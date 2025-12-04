Di fronte alla crisi idrica che sta colpendo lEuropa e in particolare il Mezzogiorno, la Basilicata sceglie la strada giusta: passare dalla logica dellemergenza a quella della prevenzione e della programmazione, agganciandosi alle migliori competenze disponibili e alla nuova Strategia europea per la resilienza dellacqua. Così il capogruppo di Fratelli dItalia in Consiglio regionale, Michele Napoli, commenta il protocollo dintesa tra Acquedotto Lucano e INGV, che prevede ricerche e indagini sistematiche sulle acque sotterranee, il rafforzamento della sicurezza dellapprovvigionamento idrico e lanalisi degli effetti dei cambiamenti climatici sugli acquiferi lucani.



Si tratta di un accordo che  lo ricordano fonti internazionali e nazionali  si inserisce pienamente nella European Water Resilience Strategy adottata dalla Commissione europea il 4 giugno 2025, che chiede agli Stati di dotarsi di strumenti avanzati per proteggere e gestire in modo intelligente la risorsa acqua entro il 2030. ￼ Acquedotto Lucano, con questo protocollo, è tra i primi operatori in Italia a tradurre quella strategia in unazione concreta, strutturata e misurabile, tanto che lo stesso direttore generale ha parlato di un modello unico nel panorama europeo.



Napoli respinge al mittente le polemiche sollevate dallopposizione: Qui non siamo di fronte a un atto che indebolisce la Basilicata, ma allesatto contrario: unalleanza tra unazienda lucana e uno dei massimi enti di ricerca pubblici italiani, che rafforza la nostra capacità di prevenire la siccità, individuare nuove risorse idriche, pianificare gli investimenti e accedere più facilmente ai canali finanziari europei, a cominciare dalla Banca europea degli investimenti che ha già annunciato un impegno miliardario proprio sulle infrastrutture idriche.



Sulla presunta mancata valorizzazione delle competenze lucane, il capogruppo FdI chiarisce: UniBas è e resta un pilastro strategico per la Regione: lo abbiamo confermato con il nuovo piano dodicennale e il finanziamento triennale, che non hanno precedenti per impegno e prospettiva. Coinvolgere INGV non significa escludere lUniversità, ma fare un passo in più: costruire una rete in cui lente nazionale di riferimento per geofisica e vulcanologia metta a sistema i propri dati e le proprie tecnologie con Acquedotto Lucano e, mi auguro, sempre più anche con i dipartimenti lucani, ARPAB e i centri di ricerca del territorio. La sfida dellacqua non si vince chiudendosi nel perimetro del campanile, ma collegando competenze locali e grandi player nazionali e internazionali.



Chi oggi prova a dipingere questo accordo come un torto alla Basilicata  prosegue Napoli  difende unidea vecchia di sviluppo, fatta di gelosie territoriali e di rendite di posizione. La nostra idea è opposta: fare della Basilicata un laboratorio europeo sulla sicurezza idrica, capace di produrre dati, innovazione, modelli di gestione da esportare, e al tempo stesso di garantire acqua sicura a famiglie, agricoltori e imprese in uno scenario di cambiamenti climatici sempre più estremi.



Napoli guarda anche ai prossimi passi: Come maggioranza di centrodestra intendiamo valorizzare al massimo questa intesa, chiedendo che diventi una piattaforma aperta: per progetti congiunti che coinvolgano UniBas e i ricercatori lucani; per candidare la Basilicata ai principali bandi europei sulla resilienza idrica; per mettere a disposizione dei Comuni e del mondo produttivo informazioni e strumenti utili a prevenire crisi e razionamenti. Questa è la buona politica: non limitarsi a commentare, ma costruire condizioni concrete di sicurezza e sviluppo.



La Basilicata  conclude Napoli - non è periferia di nessuno. Quando unazienda lucana firma un protocollo che viene riconosciuto come pienamente coerente con le nuove politiche europee sullacqua, noi non dobbiamo chinarci la testa, ma alzarla. È il segno che, grazie a un governo regionale serio e responsabile, stiamo cominciando a giocare la partita da protagonisti. Ed è da qui che riparte la nostra sfida per difendere i cittadini, le imprese e il futuro di questa terra.