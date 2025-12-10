"L'ANPI provinciale Potenza aderisce e sostiene lo sciopero generale del 12 dicembre e parteciperà alla manifestazione nell'area industriale di San Nicola di Melfi: la Basilicata sta attraversando una delle peggiori crisi economiche e demografiche degli ultimi decenni ed è particolarmente significativo che il corteo si svolga nel polo industriale di San Nicola, epicentro di una crisi industriale senza precedenti, che, se non affrontata, diventerà un terremoto che colpirà migliaia di famiglie lucane. Ma, oltre che a concentrarci sulla gravissima crisi lucana, ci troviamo costretti anche a difendere diritti costituzionalmente garantiti, a cominciare dal diritto di sciopero.



Sin dall'insediamento di questo governo, stiamo assistendo infatti a continui tentativi di riduzione degli spazi della rappresentanza democratica e a un insieme di scelte politiche tese a comprimere, quando non a negare, i diritti fondamentali delle persone, con linevitabile effetto di alimentare e acuire lattuale crisi sociale in atto, mancando di dare le necessarie risposte ai bisogni e alle esigenze di un Paese, sempre più diviso e sfigurato dalle disuguaglianze delle condizioni socio-economiche. I lavoratori, i disoccupati, i senza voce aspettano risposte e risultati concreti. Lottiamo con e per loro, perché il lavoro è il primo strumento di libertà di tutte e tutti".







Maria Rosaria D'Anzi



Presidente provinciale ANPI Potenza