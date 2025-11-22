Condivido lobiettivo centrale del progetto: la Curvatura Sportiva unisce pienamente mente e corpo, mettendo al centro la formazione e il futuro dei giovani. Non si tratta di un paio dore di ginnastica in più ma di un percorso strutturato che, aumentando le ore di educazione fisica introduce, contemporaneamente, discipline specialistiche ed integra nozioni di motoria e di scienze; attraverso lo sport, inoltre, gli allievi imparano il lavoro di squadra, la disciplina, il rispetto delle regole e la gestione dello stress. Così lassessore Francesco Cupparo intervenendo a Policoro allincontro Nazionale delle Scuole Secondarie di I Grado con Curvatura Sportiva, promosso dallIC2 Giovanni Paolo II. Curvatura Sportiva è un percorso che integra formazione scolastica e pratica sportiva con ricadute positive sul benessere e sulla crescita degli studenti.

Colgo una forte sintonia con il Progetto. Come per gli obiettivi del progetto rivolto ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze il mio impegno  ha aggiunto  è quello di promuovere percorsi concreti di attività motoria quali occasioni di crescita professionale. Per la delega specifica agli impianti sportivi che ho nella Giunta Bardi il mio impegno è rivolto ad accorciare con gradualità il divario Nord-Sud che cè non solo per le infrastrutture, il lavoro, lo sviluppo produttivo ma anche e soprattutto per la pratica sportiva. Sono proprio gli impianti sportivi il nostro punto più debole. Per questo stiamo intensificando lattività per scalare in tempi sempre più ravvicinati quella graduatoria che ci vede agli ultimi posti tra le Regioni per dotazione di impianti. Abbiamo così portato a termine lAvviso Infra Sport per la presentazione e selezione di operazioni di rigenerazione e riqualificazione di impianti sportivi esistenti. Con una spesa vicina ai 18 milioni di euro  i fondi impiegati sono a valere su Fondi FSC 2021/2027  abbiamo dato il via libera a 52 progetti di Comuni. LAccordo di Coesione- ha detto ancora Cupparo- prevede la Linea di intervento Adeguamento normativo, miglioramento e ristrutturazione di impianti sportivi di Enti locali che ha consentito di finanziare interventi infrastrutturali su impianti sportivi mediante lo scorrimento della graduatoria relativa allAvviso Pubblico rivolto ai Comuni al fine di migliorare la qualità urbana e di promuovere linclusione sociale mediante la pratica sportiva, con particolare riferimento ai giovani ed alla popolazione in età scolare. Abbiamo inoltre proceduto allo scorrimento della graduatoria dellAvviso Top Sport che riguarda 22 progetti, per un importo di 9,3 milioni di euro con interventi che prevedono la riqualificazione, ladeguamento, lefficientamento energetico di impianti già esistenti e la realizzazione di nuove strutture tra le quali campi sportivi.

Cupparo ha fatto il punto del Progetto Poli dello Sport Barriere 0 nelle scuole, una misura con una dotazione di 4,9 milioni di euro, al fine dellabbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture sportive per permettere interventi didattico-pedagogici basati su uninclusione attiva e le pari opportunità di destinatari con fragilità, a rischio di emarginazione, attraverso lattività motoria. Lobiettivo principale è di strutturare e/o rifunzionalizzare almeno 5 poli sportivi a Barriere 0 allinterno di comprensori scolastici ovvero inclusi in edifici scolastici o nelle pertinenze di edifici scolastici di ogni ordine e grado già dotati di strutture sportive esistenti. Con l Avviso intendiamo favorire interventi per strutturare e/o rifunzionalizzare poli sportivi situati allinterno di comprensori scolastici ovvero inclusi in edifici scolastici o nelle pertinenze di edifici scolastici di ogni ordine e grado al fine di consentire la realizzazione di interventi didattico-pedagogici basati sullinclusione attraverso lo sport, linclusione attiva e le pari opportunità di destinatari con fragilità, a rischio di emarginazione, di persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere attraverso lattività sportiva e motoria. Le strutture sportive oggetto di intervento o gli spazi che saranno destinati ad attività sportive non dovranno essere ad uso esclusivo del plesso scolastico garantendo un utilizzo indipendente per autonomia di servizi, di accessi e di gestione, al fine di consentire lutilizzo dello stesso al di fuori degli orari scolastici.

Lassessore infine ha ribadito limpegno condiviso con il Presidente Bardi di realizzare unAgenzia Regionale per lo Sport con obiettivi centrali migliorare la qualità di vita dei cittadini, contribuendo a generare modelli urbani sostenibili e favorendo la diffusione della pratica sportiva come strumento di socialità, inclusione e salvaguardia della salute.