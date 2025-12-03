-->

Nardella.Potenza: percorso pedonale al buio tra Rione Macchia Romana e Polo Universitario

3/12/2025

Nardella (Lega): Situazione inaccettabile, il Comune intervenga subito

È inaccettabile che uno dei percorsi pedonali più frequentati della città, quello che collega la fermata dei treni del Rione Macchia Romana al Polo Universitario e allOspedale San Carlo, sia ancora completamente al buio e in condizioni di assoluta insicurezza.

A denunciarlo è il consigliere comunale della Lega Alfonso Nardella, che ha inviato una richiesta formale al Sindaco Telesca e allAssessore Beneventi per sollecitare un intervento immediato.

Ogni giorno centinaia di studenti, lavoratori e cittadini percorrono quel tratto, costretti a muoversi nelloscurità totale. Lassenza di illuminazione  sottolinea Nardella  espone tutti a rischi gravissimi. A questo si aggiunge lo stato di degrado del terminal bus e la totale mancanza di luce presso la stazione di bike sharing e la fermata degli autobus presenti nellarea.

Il consigliere della Lega chiede dunque un intervento urgente per mettere in sicurezza lintera zona, con linstallazione dellilluminazione necessaria e la riqualificazione degli spazi pubblici.

Nardella si è inoltre dichiarato disponibile a partecipare a un sopralluogo tecnico per mostrare direttamente la gravità della situazione e individuare insieme le soluzioni più rapide ed efficaci.

È dovere dellamministrazione  conclude Nardella  garantire condizioni minime di sicurezza nei luoghi quotidianamente attraversati dai cittadini. Su questo tema non è più possibile rimandare.



