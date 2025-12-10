-->
|
La voce della Politica
|PD e BD: Assemblee territoriali per rendere conto e confrontarsi
10/12/2025
|Partiranno giovedì 11 dicembre da Potenza le sette assemblee territoriali promosse dai gruppi del Partito Democratico e Basilicata Democratica e condivise con il Commissario regionale, senatore Manca. Saranno unoccasione non solo per rendere conto del lavoro fatto da parte dei consiglieri regionali Piero Lacorazza, Roberto Cifarelli e Piero Marrese, ma anche un momento per migliorare proposte, raccogliere idee e suggerimenti.
La Basilicata è in bilico; questa condizione merita unaltra direzione e un altro passo. Se 60.000 lucane e lucani rinunciano alle cure, se la crisi industriale e il deficit di infrastrutture/mobilità hanno indici preoccupanti e se linverno demografico sarà ancora più gelido in Basilicata, ci si può cavare con aggiustamenti e consuetudini tacciate per novità e addirittura rivoluzionarie? Ci sono vicende complesse che hanno radici profonde e altre invece no, come più volte abbiamo dimostrato con carte e numeri alla mano in Consiglio regionale.
Ma vi è un dato oggettivo: siamo a sei anni e mezzo, ormai verso i sette, di governo Bardi e del centrodestra. La situazione è davvero problematica; necessiterebbe di una profondità di pensiero e visione, di unefficienza di governo e di unefficace azione. E invece si leggono comunicati dello zero virgola, come se fossimo in una condizione ordinaria. Questa complessità merita una mobilitazione di energie e competenze civiche, di un confronto serrato e di una dialettica altra e alta da incanalare nellunico strumento di programmazione sancito dallo Statuto regionale: il Piano Strategico Regionale. Un Piano che ha accumulato già un anno di ritardo.
Metteremo al centro soprattutto questa riflessione nel percorso di partecipazione che segue altre iniziative che, dallinizio della legislatura, sono state promosse per mantenere costante il dialogo con le comunità nei territori. Un percorso che, come anche il Commissario regionale ha annunciato, dovrà approdare a una conferenza programmatica.
Un progetto per la Basilicata del futuro non potrà che essere accompagnato da un soggetto politico - il PD - che dovrà ritrovare al più presto un suo equilibrio, una sua stabilità e un suo autonomo percorso territoriale.
Questo il calendario degli incontri:
11 dicembre 2025 a Potenza, Sala A del Consiglio regionale, ore 17.30
12 dicembre 2025 a Villa dAgri, Biblioteca comunale, ore 17.00
12 dicembre 2025 a Roccanova, Sala consiliare, ore 19.00
15 dicembre 2025 a Latronico, circolo del PD, ore 17.30
17 dicembre 2025 a Matera, Hotel San Domenico, ore 17.30
21 dicembre 2025 a Policoro, circolo del PD, ore 18.00
22 dicembre 2025 a Melfi, circolo del PD, ore 18.00
Lo comunicano i consiglieri regionali del Pd, Piero Lacorazza e Roberto Cifarelli, e di Bd, Piero Marrese.
|
archivio
|La Voce della Politica
|10/12/2025 - Cicala: Basilicata modello di eccellenza
La Basilicata gestisce 1,3 miliardi di euro tra PSR e CSR, con performance che ci pongono ai vertici nazionali: 117% di impegno delle risorse, 105% di contrattazione, oltre 744 milioni già erogati. Dietro questi numeri cè una storia di scelte coraggiose che dimostrano come...-->continua
|
|
|10/12/2025 - Unesco: Mattia (FdI), straordinario riconoscimento cucina italiana
In cinquantanni di attività non ho mai visto un governo investire così tanto nel settore primario. Lo straordinario riconoscimento della cucina italiana a Patrimonio culturale immateriale dell'umanità è solo lultimo dei risultati ottenuti. Lo ha sottoline...-->continua
|
|
|10/12/2025 - Basilicata Casa Comune presenta il programma della Festa Regionale a San Paolo Albanese
A un anno dallAssemblea costituente svoltasi a Matera il primo dicembre 2024, Basilicata Casa Comune presenta la Festa Regionale Vivere le Aree Interne, in programma sabato 13 dicembre a San Paolo Albanese, il comune più piccolo della Basilicata, scelto com...-->continua
|
|
|10/12/2025 - Lista Civica Avigliano: La maggioranza comunale chiarisce la posizione su Consiglio Comunale straordinario dell'11
Lattuale maggioranza presente in seno al Consiglio Comunale di Avigliano, preso atto del comunicato diffuso dalla Commissione Comunale per le Pari Opportunità tra uomo e donna, ritiene doveroso chiarire la propria posizione in merito al Consiglio Comunale ape...-->continua
|
|
|10/12/2025 - PD e BD: Assemblee territoriali per rendere conto e confrontarsi
Partiranno giovedì 11 dicembre da Potenza le sette assemblee territoriali promosse dai gruppi del Partito Democratico e Basilicata Democratica e condivise con il Commissario regionale, senatore Manca. Saranno unoccasione non solo per rendere conto del lavoro ...-->continua
|
|
|10/12/2025 - ATER rafforza il dialogo con i suoi inquilini: partecipazione e ascolto al centro dell'incontro a Grottole.
Su iniziativa del Sindaco di Grottole Angelo De Vito, si è svolto presso la sala del Castello Sichinulfo a Grottole, un incontro dedicato ai residenti degli alloggi ATER coinvolti nel progetto di efficientamento energetico. Liniziativa ha rappresentato un imp...-->continua
|
|
|10/12/2025 - Comunicato ANPI provinciale Potenza aderisce allo sciopero del 12 dicembre
"L'ANPI provinciale Potenza aderisce e sostiene lo sciopero generale del 12 dicembre e parteciperà alla manifestazione nell'area industriale di San Nicola di Melfi: la Basilicata sta attraversando una delle peggiori crisi economiche e demografiche degli ultimi...-->continua
|
|