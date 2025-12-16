-->
|
La voce della Politica
|Potenza, approvato laggiornamento del Programma ambientale per una città più verde
16/12/2025
|Attenzione alle comunità e ai territori. In questa logica alcuni giorni fa la Giunta regionale della Basilicata ha approvato la Delibera numero 753 con cui viene autorizzata la modifica al Programma analitico degli interventi per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale proposto dal Comune di Potenza e finanziato ai sensi della Legge regionale numero 53 del 2021. La decisione recepisce gli esiti del Verbale numero 1 di novembre 2025 del Gruppo di Valutazione, che ha espresso parere favorevole alla proposta di aggiornamento, ritenendola coerente con i principi della normativa regionale e meritevole di approvazione.
La proposta del Comune di Potenza, ora validata dalla Regione, riguarda il Programma delle annualità 2022 2023 e si inserisce pienamente in una visione che coniuga adattamento ai cambiamenti climatici, rigenerazione urbana sostenibile e miglioramento della qualità della vita. Il Programma comprende interventi differenziati e complementari, che spaziano dalla creazione di nuovi parchi alla valorizzazione di quelli esistenti, dal rafforzamento della rete ecologica urbana allampliamento del verde storico, fino allimplementazione di azioni concrete e strategiche per linclusione sociale, la sicurezza urbana, la mobilità sostenibile, la tutela degli habitat e il miglioramento complessivo della qualità dellabitare.
Laggiornamento del Programma del Comune di Potenza sottolinea lassessore Mongiello consente di migliorare la qualità degli interventi finanziati e di allinearli agli indirizzi più avanzati in materia di sostenibilità, biodiversità e adattamento ai cambiamenti climatici. Il Programma prevede, tra le azioni, il potenziamento della Rete ecologica, limplementazione di modelli pilota e replicabili di Soluzioni Basate sulla Natura (Nature Based Solutions), la partecipazione e il coinvolgimento della comunità nelle trasformazioni urbane, oltre allo sviluppo di regolamenti e linee guida che favoriscano nel tempo la replicabilità e la scalabilità di quanto realizzato. È un passo concreto verso una città, Capoluogo di Regione, più verde, più resiliente. La deliberazione stabilisce inoltre gli adempimenti necessari alla piena attuazione del Programma, tra cui le attività di monitoraggio, controllo, rendicontazione e pubblicità, in capo agli uffici regionali competenti e al Comune beneficiario.
|
archivio
|La Voce della Politica
|16/12/2025 - Potenza, approvato laggiornamento del Programma ambientale per una città più verde
Attenzione alle comunità e ai territori. In questa logica alcuni giorni fa la Giunta regionale della Basilicata ha approvato la Delibera numero 753 con cui viene autorizzata la modifica al Programma analitico degli interventi per le azioni di compensazione e mitigazione ambi...-->continua
|
|
|16/12/2025 - Cupparo: artigianato vitale per leconomia
Lartigianato, con le sue circa 10.000 microimprese, è vitale per leconomia e per loccupazione in Basilicata. Lo ha detto lassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo intervenendo alla manifestazione per la consegna del Premio Maestri Artigiani ed...-->continua
|
|
|16/12/2025 - Forestazione, Minoranza: La Maggioranza stoppa Cicala
"Lapertura del Consiglio regionale ha segnato, con le posizioni della maggioranza, uno stop allassessore regionale Carmine Cicale per un incontro che ha convocato il prossimo 18 dicembre sul tema forestazione, in particolare su prospettiva e programmazione. ...-->continua
|
|
|16/12/2025 - M5S. Strada Diga di AcerenzaSS 658, lAlto Bradano non può più attendere
Come consigliere regionali del Movimento 5 Stelle abbiamo ritenuto doveroso depositare uninterrogazione urgente per riportare allattenzione del Consiglio regionale una delle vicende infrastrutturali più paradigmatiche delle difficoltà della Basilicata: il co...-->continua
|
|
|16/12/2025 - Polese su assunzione nuovo personale Regione
Quella di oggi è una giornata importante e non solo celebrativa. È la dimostrazione che questa maggioranza guidata dal presidente Bardi ha avuto il coraggio di sbloccare una situazione che perdurava da troppo tempo: erano anni, troppi anni, che la macchina a...-->continua
|
|
|16/12/2025 - Cicala: ''Usi civici, diritti antichi ma attuali''
«Gli usi civici non sono un tema del passato, ma una questione ancora oggi centrale per la tutela del territorio, per lagricoltura, per lambiente e per i diritti delle comunità locali. Con questo percorso di confronto abbiamo avviato una fase nuova, fondata ...-->continua
|
|
|16/12/2025 - ''Dopo di Noi'' Policoro, Latronico: ''Esempio di amore''
"Qui l'assistenza indossa un abito sartoriale, fatto su misura per l'unica, irripetibile dignità di ogni persona. È qui che l'amore, quello vero, smette di essere solo un sentimento e si trasforma in un progetto di vita". Così l'assessore regionale alla Salute...-->continua
|
|