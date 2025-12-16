-->
La voce della Politica
|Cupparo: artigianato vitale per leconomia
16/12/2025
|Lartigianato, con le sue circa 10.000 microimprese, è vitale per leconomia e per loccupazione in Basilicata. Lo ha detto lassessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo intervenendo alla manifestazione per la consegna del Premio Maestri Artigiani ed esprimendo ai Maestri artigiani il più sentito ringraziamento per il contributo che offrono ogni giorno ai nostri territori, garantendo beni e servizi essenziali e custodendo, innovandolo, il patrimonio più autentico della nostra Regione.
Lartigianato lucano ha detto ancora lAssessore dimostra di essere un settore resiliente, capace di reagire alle difficoltà del contesto internazionale e nazionale e di investire in qualità, crescita e innovazione, senza perdere il legame con la propria identità. In questa prospettiva, la Regione Basilicata ha ritenuto necessario aggiornare il perimetro dellartigianato, intervenendo sui codici ATECO. Sono stati inseriti i nuovi codici relativi alla comunicazione e alle attività cinematografiche e allintero indotto dei servizi a supporto riconoscendo che oggi lartigianato non è più soltanto tradizione materiale, ma anche produzione creativa, tecnologica e culturale. A favore di questi nuovi settori dellartigianato nasce il Premio Trame di Basilicata promosso dalla Regione Basilicata in collaborazione con APT che è stato presentato dal Direttore Generale Giuseppina Lo Vecchio.
Questo ampliamento ha continuato Cupparo consente alle imprese artigiane di operare pienamente nei settori delle industrie creative, dellaudiovisivo, della comunicazione e dei servizi innovativi, creando un collegamento naturale tra saper fare artigiano, nuove tecnologie e processi avanzati di innovazione.
Accanto alle politiche per la competitività, la Regione considera centrale il tema della tutela sociale e del welfare. È infatti allordine del giorno della Giunta regionale una delibera che finanzia i servizi di welfare a favore degli artigiani e dei lavoratori del comparto, garantiti attraverso lEnte Bilaterale Artigianato Basilicata (EBAB). Si tratta di un intervento concreto che rafforza la dimensione sociale dellartigianato e affianca le politiche di sviluppo con misure rivolte al benessere, alla sicurezza e alla qualità del lavoro. Rimangono aperte alcune sfide rilevanti, a partire dalla carenza di lavoratori qualificati, che rischia di rallentare i processi di innovazione. Per questo la Regione intende rafforzare la formazione, lapprendistato e il ruolo delle scuole-bottega, strumenti fondamentali per la trasmissione delle competenze.
Limpegno della Regione Basilicata è quello di sostenere la resilienza di botteghe, laboratori e piccoli opifici, attraverso una strategia condivisa a favore delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese. Cupparo ha concluso rinnovando la volontà della Giunta regionale di procedere allaggiornamento della normativa sullartigianato, ormai datata, per renderla coerente con levoluzione del settore.
