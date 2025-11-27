-->

Approvato lemendamento di Michele Casino per Matera: 270mila euro al Comune per la viabilità rurale

27/11/2025

Matera, 27 novembre 2025  Nella seduta notturna del Consiglio regionale è stato approvato lemendamento presentato dal Consigliere Michele Casino (Gruppo Misto), volto a rafforzare e tutelare il territorio materano.

Il provvedimento assegna 270mila euro al Comune di Matera per la manutenzione della viabilità rurale, con lobiettivo di migliorare laccessibilità, sostenere il tessuto produttivo e rendere la città sempre più attrattiva per residenti e visitatori.

«Matera è un simbolo di identità e di futuro per tutta la Basilicata. Con questo emendamento vogliamo garantire che la città continui a essere protagonista, con strumenti adeguati e risposte concrete alle sue esigenze» ha dichiarato Casino.

Liniziativa nasce dalla consapevolezza del ruolo strategico di Matera, città patrimonio UNESCO e capitale europea della cultura 2019, e rappresenta un segnale concreto di vicinanza e impegno per una crescita equilibrata e sostenibile del territorio.



