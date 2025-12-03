La Basilicata ha tutte le carte in regola per trasformare la propria tradizione di solidarietà in una leva moderna di sviluppo economico e coesione sociale. È questo il messaggio al centro dellintervento dellassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ieri allassemblea di Confcooperative Basilicata, durante la quale è stato illustrato un progetto avvincente e perfettamente in linea - ha detto lassessore - con la visione strategica che la Regione sta portando avanti.

Latronico ha sottolineato che leconomia sociale, intesa come sistema di cura delle persone e delle comunità, non è un costo da sostenere, ma un investimento sulla qualità della vita, sul lavoro e sulla vitalità dei territori.

La nostra regione - ha aggiunto - possiede una storia sociale profonda, fatta di vicinato, prossimità e relazioni solide. Oggi vogliamo recuperare quella storia e trasformarla in un fattore di sviluppo e attrattività. In questottica - ha ricordato lassessore - la Regione Basilicata ha scelto di destinare 30 milioni di euro, nellattuale esercizio finanziario, ai 9 ambiti territoriali e sociali per rafforzare le politiche di cura e supporto, con particolare attenzione agli anziani e alle persone più fragili.

Non si tratta di un intervento spot - ha spiegato Latronico - ma di un percorso che vogliamo consolidare. La rigenerazione sociale non è uno slogan: è una scelta strategica per contrastare il declino demografico, sostenere la coesione e costruire benessere per le nostre comunità.

Lassessore, infine, ha rivolto un ringraziamento al presidente Pino Bruno e allintero movimento cooperativo della Basilicata: Il loro lavoro costante, la capacità di leggere i bisogni reali dei territori e di proporre soluzioni innovative rappresentano un patrimonio prezioso. Insieme possiamo costruire un futuro in cui sviluppo economico e sviluppo sociale camminino nella stessa direzione.