E stato sottoscritto stamani nella Sala Inguscio della Regione a Potenza un patto per il futuro. Con la firma del Contratto di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni, la Basilicata compie un passo fondamentale, inaugurando un nuovo modello di governance partecipata che pone lacqua e i territori fluviali al centro della transizione ecologica. Si tratta di un traguardo storico, frutto di un percorso lungo, strutturato e meticoloso, avviato nel 2012 con ladesione della Regione Basilicata alla Carta nazionale dei Contratti di Fiume e consolidato nel Piano paesaggistico regionale con la predisposizione delle Linee guida per lattuazione dei Contratti di Fiume in Basilicata, approvate nel 2022.

Per lassessore allAmbiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, la firma del Contratto di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni rappresenta un momento di grande valore strategico per la Basilicata. Un vero e proprio patto territoriale che mette al centro lacqua come bene comune, rafforza la cooperazione tra istituzioni e comunità locali e introduce un modello di governo del territorio fondato sulla partecipazione, sulla sostenibilità e sulla responsabilità condivisa».

«Con questo primo processo pilota regionale  ha aggiunto Mongiello  la Basilicata dimostra di saper interpretare in maniera concreta le politiche europee in materia di risorse idriche, adattandole alle specificità dei propri territori. E il risultato di un lavoro corale che valorizza il ruolo degli enti locali, delle competenze tecniche regionali e del partenariato economico e sociale, ponendo le basi per lestensione di questo modello ad altri bacini regionali. Il risultato è stato raggiuto grazie alla capacità istituzionale della Regione, rafforzata dal costante apporto tecnico degli uffici, dei dirigenti e dei funzionari della Direzione generale dellAmbiente, in particolare di Lucia Mangiamele, Carlo Gilio, Antonella Logiurato e Gerardo Troiano degli uffici Risorse idriche, Parchi e Biodiversità, nonché dalla sinergia con lUfficio della Dottoressa Maria Giuseppina Padula della Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, RUP del progetto, ha spiegato ancora lassessore Mongiello.

Per quanto riguarda i dettagli tecnici, i Contratti di Fiume, disciplinati dallarticolo 68-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, sono strumenti volontari e negoziati che perseguono obiettivi chiari e condivisi: la tutela delle risorse idriche, la loro corretta gestione e la valorizzazione dei territori. La strategia del Contratto di Fiume NoceSinni si fonda su quattro pilastri fondamentali: Ambiente, Paesaggio fluviale, Identità e Sviluppo locale, declinati in azioni concrete che coniugano Nature Based solutions, Servizi ecosistemici, tutela del paesaggio e nuove economie di luogo. Ciò che rende questo Contratto realmente distintivo è il valore della partecipazione. Il Contratto di Fiume è, infatti, un accordo tra Enti, Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati, costruito attraverso un processo continuo di confronto e negoziazione. Un segnale inequivocabile di un territorio pronto e consapevole. Si ringrazia il FLAG Coast to Coast per aver coordinato questo percorso, che ha coinvolto 36 Comuni, 2 Province e oltre 100 stakeholder aderenti al Manifesto dIntenti. È questa visione condivisa che consente di far emergere interessi comuni, prevenire conflitti e interpretare in modo autentico la vocazione dei territori.

In conclusione, la firma di oggi rappresenta un traguardo importante, ma soprattutto linizio di una nuova fase operativa. Ora prende avvio il lavoro più impegnativo: lattuazione condivisa delle azioni previste, il rafforzamento del dialogo tra i soggetti coinvolti e il pieno allineamento con le strategie di sviluppo sostenibile. Lauspicio è che lesperienza pilota del Contratto di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni possa fungere da stimolo per lattuazione di analoghi processi in altri territori regionali. Limpegno della Regione sarà quello di sostenere e valorizzare anche i percorsi già avviati sebbene in maniera embrionale: lAlto Basento, lAlto Agri, il Bradano e il Vulture.