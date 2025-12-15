-->

La voce della Politica

Rischio Idrogeologico, mercoledì 17 dicembre Pd e AVS incontrano la cittadinanza

15/12/2025

Europa VerdeAVS Basilicata e Partito Democratico di Lauria promuovono un incontro pubblico dal titolo Salvaguardia del territorio e sicurezza idrogeologica. Capire i rischi, scegliere le soluzioni, in programma mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 17.30 presso il CAS Agnese Scaldaferri di Lauria.

Un momento di confronto aperto alla cittadinanza per approfondire un tema centrale per il futuro del territorio lucano, sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico, del consumo di suolo e della fragilità idrogeologica. Lobiettivo delliniziativa è unire competenze tecniche e responsabilità politiche per costruire consapevolezza e indicare soluzioni concrete.

Allincontro interverranno Angelo Papaleo, ingegnere, Antonio Petraglia, geologo, Pino Brindisi, responsabile della Protezione Civile di Potenza, Giuseppe Petrocelli per Europa VerdeAVS Basilicata e Aurora Di Sipio, segretaria del Partito Democratico di Lauria.

«La sicurezza idrogeologica non è un tema astratto né rinviabile  dichiarano gli organizzatori  ma riguarda direttamente la tutela delle persone, delle comunità e dei territori. Serve una nuova stagione di prevenzione, pianificazione e partecipazione, che metta al centro il bene comune e la cura del suolo».

Lincontro si concluderà con un dibattito aperto, per dare spazio a domande, contributi e riflessioni dei cittadini, nella convinzione che la difesa del territorio sia una responsabilità collettiva.



La Voce della Politica
