La voce della Politica
|Angelino. Sanità a Matera: continuità, modernizzazione e attenzione al territorio
17/12/2025
|Come Segreteria Cittadina di Matera nel Cuore, sento ogni giorno la responsabilità e lonore di mantenere un dialogo costante con la nostra comunità: ascoltare le istanze, raccogliere le preoccupazioni e tradurle in azioni concrete e misurabili. È da questo confronto quotidiano che nasce la riflessione sul percorso che la sanità materana sta vivendo, un percorso che merita attenzione, riconoscimento e, soprattutto, continuità.
Desidero dedicare una riflessione di apprezzamento al lavoro del Direttore Generale dellAsm di Matera, Maurizio Friolo, e dellAssessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico. Il loro impegno dimostra come la sinergia tra competenza sanitaria e guida politica determinata possa trasformare una visione in risultati concreti per la comunità.
Il percorso intrapreso sotto la guida del Direttore Friolo ha portato a una modernizzazione significativa dei servizi ospedalieri e territoriali: dal potenziamento del Pronto Soccorso del presidio Madonna delle Grazie alla ridefinizione dei percorsi assistenziali, dallapertura domenicale degli ambulatori alla promozione di campagne vaccinali che hanno rafforzato la prevenzione e la tutela della salute pubblica. Un approccio fondato su ascolto, programmazione e rigore gestionale, che dimostra come una leadership competente sappia tradurre le priorità della comunità in azioni efficaci.
Parallelamente, lazione dellAssessore Latronico ha espresso una visione politica ampia e inclusiva, capace di armonizzare le risorse del PNRR con le esigenze del territorio materano. Il rafforzamento delle strutture territoriali, come Case e Ospedali di Comunità, e una governance attenta alla qualità dei servizi, alla formazione del personale e alla presa in carico dei cittadini più fragili rappresentano elementi fondamentali di questo percorso. La collaborazione tra direzione politica e direzione sanitaria ha creato un equilibrio virtuoso, capace di incidere concretamente sulla vita delle persone.
I risultati ottenuti non sono solo formali: il rafforzamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali, linstallazione di nuove apparecchiature diagnostiche, lavvio di processi di digitalizzazione clinica e lintegrazione con reti sanitarie interregionali segnano passi concreti verso una sanità moderna, efficiente e vicina ai cittadini.
Accanto ai traguardi raggiunti, è però fondamentale continuare a lavorare sulle sfide ancora aperte. In particolare, il tema dellemergenza-urgenza resta centrale: il potenziamento del servizio 118, il rinnovo del parco ambulanze e il rafforzamento degli equipaggi sono priorità imprescindibili per garantire tempi di intervento adeguati e sicurezza su tutto il territorio, dai quartieri cittadini alle aree più periferiche.
Allo stesso modo, il rafforzamento del personale sanitario rappresenta una condizione essenziale per consolidare i risultati ottenuti. Servono assunzioni stabili, valorizzazione delle professionalità e tutela di medici, infermieri e operatori sociosanitari, che ogni giorno sostengono il sistema con competenza e dedizione. Centrale resta anche limpegno per la riduzione delle liste dattesa, attraverso una migliore organizzazione dei servizi, lestensione degli orari e una piena integrazione tra ospedale e sanità territoriale. In questa direzione si collocano anche gli interventi straordinari già avviati per il rafforzamento degli organici territoriali, coerenti con i nuovi modelli organizzativi della sanità di prossimità.
Come Segreteria Cittadina di Matera nel Cuore, ritengo che la sanità non debba più essere terreno di rassegnazione, ma spazio di progettualità e miglioramento continuo. È essenziale dare continuità al lavoro avviato, completare le infrastrutture programmate, investire sulle risorse umane e rafforzare i servizi di prossimità, soprattutto per anziani e cittadini fragili.
Matera merita una sanità che sia punto di riferimento, servizio di qualità e tutela reale della vita e della dignità delle persone. Quando politica e istituzioni lavorano insieme con competenza, visione e responsabilità, la comunità cresce.
Oggi possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia, continuando a consolidare quanto costruito e a progettare una sanità moderna, innovativa e realmente al servizio del cittadino, su cui Matera possa contare con orgoglio.
