Lartigianato, con le sue circa 10.000 microimprese, è vitale per leconomia e per loccupazione in Basilicata. Lo ha detto lassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo intervenendo alla manifestazione per la consegna del Premio Maestri Artigiani ed esprimendo ai Maestri artigiani il più sentito ringraziamento per il contributo che offrono ogni giorno ai nostri territori, garantendo beni e servizi essenziali e custodendo, innovandolo, il patrimonio più autentico della nostra Regione.

Lartigianato lucano  ha detto ancora lAssessore  dimostra di essere un settore resiliente, capace di reagire alle difficoltà del contesto internazionale e nazionale e di investire in qualità, crescita e innovazione, senza perdere il legame con la propria identità. In questa prospettiva, la Regione Basilicata ha ritenuto necessario aggiornare il perimetro dellartigianato, intervenendo sui codici ATECO. Sono stati inseriti i nuovi codici relativi alla comunicazione e alle attività cinematografiche e allintero indotto dei servizi a supporto riconoscendo che oggi lartigianato non è più soltanto tradizione materiale, ma anche produzione creativa, tecnologica e culturale. A favore di questi nuovi settori dellartigianato nasce il Premio Trame di Basilicata promosso dalla Regione Basilicata in collaborazione con APT che è stato presentato dal Direttore Generale Giuseppina Lo Vecchio.

Questo ampliamento  ha continuato Cupparo  consente alle imprese artigiane di operare pienamente nei settori delle industrie creative, dellaudiovisivo, della comunicazione e dei servizi innovativi, creando un collegamento naturale tra saper fare artigiano, nuove tecnologie e processi avanzati di innovazione.

Accanto alle politiche per la competitività, la Regione considera centrale il tema della tutela sociale e del welfare. È infatti allordine del giorno della Giunta regionale una delibera che finanzia i servizi di welfare a favore degli artigiani e dei lavoratori del comparto, garantiti attraverso lEnte Bilaterale Artigianato Basilicata (EBAB). Si tratta di un intervento concreto che rafforza la dimensione sociale dellartigianato e affianca le politiche di sviluppo con misure rivolte al benessere, alla sicurezza e alla qualità del lavoro. Rimangono aperte alcune sfide rilevanti, a partire dalla carenza di lavoratori qualificati, che rischia di rallentare i processi di innovazione. Per questo la Regione intende rafforzare la formazione, lapprendistato e il ruolo delle scuole-bottega, strumenti fondamentali per la trasmissione delle competenze.

Limpegno della Regione Basilicata è quello di sostenere la resilienza di botteghe, laboratori e piccoli opifici, attraverso una strategia condivisa a favore delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese. Cupparo ha concluso rinnovando la volontà della Giunta regionale di procedere allaggiornamento della normativa sullartigianato, ormai datata, per renderla coerente con levoluzione del settore.