27/11/2025
|A Potenza 600 mila euro per i servizi sovracomunali e 1,4 milioni per la manutenzione degli impianti meccanici. Il centrodestra continua a risolvere i problemi della città.
Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato a maggioranza lassestamento al Bilancio di previsione finanziario 2025, un provvedimento che destina risorse significative ai settori cultura, infrastrutture, idrico-ambientale, mobilità, università ed educazione sociale.
Tra gli interventi più rilevanti per il capoluogo, sono stati assegnati 600 mila euro per i servizi sovracomunali e 1,4 milioni di euro per la manutenzione straordinaria degli impianti meccanici.
Si tratta di risorse fondamentali, che permetteranno di affrontare criticità storiche e garantire continuità a servizi essenziali per la città.
Ancora una volta sottolineano i consiglieri di centrodestra è il centrodestra regionale a risolvere concretamente i problemi di Potenza, confermando unattenzione costante e concreta verso il capoluogo.
In particolare, i 1,4 milioni destinati alle scale mobili rappresentano il risultato diretto dello studio di fattibilità predisposto dallAmministrazione Guarente, che ha individuato con precisione gli interventi necessari per la messa in sicurezza e la manutenzione degli impianti.
Un lavoro serio, tecnico e documentato che oggi produce risultati tangibili, a beneficio delle migliaia di cittadini che ogni giorno utilizzano la mobilità verticale.
Per quanto riguarda i 600 mila euro per i servizi sovracomunali, queste risorse costituiscono un riconoscimento importante del ruolo di Potenza come città capoluogo ed erogatrice di funzioni e servizi per lintero territorio circostante.
Il nostro auspicio e il nostro impegno è che tali fondi non vengano dispersi in spese di rappresentanza del sindaco o in utilizzi non pertinenti, ma siano destinati integralmente, con trasparenza, ai servizi da rendere alla cittadinanza.
Un dato è ormai evidente: mentre alcuni consiglieri regionali di centrosinistra si limitano a etichettare questi interventi come presunte marchette, il centrodestra regionale continua invece a finanziare in modo concreto numerosi Comuni, compresa la città di Potenza oggi amministrata proprio dal centrosinistra.
Un paradosso che mette in luce, ancora una volta, la differenza tra chi preferisce ricorrere a slogan polemici e chi, con serietà e senso di responsabilità, lavora ogni giorno per garantire risorse, servizi e opportunità ai cittadini, senza alcuna distinzione di appartenenza politica.
Limpegno del centrodestra resta, in ogni ambito, orientato esclusivamente al bene della comunità potentina e dellintera Basilicata. Un impegno che prosegue al di là delle polemiche sterili di chi sceglie lattacco invece della collaborazione e dei risultati concreti.
Saremo vigili, come sempre, affinché ogni euro venga impiegato nellesclusivo interesse della comunità potentina.
Potenza merita serietà, programmazione e risposte concrete.
Oggi il centrodestra regionale ha dimostrato, ancora una volta, di saperle dare.
