificiale non significa insegnare loro a delegare il pensiero alle macchine, ma fornire gli strumenti per comprenderne potenzialità, limiti e responsabilità. È questo il messaggio emerso dal corso pilota dedicato agli studenti di terza media dellIstituto Comprensivo Statale Don Bosco di Francavilla in Sinni , che ha registrato grande partecipazione e interesse da parte degli alunni.



Il laboratorio, progettato da Sviluppo Basilicata in collaborazione con Synergie, come unesperienza interattiva e concreta, ha accompagnato i ragazzi alla scoperta dellAI partendo dalla loro quotidianità: social network, videogiochi, musica, scuola. Attraverso attività pratiche e momenti di confronto, gli studenti hanno potuto sperimentare cosa lintelligenza artificiale sa fare molto bene, ma anche ciò che non potrà mai sostituire dellessere umano: creatività, spirito critico, collaborazione, capacità di comunicare, emozioni ed errore come occasione di apprendimento.



Un approccio educativo che risponde a una necessità sempre più urgente. Lintelligenza artificiale è già parte integrante dei processi produttivi, decisionali e organizzativi delle imprese e lo sarà ancora di più nei prossimi anni. Per questo motivo, formare cittadini consapevoli sin dalla scuola media significa investire sul capitale umano del futuro, prevenendo usi impropri, superficiali o passivi della tecnologia.



I ragazzi di oggi saranno gli imprenditori e i lavoratori di domani. Se non li aiutiamo ora a capire come funziona lintelligenza artificiale, rischiamo che la subiscano invece di guidarla, afferma Gabriella Megale, Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata, società in house della Regione Basilicata. Il nostro compito non è frenare linnovazione, ma accompagnarla con responsabilità. Allenare il cervello, il pensiero critico e la capacità di scegliere è fondamentale: lAI deve restare uno strumento a supporto delluomo e non un suo sostituto.



In questa prospettiva, il ruolo di Sviluppo Basilicata si conferma strategico: lavorare sui temi dellinnovazione, della trasformazione digitale e delle competenze significa sostenere concretamente lo sviluppo del sistema imprenditoriale regionale, preparando oggi le persone che domani guideranno aziende, organizzazioni e istituzioni.



Il successo del corso pilota dimostra come i giovani siano pronti ad affrontare temi complessi, se coinvolti con linguaggi adeguati e metodologie partecipative. Educare allintelligenza artificiale, oggi, non è unopzione ma una responsabilità collettiva che unisce scuola, istituzioni e mondo produttivo, con un obiettivo comune: costruire un futuro in cui tecnologia e intelligenza umana crescano insieme.



Al corso un saluto dellassessore Francesco Cupparo:  specie i ragazzi che hanno sempre a portata di mano smartphone e social sono a rischio come riferiscono i fatti di cronaca. Per noi è importante dare ai ragazzi le informazioni necessarie ad affrontare questo che è diventato un problema sociale e per certi aspetti di nuovo disagio giovanile. Su questo il ruolo della scuola, come della famiglia, è fondamentale.



Cupparo ha fatto riferimento alla diffusione delle Linee guida per lintroduzione dellintelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, elaborate dal Ministero dellIstruzione e del Merito.



Il documento rappresenta il primo quadro organico a livello nazionale per lapplicazione dellAI nel sistema scolastico.





Le indicazioni del ministero puntano a favorire un impiego consapevole, etico e responsabile dellintelligenza artificiale, promuovendo un approccio che metta al centro la persona e tuteli i diritti fondamentali. LAI viene descritta come strumento per rendere lapprendimento più personalizzato e inclusivo, migliorare la gestione didattica e amministrativa e potenziare i servizi offerti dalle istituzioni scolastiche. Il documento richiama, infine, la necessità di garantire unapplicazione coerente della normativa in materia di sicurezza e protezione dei dati, nel rispetto delle linee dettate a livello europeo e nazionale.

Il punto di partenza  ha detto lassessore - lintelligenza artificiale rappresenta una delle sfide più importanti e affascinanti del nostro tempo.



Lobiettivo non è solo la modernizzazione tecnologica, ma una trasformazione culturale: comprendere che innovare significa collaborare, condividere competenze, mettere in rete conoscenza e talento.



E quando parlo di talento mi riferisco ai nostri giovani talenti che vogliamo tenere qui offrendo possibilità e opportunità di lavoro altamente qualificato e di grandi soddisfazioni economiche e personali.



La Regione Basilicata  insieme a Basilicata Sviluppo - sta lavorando in questa direzione, anche attraverso strumenti concreti come voucher per linnovazione e la digitalizzazione, pensati per sostenere le imprese che vogliono introdurre soluzioni di intelligenza artificiale o avviare collaborazioni con università e centri di ricerca.

