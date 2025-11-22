Lunedì 24 novembre, alle ore 18:00, allOpen Space APT in Piazza Vittorio Veneto a Matera, Federmanager Basilicata organizza levento Il Vangelo del Frugal e Change Management" - il si è sempre fatto così  non funziona più!. Un appuntamento pensato per esplorare nuovi paradigmi e visioni innovative nella gestione aziendale, mettendo in discussione il tradizionale approccio del si è sempre fatto così. In un contesto economico e sociale segnato da cambiamenti costanti e imprevedibili, diventa cruciale per i manager e le imprese adottare strumenti e filosofie capaci di guidare il rinnovamento e favorire la crescita sostenibile.



Su queste tematiche si confronteranno Alessandro Martemucci, lean e frugal manager e autore del volume Frugal Management, e Roberto Lorusso, change manager e autore de Il Vangelo del Change Management, in un dialogo moderato dal Prof. Giovanni Schiuma, professore dellUniversità LUM ed esperto in management dellinnovazione.



Liniziativa, dedicata a organizzazioni, enti, imprese, e professionisti del territorio, si propone di approfondire il concetto di Frugal e Change Management, due metodologie che si fondono tra efficienza, sostenibilità e creatività per affrontare le sfide economiche e ambientali contemporanee. Chiamando i partecipanti a superare lo status quo, levento mira a stimolare il dialogo e la partecipazione attiva, offrendo uno spazio prezioso per il networking e la condivisione di esperienze.



Lingresso è gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano confrontarsi con esperti di primo piano nellambito del cambiamento organizzativo, e che credono nel valore della collaborazione come leva per linnovazione.



Federmanager Basilicata invita dunque la comunità manageriale e imprenditoriale ad unirsi a un percorso di crescita e rinnovamento, sottolineando come il futuro appartenga a chi è disposto a ripensare continuamente il proprio modo di agire.