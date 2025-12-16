-->
La voce della Politica
|Gentile: ''Il Valore Artigiano è il cuore del saper fare italiano''
16/12/2025
|Rosa Gentile (Confartigianato) presidente del neo costituito Comitato Regionale Artigianato ,intervenendo allevento Maestri Artigiani, ha detto che Il riconoscimento ha numerosi significati, che vanno dalla caratteristica di resilienza delle nostre imprese al passaggio generazionale. Tanti laboratori e tante botteghe sono passate di mano dai nonni, genitori a figli e nipoti. E un processo importante soprattutto per gli antichi mestieri che stanno scomparendo. Ma a risultare vincente ha aggiunto - è soprattutto Il "Valore Artigiano" che è l'essenza del "saper fare" italiano: eccellenza produttiva, qualità, sostenibilità e creazione di occupazione, rappresentata da micro e piccole imprese che uniscono tradizione e innovazione, promuovono il territorio e l'inclusione sociale, e sono un motore economico vitale per la regione. Le caratteristiche continua Gentile sono Qualità e eccellenza: L'arte di saper fare bene, unendo talento, know-how e cura del dettaglio, elemento distintivo del Made in Italy. Sostenibilità: Un approccio che include sostenibilità economica, sociale e ambientale, creando lavoro dignitoso e inclusivo. Motore economico: Le piccole imprese artigiane sono un pilastro dell'occupazione, specialmente giovanile e femminile, e un presidio contro il declino territoriale. Innovazione: L'artigianato si rinnova con nuovi strumenti (come TikTok) e si adatta ai cambiamenti, restando al passo con i tempi. Identità territoriale: Rappresenta un legame forte con il territorio e la sua cultura, promuovendo il "comprare locale. Lo stesso riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dellumanità UNESCO, è un risultato che valorizza il ruolo strategico delle imprese artigiane del food, un settore fondato sulla qualità, sulla sostenibilità e sul radicamento nei territori. Lartigianato alimentare conta 64.365 imprese e 249mila addetti, un sistema produttivo glocal capace di coniugare tradizione e innovazione e di parlare ai mercati internazionali. E nella nostra regione si caratterizza come attrattore turistico. Lartigianato alimentare non è solo tradizione ma innovazione e presidio economico, culturale e sociale delle comunità. E un patrimonio da proteggere e rilanciare, soprattutto investendo su giovani, formazione e innovazione. Levento di oggi ha detto ancora Gentile - completa il trentennale dell'Ente Bilaterale Artigianato di Basilicata (EBAB), celebrato nel mese di marzo scorso a Matera, un evento che ha segnato un traguardo significativo per il sostegno al settore artigiano lucano, premiando aziende longeve e promuovendo politiche attive del lavoro, welfare e formazione per imprese e lavoratori, sottolineando il ruolo cruciale dell'artigianato per l'economia locale.
|16/12/2025 - Gentile: ''Il Valore Artigiano è il cuore del saper fare italiano''
Rosa Gentile (Confartigianato) presidente del neo costituito Comitato Regionale Artigianato ,intervenendo allevento Maestri Artigiani, ha detto che Il riconoscimento ha numerosi significati, che vanno dalla caratteristica di resilienza delle nostre imprese al passaggio ...-->continua
|16/12/2025 - Basilicata. Sì dallAula alla Pdl Pittella-Morea su lavoratori ex-Apea
LAssemblea ha approvato allunanimità dei presenti la Proposta di legge n. 118/2025, recante Modifiche alla L.R. 30/2016, di iniziativa dei consiglieri regionali Pittella e Morea. La Pdl, divenuta legge, è stata integrata da un ordine del giorno sottoscritt...-->continua
|16/12/2025 - Potenza, approvato laggiornamento del Programma ambientale per una città più verde
Attenzione alle comunità e ai territori. In questa logica alcuni giorni fa la Giunta regionale della Basilicata ha approvato la Delibera numero 753 con cui viene autorizzata la modifica al Programma analitico degli interventi per le azioni di compensazione e m...-->continua
|16/12/2025 - Cupparo: artigianato vitale per leconomia
Lartigianato, con le sue circa 10.000 microimprese, è vitale per leconomia e per loccupazione in Basilicata. Lo ha detto lassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo intervenendo alla manifestazione per la consegna del Premio Maestri Artigiani ed...-->continua
|16/12/2025 - Forestazione, Minoranza: La Maggioranza stoppa Cicala
"Lapertura del Consiglio regionale ha segnato, con le posizioni della maggioranza, uno stop allassessore regionale Carmine Cicale per un incontro che ha convocato il prossimo 18 dicembre sul tema forestazione, in particolare su prospettiva e programmazione. ...-->continua
|16/12/2025 - M5S. Strada Diga di AcerenzaSS 658, lAlto Bradano non può più attendere
Come consigliere regionali del Movimento 5 Stelle abbiamo ritenuto doveroso depositare uninterrogazione urgente per riportare allattenzione del Consiglio regionale una delle vicende infrastrutturali più paradigmatiche delle difficoltà della Basilicata: il co...-->continua
|16/12/2025 - Polese su assunzione nuovo personale Regione
Quella di oggi è una giornata importante e non solo celebrativa. È la dimostrazione che questa maggioranza guidata dal presidente Bardi ha avuto il coraggio di sbloccare una situazione che perdurava da troppo tempo: erano anni, troppi anni, che la macchina a...-->continua
