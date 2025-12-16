Rosa Gentile (Confartigianato) presidente del neo costituito Comitato Regionale Artigianato ,intervenendo allevento Maestri Artigiani, ha detto che Il riconoscimento ha numerosi significati, che vanno dalla caratteristica di resilienza delle nostre imprese al passaggio generazionale. Tanti laboratori e tante botteghe sono passate di mano dai nonni, genitori a figli e nipoti. E un processo importante soprattutto per gli antichi mestieri che stanno scomparendo. Ma a risultare vincente  ha aggiunto - è soprattutto Il "Valore Artigiano" che è l'essenza del "saper fare" italiano: eccellenza produttiva, qualità, sostenibilità e creazione di occupazione, rappresentata da micro e piccole imprese che uniscono tradizione e innovazione, promuovono il territorio e l'inclusione sociale, e sono un motore economico vitale per la regione. Le caratteristiche  continua Gentile  sono Qualità e eccellenza: L'arte di saper fare bene, unendo talento, know-how e cura del dettaglio, elemento distintivo del Made in Italy. Sostenibilità: Un approccio che include sostenibilità economica, sociale e ambientale, creando lavoro dignitoso e inclusivo. Motore economico: Le piccole imprese artigiane sono un pilastro dell'occupazione, specialmente giovanile e femminile, e un presidio contro il declino territoriale. Innovazione: L'artigianato si rinnova con nuovi strumenti (come TikTok) e si adatta ai cambiamenti, restando al passo con i tempi. Identità territoriale: Rappresenta un legame forte con il territorio e la sua cultura, promuovendo il "comprare locale. Lo stesso riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dellumanità UNESCO, è un risultato che valorizza il ruolo strategico delle imprese artigiane del food, un settore fondato sulla qualità, sulla sostenibilità e sul radicamento nei territori. Lartigianato alimentare conta 64.365 imprese e 249mila addetti, un sistema produttivo glocal capace di coniugare tradizione e innovazione e di parlare ai mercati internazionali. E nella nostra regione si caratterizza come attrattore turistico. Lartigianato alimentare non è solo tradizione ma innovazione e presidio economico, culturale e sociale delle comunità. E un patrimonio da proteggere e rilanciare, soprattutto investendo su giovani, formazione e innovazione. Levento di oggi  ha detto ancora Gentile - completa il trentennale dell'Ente Bilaterale Artigianato di Basilicata (EBAB), celebrato nel mese di marzo scorso a Matera, un evento che ha segnato un traguardo significativo per il sostegno al settore artigiano lucano, premiando aziende longeve e promuovendo politiche attive del lavoro, welfare e formazione per imprese e lavoratori, sottolineando il ruolo cruciale dell'artigianato per l'economia locale.