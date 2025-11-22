Condivido lobiettivo centrale del progetto: la Curvatura Sportiva unisce pienamente mente e corpo, mettendo al centro la formazione e il futuro dei giovani. Non si tratta di un paio dore di ginnastica in più ma di un percorso strutturato che, aumentando le ore di educ... -->continua

22/11/2025 - Bolognetti prosegue lazione e torna allo sciopero della fame, ecco perchè

Non importa il dove, ma conta quel che ti spinge ad agire e a lottare; conta ciò che hai nel cuore e nella mente, ciò in cui credi.

Facendo questa forse apodittica affermazione, inevitabilmente la memoria corre al mio amato Ernesto Rossi e ad una delle su...-->continua