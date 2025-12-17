Il consigliere regionale della Basilicata Piero Marrese esprime grande soddisfazione per lapprovazione allunanimità, da parte del Consiglio Regionale, dellordine del giorno di cui è primo firmatario, che ha integrato la legge finalizzata a garantire il corretto svolgimento del servizio di controllo e manutenzione degli impianti termici, prevedendo lassorbimento del personale già in servizio.



Si tratta di un risultato politico e istituzionale di grande rilevanza  dichiara Marrese  perché coniuga due obiettivi fondamentali: da un lato la continuità, lefficienza e la qualità di un servizio pubblico essenziale, dallaltro la tutela occupazionale di lavoratrici e lavoratori altamente qualificati, che da anni operano sul territorio della provincia di Matera.



Lordine del giorno impegna la Giunta regionale a sostenere il percorso che consentirà alla Provincia di Matera di procedere allassunzione, con contratto a tempo pieno e indeterminato, del personale dellAgenzia per lEnergia e lAmbiente della Provincia di Matera (APEA), salvaguardandone professionalità, competenze e trattamento economico e giuridico.



Il personale dellAPEA  sottolinea Marrese  rappresenta un patrimonio di competenze tecniche e di esperienza che non può e non deve essere disperso. La loro stabilizzazione garantisce non solo certezze occupazionali, ma anche la piena operatività delle funzioni di controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, fondamentali per la sicurezza, lefficienza energetica e la tutela ambientale.



Particolare importanza viene attribuita anche allimpegno assunto dalla Regione nel reperire le risorse finanziarie necessarie e nel promuovere un adeguato coordinamento istituzionale, al fine di assicurare uniformità di trattamento e pari condizioni tra le diverse aree della Basilicata.



La sottoscrizione dell'ordine del giorno da parte di consiglieri appartenenti a quasi tutti i gruppi consiliari e lapprovazione unanime del Consiglio  conclude Marrese  dimostrano che quando si lavora con serietà e spirito costruttivo, mettendo al centro i diritti dei lavoratori e linteresse pubblico, si possono raggiungere risultati concreti e condivisi. Continuerò a seguire con attenzione lattuazione di questo impegno, affinché quanto deciso in Aula trovi rapida e piena applicazione.



