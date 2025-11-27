La Basilicata sarà presente sabato 29 novembre a Roma (Teatro Brancaccio) alla manifestazione nazionale Uil con la forza delle sue comunità, delle sue lavoratrici e dei suoi lavoratori, portando a Roma le battaglie e la dignità dei lavoratori, delle donne, dei giovani e dei pensionati lucani. Così la Uil di Basilicata comunica la partecipazione, con una propria delegazione rappresentativa di tutte le categorie, alla manifestazione di sabato 29 prossimo. Sui temi delliniziativa la Uil riconosce ciò che nella manovra finanziaria del Governo va nella direzione giusta, partendo da una storica rivendicazione: la detassazione degli aumenti contrattuali. È un passo importante, che valorizza la contrattazione collettiva e il ruolo dei Contratti Nazionali. Ma  si aggiunge nella nota - chiediamo di più: estendere la misura ai rinnovi già firmati, alzare il tetto dei redditi a 40.000 euro, rendere il beneficio davvero accessibile a tutte e tutti. Su fisco, pensioni e sanità, però, le risposte restano insufficienti e non tutelano chi ha più bisogno. Ribadiamo con forza  sottolinea la Uil - che non accettiamo un mercato del lavoro dove i diritti vengono compressi, con contratti sotto i minimi e senza tutele. Il salario, se deve esserci, sia ancorato ai contratti più rappresentativi: solo così si garantiscono ferie, malattia, sicurezza, dignità. La contrattazione va protetta e rafforzata: serve la certificazione della rappresentanza per fermare il dumping che danneggia milioni di lavoratrici e lavoratori. Chiederemo scelte concrete, riforme coraggiose e un vero cambio di passo su diritti, salari, welfare ed equità sociale.

Il segretario regionale della Uil Vincenzo Tortorelli afferma che On The Way 131, il tour della Uil attraverso comuni e comunità, evidenzia lo stato di profondo disagio sociale non solo nei piccoli comuni e delle aree più interne ma generalizzato sui territori. E questo disagio che porteremo a Roma dove partecipiamo con orgoglio, uniti, perché la voce della UIL è la voce delle persone. E quando siamo insieme, nessuno può ignorarci.