PD e BD: Assemblee territoriali per rendere conto e confrontarsi

10/12/2025

Partiranno giovedì 11 dicembre da Potenza le sette assemblee territoriali promosse dai gruppi del Partito Democratico e Basilicata Democratica e condivise con il Commissario regionale, senatore Manca. Saranno unoccasione non solo per rendere conto del lavoro fatto da parte dei consiglieri regionali Piero Lacorazza, Roberto Cifarelli e Piero Marrese, ma anche un momento per migliorare proposte, raccogliere idee e suggerimenti.

La Basilicata è in bilico; questa condizione merita unaltra direzione e un altro passo. Se 60.000 lucane e lucani rinunciano alle cure, se la crisi industriale e il deficit di infrastrutture/mobilità hanno indici preoccupanti e se linverno demografico sarà ancora più gelido in Basilicata, ci si può cavare con aggiustamenti e consuetudini tacciate per novità e addirittura rivoluzionarie? Ci sono vicende complesse che hanno radici profonde e altre invece no, come più volte abbiamo dimostrato con carte e numeri alla mano in Consiglio regionale.

Ma vi è un dato oggettivo: siamo a sei anni e mezzo, ormai verso i sette, di governo Bardi e del centrodestra. La situazione è davvero problematica; necessiterebbe di una profondità di pensiero e visione, di unefficienza di governo e di unefficace azione. E invece si leggono comunicati dello zero virgola, come se fossimo in una condizione ordinaria. Questa complessità merita una mobilitazione di energie e competenze civiche, di un confronto serrato e di una dialettica altra e alta da incanalare nellunico strumento di programmazione sancito dallo Statuto regionale: il Piano Strategico Regionale. Un Piano che ha accumulato già un anno di ritardo.

Metteremo al centro soprattutto questa riflessione nel percorso di partecipazione che segue altre iniziative che, dallinizio della legislatura, sono state promosse per mantenere costante il dialogo con le comunità nei territori. Un percorso che, come anche il Commissario regionale ha annunciato, dovrà approdare a una conferenza programmatica.

Un progetto per la Basilicata del futuro non potrà che essere accompagnato da un soggetto politico - il PD - che dovrà ritrovare al più presto un suo equilibrio, una sua stabilità e un suo autonomo percorso territoriale.

Questo il calendario degli incontri:

11 dicembre 2025 a Potenza, Sala A del Consiglio regionale, ore 17.30

12 dicembre 2025 a Villa dAgri, Biblioteca comunale, ore 17.00

12 dicembre 2025 a Roccanova, Sala consiliare, ore 19.00

15 dicembre 2025 a Latronico, circolo del PD, ore 17.30

17 dicembre 2025 a Matera, Hotel San Domenico, ore 17.30

21 dicembre 2025 a Policoro, circolo del PD, ore 18.00

22 dicembre 2025 a Melfi, circolo del PD, ore 18.00

Lo comunicano i consiglieri regionali del Pd, Piero Lacorazza e Roberto Cifarelli, e di Bd, Piero Marrese.



