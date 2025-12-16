Quella di oggi è una giornata importante e non solo celebrativa. È la dimostrazione che questa maggioranza guidata dal presidente Bardi ha avuto il coraggio di sbloccare una situazione che perdurava da troppo tempo: erano anni, troppi anni, che la macchina amministrativa regionale non beneficiava di un rinnovamento così massiccio e qualificato. Così il capogruppo regionale di Orgoglio Lucano - Italia Viva, Mario Polese, esprime la propria soddisfazione per l'ingresso in servizio dei nuovi funzionari e istruttori nei Dipartimenti dellEnte Regione Basilicata. L'impegno del Governo regionale - sottolinea Polese - è stato quello di avviare una stagione di concorsi pubblici, un meccanismo che premia l'eccellenza. I nuovi assunti, sono lespressione concreta della meritocrazia, avendo conquistato il vostro posto grazie alle vostre competenze e al vostro studio. Polese sulla finalità strategica di queste nuove risorse spiega: Non si tratta solo di tappare buchi, ma di potenziare strategicamente la Regione per poter offrire ai cittadini e ai territori risposte sempre più veloci, efficaci e moderne. Con le forze fresche, entrate oggi, saremo in grado di accelerare la spesa dei fondi europei e del Pnrr, di semplificare le procedure e di dimostrare che la Pubblica amministrazione può e deve essere dinamica. A chi nutre ancora scetticismo, rispondiamo con i fatti: l'investimento sul talento e sulla meritocrazia è la chiave per costruire il futuro della Basilicata. Come gruppo consiliare di Orgoglio lucano facciamo i nostri migliori auguri ai neo assunti e continueremo a vigilare affinché le loro competenze siano messe nelle condizioni ideali per fare la differenza, conclude lesponente di Italia Viva.