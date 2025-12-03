-->
La voce della Politica
|Il Comune di Matera aderisce al protocollo per la rinascita della ''Via del Grano''
3/12/2025
|Il Comune di Matera ha sottoscritto ad Eboli il protocollo dintesa per la valorizzazione e la promozione turistica de La Via del Grano, finalizzato alla rinascita e alla valorizzazione del Regio Cammino di Matera, la storica arteria viaria voluta nellOttocento da Re Ferdinando di Borbone per collegare il Principato Citeriore e lUlteriore, dalle attuali province di Salerno e Avellino fino a Potenza e Matera, consentendo il trasporto del grano e delle derrate alimentari tra i territori interni di Campania e Basilicata, da Eboli fino a Melfi, sostenendo leconomia e la vita di intere comunità campane e lucane.
Laccordo siglato con altri 33 comuni punta oggi a restituire vitalità a questa direttrice storica, trasformandola in un nuovo motore di sviluppo per i territori dellentroterra lucano e campano, attraverso la valorizzazione di paesaggi, borghi, tradizioni e risorse enogastronomiche con un ricco programma di iniziative, capace di attirare visitatori e appassionati.
Il percorso sarà candidato a entrare nei circuiti nazionali del Cammino lento, potenziando il richiamo turistico internazionale di un itinerario che si presta a essere vissuto a piedi, in bicicletta o in modo escursionistico. Lungo la Via del Grano, il patrimonio storico, culturale, ambientale e naturale punta a rappresentare un elemento identitario di grande valore, che potrà essere promosso attraverso strategie mirate di marketing territoriale e nuove partnership tra soggetti pubblici e privati del settore turistico. Ricchezze come archeologia e paesaggio, tradizioni rurali, sapori e conoscenze oggi tornano al centro di un progetto di visione e di futuro.
La firma del protocollo dichiara lAssessore alle Attività Produttive Giuliano Paterino, presente a Eboli alla sottoscrizione dellintesa segna un momento importante per tutto il nostro territorio. La Via del Grano non è solo una memoria storica, ma unautentica opportunità di rilancio economico e sociale. Attraverso un lavoro condiviso tra comuni e realtà associative possiamo valorizzare le nostre risorse, ampliare lofferta turistica e sostenere nuove iniziative imprenditoriali. Una sfida in cui Matera crede fermamente.
Soddisfazione anche da parte del Sindaco Antonio Nicoletti. Questo progetto rappresenta la capacità dei territori di fare rete e di costruire insieme un futuro possibile. La Via del Grano è un patrimonio che appartiene alla nostra storia e che ora può diventare un volano di sviluppo sostenibile. È una scelta che guarda alle persone conclude il Sindaco Nicoletti -, alle comunità, ai giovani, al valore del nostro capitale umano.
