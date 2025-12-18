-->

Basilicata. Insediamento Commissione Regionale per gli interventi assistiti con gli animali

18/12/2025

Domani 19 dicembre alle ore 15 presso la Stanza 3 al piano terra del Palazzo del Consiglio Regionale, si insedierà la Commissione Regionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali. La Commissione che dovrebbe sovrintendere tuto ciò che riguarda la cosiddetta PET therapy, ha visto un primo fievole inizio ad ottobre del 2018 e così, finalmente, dopo anni di immobilismo, si appresta a compiere i primi passi di una vera e propria mission in Basilicata atteso che nulla di tutto ciò che è presente in altre regioni nel campo degli IAA e stato possibile o mai pensato. Dagli ospedali alle case di cura, dai centri daccoglienza alle scuole (dove forse già si è accesa qualche flebile fiammella dattività) alle varie associazioni per finire alla predisposizione mentale piuttosto che alla cultura del ramo sarà tutta unintrapresa forte, però, dellopinione oramai diffusa che la sola presenza di un animale daffezione coadiuva benessere psicofisico e sociale. Il presente vale come invito a partecipare.
La Coordinatrice della Commissione Regionale per gli IAA di Basilicata
