Basilicata. Sì dallAula alla Pdl Pittella-Morea su lavoratori ex-Apea

16/12/2025

LAssemblea ha approvato allunanimità dei presenti la Proposta di legge n. 118/2025, recante Modifiche alla L.R. 30/2016, di iniziativa dei consiglieri regionali Pittella e Morea. La Pdl, divenuta legge, è stata integrata da un ordine del giorno sottoscritto da consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Il provvedimento è finalizzato a garantire il corretto svolgimento del servizio di controllo e manutenzione degli impianti termici, assicurando la prosecuzione del servizio e lassorbimento del personale già in servizio in capo ad Api-Bas.

La legge approvata recepisce inoltre lordine del giorno, primo firmatario il consigliere Marrese e a firma di altri Consiglieri di maggioranza e opposizione, che prevede la garanzia di pari opportunità tra le diverse aree territoriali della regione Basilicata, includendo la provincia di Potenza, la provincia di Matera e il Comune di Potenza.

Sì dallAula a due Ddl in materia contabile

L'Assemblea approva a maggioranza il Ddl relativo ai debiti fuori bilancio Commissioni provinciali espropri e il Rendiconto Arpab 2024

Approvato dal Consiglio regionale, a maggioranza, con i voti favorevoli dei consiglieri regionali Aliandro, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese e Tataranno, contrari Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Marrese e Verri, il Ddl n. 46/2025 relativo al Riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dellarticolo 73, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 () relativi alle spettanze delle Commissioni Provinciali Espropri () presso le due Province di Potenza e Matera.
Lo strumento legislativo stabilisce la copertura finanziaria del debito, pari a 71.847,00 euro totali, da garantire su due annualità del bilancio 2025/2027. In particolare:  36.949,44 (spettanze della Commissione Espropri di Potenza per gli anni 2019 e 2023 e della Commissione Espropri di Matera per gli anni 2021-2022-2023) saranno coperti con le risorse per Spese per funzionamento di comitati, commissioni ed altri organismi istituiti dalla Regione dellesercizio 2025 del bilancio regionale 2025/2027;  34.897,56 (spettanze della Commissione Espropri di Potenza per gli anni 2020-2021-2022) saranno coperti con le risorse per Spese per funzionamento di comitati, commissioni ed altri organismi istituiti dalla Regione dellesercizio 2026 del bilancio regionale 2025/2027.


LAula ha approvato, sempre a maggioranza, il Ddl n. 59/2025 Rendiconto per lesercizio finanziario 2024 dellAgenzia regionale per la protezione dellambiente della Basilicata (ARPAB). Hanno votato a favore i consiglieri regionali Aliandro, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese e Tataranno, contrari Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Marrese e Verri.
I lavori del Consiglio regionale proseguiranno giovedì 18 dicembre con gli altri punti allordine del giorno.



16/12/2025 - Basilicata. Sì dallAula alla Pdl Pittella-Morea su lavoratori ex-Apea

