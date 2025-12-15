-->
|
La voce della Politica
|Bardi accoglie i nuovi assunti allEgrib
15/12/2025
|LEnte di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (EGRIB) compie un passo decisivo nel potenziamento della sua struttura: oggi, nella sede dellente, a Potenza, si è svolta la cerimonia per la firma dei contratti di assunzione per nove nuovi professionisti che completano limplementazione della pianta organica. Levento sancisce il successo di un percorso concorsuale avviato nel 2023, che porta linfa vitale allEGRIB nelle aree strategiche del servizio idrico e della gestione dei rifiuti. Alla cerimonia di ingresso dei nuovi assunti sono intervenuti il Presidente della Regione, Vito Bardi, e il Commissario dellEgrib, Canio Santarsiero: Oggi ha detto Bardi vediamo i frutti di un impegno che la Giunta regionale ha assunto con i cittadini: rilanciare la macchina amministrativa attraverso il merito e i concorsi. La stagione dei concorsi che abbiamo fortemente voluto e avviata sta dando risposte concrete non solo negli uffici regionali, ma con ricadute positive anche negli enti sub-regionali come lEGRIB. Lingresso di nove figure qualificate, soprattutto tecnici e dirigenti, è fondamentale per affrontare con efficacia le sfide ambientali, dallottimizzazione del ciclo idrico alla gestione dei rifiuti. La Basilicata merita unazione amministrativa allaltezza degli standard europei. E con questo rafforzamento andiamo in quella direzione. Lingresso di questi professionisti ha sottolineato Santarsiero ci permette di affrontare con maggiore vigore le sfide ambientali della Basilicata, contribuendo a un futuro più sostenibile per i nostri cittadini. Con il completamento della pianta organica, lEGRIB si posiziona finalmente come ente di riferimento pienamente operativo per la gestione integrata delle risorse, un passaggio essenziale per il rispetto del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle direttive Ue.
I nove professionisti selezionati attraverso i bandi pubblici andranno a coprire ruoli chiave per lefficienza e linnovazione dellEnte. Si tratta di 6 funzionari ingegneri, destinati a supportare le attività tecniche, che saranno il motore per i progetti di efficientamento infrastrutturale, sostenibilità ambientale e ottimizzazione delle risorse idriche, contribuendo direttamente agli obiettivi regionali di transizione ecologica; 2 dirigenti tecnici, incaricati di guidare e rafforzare le aree del Servizio Idrico e dei Rifiuti. La loro expertise manageriale sarà cruciale per coordinare iniziative complesse, come lessiccazione dei fanghi di depurazione e la pianificazione di impianti innovativi, garantendo una maggiore efficacia nelle politiche ambientali lucane; 1 funzionario amministrativo che si occuperà degli aspetti contabili, budgetari e di compliance, supportando lente nella gestione delle risorse economiche. Le nuove assunzioni, a tempo indeterminato (part-time al 50% per i funzionari e full-time per i dirigenti), sono parte di un piano strategico mirato a elevare la qualità dei servizi pubblici nei settori critici dellacqua e dei rifiuti. LEGRIB mira ora a raggiungere gli standard europei in termini di riciclo, riduzione degli sprechi e protezione ambientale, rafforzando il proprio contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile.
|
archivio
|La Voce della Politica
|15/12/2025 - Sottoscritto il Contratto di Fiume Valli del Noce e del Sinni
E stato sottoscritto stamani nella Sala Inguscio della Regione a Potenza un patto per il futuro. Con la firma del Contratto di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni, la Basilicata compie un passo fondamentale, inaugurando un nuovo modello di governance partecipata che pone...-->continua
|
|
|15/12/2025 - Bardi accoglie i nuovi assunti allEgrib
LEnte di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (EGRIB) compie un passo decisivo nel potenziamento della sua struttura: oggi, nella sede dellente, a Potenza, si è svolta la cerimonia per la firma dei contratti di assunzione per nove nuov...-->continua
|
|
|15/12/2025 - Rischio Idrogeologico, mercoledì 17 dicembre Pd e AVS incontrano la cittadinanza
Europa VerdeAVS Basilicata e Partito Democratico di Lauria promuovono un incontro pubblico dal titolo Salvaguardia del territorio e sicurezza idrogeologica. Capire i rischi, scegliere le soluzioni, in programma mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 17.30 pres...-->continua
|
|
|15/12/2025 - Piano strutturale provinciale: Workshop a Potenza
La Provincia di Potenza presenta il percorso di aggiornamento del Piano Strutturale Provinciale a Valenza Strategica con il workshop Territori in connessione: visioni ed azioni strategiche per il governo dellArea Vasta. La partecipazione come leva per politi...-->continua
|
|
|15/12/2025 - La Cisl Fp sollecita la proroga della scadenza della graduatoria degli idonei
La Cisl Funzione Pubblica di Basilicata torna a sollecitare con forza il Consiglio e la Giunta regionale affinché venga disposta la proroga al 31 dicembre 2026 della graduatoria degli idonei del concorso bandito dalla Regione Basilicata nel 2022 ed espletato n...-->continua
|
|
|14/12/2025 - Chiorazzo. ''Vivere le Aree Interne'': grande partecipazione a San Paolo Albanese
Si è conclusa oggi a San Paolo Albanese la Festa Regionale di Basilicata Casa Comune Vivere le Aree Interne, una giornata intensa e molto partecipata che ha riunito amministratori, cittadini, sindaci,dei consiglieri regionali Marrese, Cifarelli e Polese, par...-->continua
|
|
|13/12/2025 - Nuove concessioni petrolifere, Cifarelli (PD):La Basilicata non torni indietro'
I lavori del Consiglio regionale della UILTEC, presieduto dalla segretaria nazionale Daniela Piras, restituiscono con grande chiarezza limmagine delle profonde contraddizioni che attraversano la Basilicata sul fronte dellenergia, dellacqua e del lavoro: una...-->continua
|
|