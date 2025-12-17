LArchivio di Stato di Potenza e il CONI Comitato Regionale Basilicata hanno sottoscritto un

Protocollo dIntesa finalizzato alla valorizzazione della documentazione storica legata allo sport e

alle attività sportive in Basilicata. Laccordo prevede azioni comuni per la tutela, la ricerca e la

divulgazione del patrimonio archivistico sportivo lucano, con un focus su attività didattiche, mostre,

seminari e percorsi formativi.

Le finalità principali includono la promozione della storia dello sport in Basilicata, lorganizzazione

di eventi culturali, e la sensibilizzazione della cittadinanza sui valori dellolimpismo e della pratica

sportiva. Il Protocollo mira, inoltre, a incentivare la digitalizzazione dei documenti e a valorizzare i

protagonisti lucani nella storia dello sport.

«Si tratta di unintesa strategica che amplia le attività dellArchivio di Stato di Potenza e rafforza il

legame tra patrimonio archivistico e storia sociale del territorio. Lo sport ha sempre rappresentato un

importante strumento di aggregazione, identità e crescita civile e, in Basilicata, questa funzione si

riflette in una tradizione sportiva radicata che attraversa lintero Novecento, dalle prime società alle

discipline storiche come calcio, atletica e ciclismo. Di questa lunga e significativa esperienza restano

tracce preziose anche nella documentazione conservata presso lArchivio di Stato di Potenza», ha

dichiarato Andrea Alberto Moramarco, Direttore dellArchivio di Stato di Potenza.

«Questo accordo consente di unire sport e cultura, promuovendo la memoria storica e i valori

educativi dello sport attraverso il coinvolgimento del sistema sportivo regionale», ha

aggiunto Giovanni Salvia, Presidente del CONI  Comitato Regionale Basilicata.

Laccordo avrà durata triennale e si svilupperà senza oneri finanziari per il Ministero della Cultura,

con risorse fornite dalle due istituzioni. Le attività saranno coordinate da referenti tecnico-scientifici

di entrambe le parti, che garantiranno il buon andamento del progetto.

Uniniziativa importante per promuovere e preservare la memoria storica sportiva della Basilicata, a

beneficio della comunità e delle generazioni future.

