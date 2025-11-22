Le aree interne hanno bisogno di mettersi insieme per offrire servizi alla persona, come argine allo spopolamento. È per questo che plaudo ed ho salutato con grande favore le iniziative dei sindaci degli otto comuni della Montagna Materana e del sindaco di Cirigliano. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella, che ieri ha preso parte allinaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport di Stigliano e nel pomeriggio alla presentazione del sistema integrato di assistenza sanitaria di Cirigliano, il centro più piccolo della Basilicata.

Si tratta di due virtuosismi, ai quali guardare come modelli di politiche territoriali. Nel primo caso infatti, linvestimento ha una logica comprensoriale evitando che le strutture nel tempo diventino cattedrali nel deserto, come spesso in passato è accaduto; nel secondo caso, Cirigliano attua una rivoluzione lungimirante diventando laboratorio dinnovazione per lassistenza alla comunità e che, dovrebbe essere recepito dal nostro sistema sanitario a salvaguardia dei cittadini delle aree più periferiche".

Si tratta - dice Pittella - di atti tangibili che testimoniano come il dibattito sulle aree interne debba essere supportato da azioni mirate, innovative e concrete".

"È questo il pragmatismo - conclude Pittella - di cui abbiamo bisogno e che le strategie regionali devono incentivare.