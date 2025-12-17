-->
17/12/2025
|LArchivio di Stato di Potenza e il CONI Comitato Regionale Basilicata hanno sottoscritto un
Protocollo dIntesa finalizzato alla valorizzazione della documentazione storica legata allo sport e
alle attività sportive in Basilicata. Laccordo prevede azioni comuni per la tutela, la ricerca e la
divulgazione del patrimonio archivistico sportivo lucano, con un focus su attività didattiche, mostre,
seminari e percorsi formativi.
Le finalità principali includono la promozione della storia dello sport in Basilicata, lorganizzazione
di eventi culturali, e la sensibilizzazione della cittadinanza sui valori dellolimpismo e della pratica
sportiva. Il Protocollo mira, inoltre, a incentivare la digitalizzazione dei documenti e a valorizzare i
protagonisti lucani nella storia dello sport.
«Si tratta di unintesa strategica che amplia le attività dellArchivio di Stato di Potenza e rafforza il
legame tra patrimonio archivistico e storia sociale del territorio. Lo sport ha sempre rappresentato un
importante strumento di aggregazione, identità e crescita civile e, in Basilicata, questa funzione si
riflette in una tradizione sportiva radicata che attraversa lintero Novecento, dalle prime società alle
discipline storiche come calcio, atletica e ciclismo. Di questa lunga e significativa esperienza restano
tracce preziose anche nella documentazione conservata presso lArchivio di Stato di Potenza», ha
dichiarato Andrea Alberto Moramarco, Direttore dellArchivio di Stato di Potenza.
«Questo accordo consente di unire sport e cultura, promuovendo la memoria storica e i valori
educativi dello sport attraverso il coinvolgimento del sistema sportivo regionale», ha
aggiunto Giovanni Salvia, Presidente del CONI Comitato Regionale Basilicata.
Laccordo avrà durata triennale e si svilupperà senza oneri finanziari per il Ministero della Cultura,
con risorse fornite dalle due istituzioni. Le attività saranno coordinate da referenti tecnico-scientifici
di entrambe le parti, che garantiranno il buon andamento del progetto.
Uniniziativa importante per promuovere e preservare la memoria storica sportiva della Basilicata, a
beneficio della comunità e delle generazioni future.
