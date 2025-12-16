Attenzione alle comunità e ai territori. In questa logica alcuni giorni fa la Giunta regionale della Basilicata ha approvato la Delibera numero 753 con cui viene autorizzata la modifica al Programma analitico degli interventi per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale proposto dal Comune di Potenza e finanziato ai sensi della Legge regionale numero 53 del 2021. La decisione recepisce gli esiti del Verbale numero 1 di novembre 2025 del Gruppo di Valutazione, che ha espresso parere favorevole alla proposta di aggiornamento, ritenendola coerente con i principi della normativa regionale e meritevole di approvazione.

La proposta del Comune di Potenza, ora validata dalla Regione, riguarda il Programma delle annualità 2022  2023 e si inserisce pienamente in una visione che coniuga adattamento ai cambiamenti climatici, rigenerazione urbana sostenibile e miglioramento della qualità della vita. Il Programma comprende interventi differenziati e complementari, che spaziano dalla creazione di nuovi parchi alla valorizzazione di quelli esistenti, dal rafforzamento della rete ecologica urbana allampliamento del verde storico, fino allimplementazione di azioni concrete e strategiche per linclusione sociale, la sicurezza urbana, la mobilità sostenibile, la tutela degli habitat e il miglioramento complessivo della qualità dellabitare.

Laggiornamento del Programma del Comune di Potenza  sottolinea lassessore Mongiello  consente di migliorare la qualità degli interventi finanziati e di allinearli agli indirizzi più avanzati in materia di sostenibilità, biodiversità e adattamento ai cambiamenti climatici. Il Programma prevede, tra le azioni, il potenziamento della Rete ecologica, limplementazione di modelli pilota e replicabili di Soluzioni Basate sulla Natura (Nature Based Solutions), la partecipazione e il coinvolgimento della comunità nelle trasformazioni urbane, oltre allo sviluppo di regolamenti e linee guida che favoriscano nel tempo la replicabilità e la scalabilità di quanto realizzato. È un passo concreto verso una città, Capoluogo di Regione, più verde, più resiliente. La deliberazione stabilisce inoltre gli adempimenti necessari alla piena attuazione del Programma, tra cui le attività di monitoraggio, controllo, rendicontazione e pubblicità, in capo agli uffici regionali competenti e al Comune beneficiario.