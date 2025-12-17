-->
|
La voce della Politica
|Impianti termici, Marrese: Approvato allunanimità un ordine del giorno che tutela lavoratori e continuità del servizio
17/12/2025
|Il consigliere regionale della Basilicata Piero Marrese esprime grande soddisfazione per lapprovazione allunanimità, da parte del Consiglio Regionale, dellordine del giorno di cui è primo firmatario, che ha integrato la legge finalizzata a garantire il corretto svolgimento del servizio di controllo e manutenzione degli impianti termici, prevedendo lassorbimento del personale già in servizio.
Si tratta di un risultato politico e istituzionale di grande rilevanza dichiara Marrese perché coniuga due obiettivi fondamentali: da un lato la continuità, lefficienza e la qualità di un servizio pubblico essenziale, dallaltro la tutela occupazionale di lavoratrici e lavoratori altamente qualificati, che da anni operano sul territorio della provincia di Matera.
Lordine del giorno impegna la Giunta regionale a sostenere il percorso che consentirà alla Provincia di Matera di procedere allassunzione, con contratto a tempo pieno e indeterminato, del personale dellAgenzia per lEnergia e lAmbiente della Provincia di Matera (APEA), salvaguardandone professionalità, competenze e trattamento economico e giuridico.
Il personale dellAPEA sottolinea Marrese rappresenta un patrimonio di competenze tecniche e di esperienza che non può e non deve essere disperso. La loro stabilizzazione garantisce non solo certezze occupazionali, ma anche la piena operatività delle funzioni di controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, fondamentali per la sicurezza, lefficienza energetica e la tutela ambientale.
Particolare importanza viene attribuita anche allimpegno assunto dalla Regione nel reperire le risorse finanziarie necessarie e nel promuovere un adeguato coordinamento istituzionale, al fine di assicurare uniformità di trattamento e pari condizioni tra le diverse aree della Basilicata.
La sottoscrizione dell'ordine del giorno da parte di consiglieri appartenenti a quasi tutti i gruppi consiliari e lapprovazione unanime del Consiglio conclude Marrese dimostrano che quando si lavora con serietà e spirito costruttivo, mettendo al centro i diritti dei lavoratori e linteresse pubblico, si possono raggiungere risultati concreti e condivisi. Continuerò a seguire con attenzione lattuazione di questo impegno, affinché quanto deciso in Aula trovi rapida e piena applicazione.
|
archivio
|La Voce della Politica
|17/12/2025 - Dr. Nicola Giordano sollecita un ecografo per la prevenzione dei tumori mammari a SantArcangelo
Loperatore sanitario e consigliere Dr. Nicola Giordano si rivolge allAssessore regionale alle Politiche Sociali e alla Sanità, Dr. Cosimo Latronico, per richiedere lacquisto di un ecografo specifico per la diagnosi precoce del tumore mammario. Liniziativa mira a rafforza...-->continua
|
|
|17/12/2025 - Impianti termici, Marrese: Approvato allunanimità un ordine del giorno che tutela lavoratori e continuità del servizio
Il consigliere regionale della Basilicata Piero Marrese esprime grande soddisfazione per lapprovazione allunanimità, da parte del Consiglio Regionale, dellordine del giorno di cui è primo firmatario, che ha integrato la legge finalizzata a garantire il corr...-->continua
|
|
|17/12/2025 - Basilicata. Si è insediato il Consiglio delle Autonomie Locali
Si è svolta presso la Sala Basento della Presidenza del Consiglio regionale la prima riunione operativa del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). Allincontro hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, la Vicepresidente Madda...-->continua
|
|
|17/12/2025 - Sperimentazione gestionale sanità, Lacorazza: paletti pubblici
Ci siamo astenuti sulla proposta di legge che norma la sperimentazione gestionale in sanità perché, in assenza di un Piano sanitario e di un confronto chiaro, il rischio che si scivoli verso uno smantellamento del sistema pubblico sono dietro langolo. Per no...-->continua
|
|
|17/12/2025 - Angelino. Sanità a Matera: continuità, modernizzazione e attenzione al territorio
Come Segreteria Cittadina di Matera nel Cuore, sento ogni giorno la responsabilità e lonore di mantenere un dialogo costante con la nostra comunità: ascoltare le istanze, raccogliere le preoccupazioni e tradurle in azioni concrete e misurabili. È da questo co...-->continua
|
|
|17/12/2025 - Iveco, Spera (Ugl): ''Serve confronto su nuovo assetto industriale''
Nel corso dellincontro svoltosi presso il Mimit e presieduto dal ministro Urso dichiara il Segretario Nazionale UGL Metalmeccanici Antonio Spera, presente al tavolo con la delegazione UGL Iveco ha manifestato la propria disponibilità a presentare il pian...-->continua
|
|
|17/12/2025 - Sperimentazioni gestionali, approvato il DDL in Consiglio Regionale. Nicola Morea (Azione)
«Ieri il Consiglio regionale ha approvato il Disegno di Legge sulle sperimentazioni gestionali: esprimo grandi soddisfazione per il lavoro fatto su un provvedimento importante, che consente di rendere strutturale uno strumento già sperimentato con successo in ...-->continua
|
|