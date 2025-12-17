-->
|
La voce della Politica
|Sperimentazioni gestionali, approvato il DDL in Consiglio Regionale. Nicola Morea (Azione)
17/12/2025
|«Ieri il Consiglio regionale ha approvato il Disegno di Legge sulle sperimentazioni gestionali: esprimo grandi soddisfazione per il lavoro fatto su un provvedimento importante, che consente di rendere strutturale uno strumento già sperimentato con successo in Basilicata».
Lo dichiara il consigliere regionale di Azione Nicola Massimo Morea, sottolineando come la norma approvata permetterà una programmazione più efficace e una implementazione dellofferta dei servizi allinterno del Servizio sanitario regionale, attraverso partenariati importanti.
«La sperimentazione gestionale spiega Morea è una formula che in Basilicata ha già dato risultati positivi, come dimostrano le esperienze della Fondazione Stella Maris a Chiaromonte e Matera e della Fondazione Don Gnocchi a Tricarico e Acerenza. Esperienze che hanno confermato la validità di questo modello nel migliorare qualità e continuità dei servizi».
Con il nuovo impianto normativo, la Regione potrà attivare ulteriori sperimentazioni gestionali su progetti rilevanti, puntando allo sviluppo di interventi strategici e innovativi in grado di rispondere in maniera più efficace ai bisogni dei cittadini lucani, accanto alla strutturazione definitiva delle sperimentazioni già in essere.
«Un elemento fondamentale della legge aggiunge il consigliere di Azione è la clausola sociale a tutela dei lavoratori: al termine della sperimentazione gestionale è garantita la salvaguardia dei dipendenti e il loro inserimento nelle articolazioni delle aziende del Servizio sanitario regionale»
«Si tratta di un risultato frutto di un ottimo lavoro svolto con cura e approfondimento anche in Commissione Consiliare, e di un confronto serio e responsabile. Oggi la Basilicata si dota di uno strumento stabile per costruire una sanità più moderna, programmata e capace di guardare al futuro», conclude Morea.
|
archivio
|La Voce della Politica
|17/12/2025 - Angelino. Sanità a Matera: continuità, modernizzazione e attenzione al territorio
Come Segreteria Cittadina di Matera nel Cuore, sento ogni giorno la responsabilità e lonore di mantenere un dialogo costante con la nostra comunità: ascoltare le istanze, raccogliere le preoccupazioni e tradurle in azioni concrete e misurabili. È da questo confronto quotidi...-->continua
|
|
|17/12/2025 - Iveco, Spera (Ugl): ''Serve confronto su nuovo assetto industriale''
Nel corso dellincontro svoltosi presso il Mimit e presieduto dal ministro Urso dichiara il Segretario Nazionale UGL Metalmeccanici Antonio Spera, presente al tavolo con la delegazione UGL Iveco ha manifestato la propria disponibilità a presentare il pian...-->continua
|
|
|17/12/2025 - Sperimentazioni gestionali, approvato il DDL in Consiglio Regionale. Nicola Morea (Azione)
«Ieri il Consiglio regionale ha approvato il Disegno di Legge sulle sperimentazioni gestionali: esprimo grandi soddisfazione per il lavoro fatto su un provvedimento importante, che consente di rendere strutturale uno strumento già sperimentato con successo in ...-->continua
|
|
|17/12/2025 - Diritto alla salute e riforme in corso: lassessore Latronico interviene allevento di Cittadinanzattiva
Lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, è intervenuto questa mattina in collegamento da remoto, allevento promosso da Cittadinanzattiva dal titolo Lincomprimibile diritto alla salute. Riforme in corso, bisogni in attesa,...-->continua
|
|
|16/12/2025 - Gentile: ''Il Valore Artigiano è il cuore del saper fare italiano''
Rosa Gentile (Confartigianato) presidente del neo costituito Comitato Regionale Artigianato ,intervenendo allevento Maestri Artigiani, ha detto che Il riconoscimento ha numerosi significati, che vanno dalla caratteristica di resilienza delle nostre impres...-->continua
|
|
|16/12/2025 - Basilicata. Sì dallAula alla Pdl Pittella-Morea su lavoratori ex-Apea
LAssemblea ha approvato allunanimità dei presenti la Proposta di legge n. 118/2025, recante Modifiche alla L.R. 30/2016, di iniziativa dei consiglieri regionali Pittella e Morea. La Pdl, divenuta legge, è stata integrata da un ordine del giorno sottoscritt...-->continua
|
|
|16/12/2025 - Potenza, approvato laggiornamento del Programma ambientale per una città più verde
Attenzione alle comunità e ai territori. In questa logica alcuni giorni fa la Giunta regionale della Basilicata ha approvato la Delibera numero 753 con cui viene autorizzata la modifica al Programma analitico degli interventi per le azioni di compensazione e m...-->continua
|
|