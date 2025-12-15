LEnte di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (EGRIB) compie un passo decisivo nel potenziamento della sua struttura: oggi, nella sede dellente, a Potenza, si è svolta la cerimonia per la firma dei contratti di assunzione per nove nuovi professionisti che completano limplementazione della pianta organica. Levento sancisce il successo di un percorso concorsuale avviato nel 2023, che porta linfa vitale allEGRIB nelle aree strategiche del servizio idrico e della gestione dei rifiuti. Alla cerimonia di ingresso dei nuovi assunti sono intervenuti il Presidente della Regione, Vito Bardi, e il Commissario dellEgrib, Canio Santarsiero: Oggi  ha detto Bardi  vediamo i frutti di un impegno che la Giunta regionale ha assunto con i cittadini: rilanciare la macchina amministrativa attraverso il merito e i concorsi. La stagione dei concorsi che abbiamo fortemente voluto e avviata sta dando risposte concrete non solo negli uffici regionali, ma con ricadute positive anche negli enti sub-regionali come lEGRIB. Lingresso di nove figure qualificate, soprattutto tecnici e dirigenti, è fondamentale per affrontare con efficacia le sfide ambientali, dallottimizzazione del ciclo idrico alla gestione dei rifiuti. La Basilicata merita unazione amministrativa allaltezza degli standard europei. E con questo rafforzamento andiamo in quella direzione. Lingresso di questi professionisti  ha sottolineato Santarsiero  ci permette di affrontare con maggiore vigore le sfide ambientali della Basilicata, contribuendo a un futuro più sostenibile per i nostri cittadini. Con il completamento della pianta organica, lEGRIB si posiziona finalmente come ente di riferimento pienamente operativo per la gestione integrata delle risorse, un passaggio essenziale per il rispetto del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle direttive Ue.



I nove professionisti selezionati attraverso i bandi pubblici andranno a coprire ruoli chiave per lefficienza e linnovazione dellEnte. Si tratta di 6 funzionari ingegneri, destinati a supportare le attività tecniche, che saranno il motore per i progetti di efficientamento infrastrutturale, sostenibilità ambientale e ottimizzazione delle risorse idriche, contribuendo direttamente agli obiettivi regionali di transizione ecologica; 2 dirigenti tecnici, incaricati di guidare e rafforzare le aree del Servizio Idrico e dei Rifiuti. La loro expertise manageriale sarà cruciale per coordinare iniziative complesse, come lessiccazione dei fanghi di depurazione e la pianificazione di impianti innovativi, garantendo una maggiore efficacia nelle politiche ambientali lucane; 1 funzionario amministrativo che si occuperà degli aspetti contabili, budgetari e di compliance, supportando lente nella gestione delle risorse economiche. Le nuove assunzioni, a tempo indeterminato (part-time al 50% per i funzionari e full-time per i dirigenti), sono parte di un piano strategico mirato a elevare la qualità dei servizi pubblici nei settori critici dellacqua e dei rifiuti. LEGRIB mira ora a raggiungere gli standard europei in termini di riciclo, riduzione degli sprechi e protezione ambientale, rafforzando il proprio contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile.