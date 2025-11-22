-->

La voce della Politica

Potenza: USB convoca assemblea pubblica il 25 novembre sullo Sciopero Generale e le crisi della Basilicata

22/11/2025

In previsione dello Sciopero Generale del 28 Novembre proclamato dalla USB è indetta una Pubblica Assemblea alle ore 17:00 di Martedì 25 Novembre presso Scambio Logico a Potenza, in piazzale Istria, 1 :
per il rilancio della Vertenza Basilicata con al centro dell'attenzione le gravi crisi (idrica, agricola, industriale e occupazionale) che investono drammaticamente la nostra regione
per l'approfondimento dei contenuti della manovra finanziaria del governo Meloni e per la preparazione delle iniziative territoriali e nazionali del 28 e 29 Novembre.
Allassemblea interverrà Enzo De Vincenzo dell'Esecutivo Nazionale dell USB.
Si invitano lavoratori, precari , studenti, organizzazioni politiche e sociali, comitati per lacqua bene comune, associazioni e movimenti per la Palestina libera e per la Pace ad assicurare la più ampia partecipazione.
Il Coordinamento Regionale USB Basilicata



