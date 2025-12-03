Michele Casino, Consigliere Regionale, esprime pieno apprezzamento per le dichiarazioni del Presidente Vito Bardi e per l'importante passo compiuto dal Consorzio Industriale di Matera con il lancio della manifestazione di interesse per l'Aviosuperficie "Enrico Mattei" di Pisticci.

"Accolgo con grande soddisfazione l'annuncio del Presidente Bardi sulla manifestazione di interesse per la gestione dell'aviosuperficie di Pisticci. Si tratta di un'iniziativa concreta che onora gli impegni presi con il territorio del Metapontino e che rappresenta un passo fondamentale verso la realizzazione di un sogno storico dei lucani: avere finalmente un aeroporto in Basilicata", dichiara Michele Casino.

"Durante il mio assessorato avevo già riacceso l'attenzione su questa infrastruttura strategica, compiendo quei passaggi prodromici che oggi si stanno concretizzando. Vedere ora la Regione dare seguito a quel percorso con atti concreti come questa manifestazione di interesse è motivo di grande soddisfazione personale e politica. Il lavoro di quegli anni non è stato vano e sta portando i suoi frutti".

"Come sottolineato dal Presidente Bardi, questo è l'inizio di un percorso che richiederà tempo e pianificazione accurata, ma che dimostra la determinazione della Regione nel colmare il gap infrastrutturale che penalizza il nostro territorio. La pista Mattei, con la sua dotazione di 1.400 metri di lunghezza, un piazzale di 20mila metri quadrati e le strutture esistenti, rappresenta un patrimonio su cui costruire un progetto strategico di mobilità e sviluppo economico".

Casino sottolinea l'importanza della visione multidisciplinare del progetto: "L'aviosuperficie non è solo una questione di trasporti. Come emerso dalla conferenza stampa, questa infrastruttura può diventare un nodo cruciale per l'emergenza sanitaria, garantendo tempestività negli interventi medici, per lo sviluppo economico del territorio, e per la connessione della Basilicata con il network nazionale attraverso la Regional Air Mobility promossa dall'ENAC".

"È fondamentale, inoltre, pensare all'aviosuperficie di Pisticci in connessione con altre infrastrutture strategiche del territorio, come lo snodo intermodale di Ferrandina. La sinergia tra questi poli può creare un sistema integrato di mobilità che colleghi ferro, gomma e aria, rendendo la Basilicata finalmente competitiva e attrattiva. Lo snodo di Ferrandina rappresenta già oggi un punto nevralgico per i collegamenti ferroviari e stradali: collegarlo efficacemente con l'aviosuperficie significherebbe completare una rete intermodale di eccellenza per l'intera regione".

"La ricerca di un operatore qualificato attraverso una procedura trasparente a evidenza pubblica è il metodo giusto per individuare partner capaci di valorizzare questa infrastruttura con servizi diversificati: dall'aerotaxi alla formazione aeronautica, dalla manutenzione di velivoli ai servizi di emergenza con 118 e antincendio. Il futuro della pista Mattei può e deve essere quello di un motore di crescita per l'intera regione".

"Auspico che il 2026 possa davvero essere l'anno in cui la Basilicata realizzi questo obiettivo strategico. Il territorio merita risposte concrete e questa iniziativa va nella direzione giusta. Continuerò a seguire con attenzione l'evoluzione di questo percorso, sostenendo ogni azione volta a garantire alla nostra regione le infrastrutture necessarie per competere e crescere", conclude Michele Casino