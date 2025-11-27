-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Sma, dal 2 dicembre lo screening neonatale

27/11/2025

La Basilicata ha scelto da tempo di investire in modo convinto sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce delle malattie genetiche. Si tratta di un impegno costante che colloca la Regione tra le realtà più avanzate a livello nazionale per qualità del modello adottato e per capacità di anticipare i bisogni delle famiglie  lo ha affermato lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico.

Dopo lintroduzione in via sperimentale, nel 2023, del test molecolare per la delezione del gene responsabile dellatrofia muscolare di tipo 1 (SMA 1), il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Regionale 9 aprile 2025, n. 18, che introduce lobbligo dello screening neonatale per la SMA per tutti i nuovi nati e prevede la possibilità per le donne nel primo trimestre di gravidanza di accedere volontariamente al test molecolare per conoscere la propria condizione di portatrice.

Si è proceduto, quindi, a definire il protocollo per la raccolta del sangue neonatale nei cinque punti nascita della Basilicata ed è stata concordata, in un incontro tra i responsabili dei punti nascita e del laboratorio di genetica tenutosi lo scorso 24 novembre, la partenza dello screening neonatale fissata per il prossimo 2 dicembre.

Ogni famiglia  ha concluso Latronico  deve poter compiere scelte informate e ogni bambino deve avere accesso alle migliori opportunità di cura.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
27/11/2025 - Sma, dal 2 dicembre lo screening neonatale

La Basilicata ha scelto da tempo di investire in modo convinto sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce delle malattie genetiche. Si tratta di un impegno costante che colloca la Regione tra le realtà più avanzate a livello nazionale per qualità del modello adottato e per ...-->continua
27/11/2025 - Consulta Studenti Potenza: mozione di sfiducia contro il Presidente Marsico respinta

In occasione della riunione della Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza svoltasi ieri, 26 novembre 2025, la tensione politica si è accesa a seguito della presentazione, da parte del capo della minoranza Francesco Iacovino e del segretario della Rete d...-->continua
27/11/2025 - Potenza centro destra. Potenza, 2 milioni dal Bilancio regionale per servizi e manutenzione impianti

A Potenza 600 mila euro per i servizi sovracomunali e 1,4 milioni per la manutenzione degli impianti meccanici. Il centrodestra continua a risolvere i problemi della città.

Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato a maggioranza lassestame...-->continua
27/11/2025 - Uil: alla manifestazione nazionale di sabato 29 il disagio delle comunità lucane

La Basilicata sarà presente sabato 29 novembre a Roma (Teatro Brancaccio) alla manifestazione nazionale Uil con la forza delle sue comunità, delle sue lavoratrici e dei suoi lavoratori, portando a Roma le battaglie e la dignità dei lavoratori, delle donne, dei...-->continua
27/11/2025 - Basilicata. Sì del Consiglio al Ddl sullassestamento del bilancio 2025-27

Il Consiglio regionale della Basilicata, presieduto prima da Marcello Pittella e poi dal vicepresidente Angelo Chiorazzo, si è riunito approvando in apertura, a maggioranza, latto amministrativo 105/2025  D.G.R. n. 492 del 13 agosto 2025, relativo allAppro...-->continua
27/11/2025 - Approvato lemendamento di Michele Casino per Matera: 270mila euro al Comune per la viabilità rurale

Matera, 27 novembre 2025  Nella seduta notturna del Consiglio regionale è stato approvato lemendamento presentato dal Consigliere Michele Casino (Gruppo Misto), volto a rafforzare e tutelare il territorio materano.

Il provvedimento assegna 270mila e...-->continua
26/11/2025 - 'Diritti calpestati' : SIFUS denuncia la Slem per le gravi irregolarità

Il SIFUS Basilicata denuncia con forza la grave situazione che stanno vivendo le lavoratrici della mensa scolastica del comune di Senise affidata alla ditta SLEM srl, le quali non hanno ancora ricevuto lo stipendio del mese di ottobre e il saldo di settembre. ...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo