-->
|
La voce della Politica
|Matera: Federmanager Basilicata presenta Il Vangelo del Frugal e Change Management il 24 novembre
22/11/2025
|Lunedì 24 novembre, alle ore 18:00, allOpen Space APT in Piazza Vittorio Veneto a Matera, Federmanager Basilicata organizza levento Il Vangelo del Frugal e Change Management" - il si è sempre fatto così
non funziona più!. Un appuntamento pensato per esplorare nuovi paradigmi e visioni innovative nella gestione aziendale, mettendo in discussione il tradizionale approccio del si è sempre fatto così. In un contesto economico e sociale segnato da cambiamenti costanti e imprevedibili, diventa cruciale per i manager e le imprese adottare strumenti e filosofie capaci di guidare il rinnovamento e favorire la crescita sostenibile.
Su queste tematiche si confronteranno Alessandro Martemucci, lean e frugal manager e autore del volume Frugal Management, e Roberto Lorusso, change manager e autore de Il Vangelo del Change Management, in un dialogo moderato dal Prof. Giovanni Schiuma, professore dellUniversità LUM ed esperto in management dellinnovazione.
Liniziativa, dedicata a organizzazioni, enti, imprese, e professionisti del territorio, si propone di approfondire il concetto di Frugal e Change Management, due metodologie che si fondono tra efficienza, sostenibilità e creatività per affrontare le sfide economiche e ambientali contemporanee. Chiamando i partecipanti a superare lo status quo, levento mira a stimolare il dialogo e la partecipazione attiva, offrendo uno spazio prezioso per il networking e la condivisione di esperienze.
Lingresso è gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano confrontarsi con esperti di primo piano nellambito del cambiamento organizzativo, e che credono nel valore della collaborazione come leva per linnovazione.
Federmanager Basilicata invita dunque la comunità manageriale e imprenditoriale ad unirsi a un percorso di crescita e rinnovamento, sottolineando come il futuro appartenga a chi è disposto a ripensare continuamente il proprio modo di agire.
|
archivio
|La Voce della Politica
|22/11/2025 - Cupparo sul progetto Curvatura Sportiva
Condivido lobiettivo centrale del progetto: la Curvatura Sportiva unisce pienamente mente e corpo, mettendo al centro la formazione e il futuro dei giovani. Non si tratta di un paio dore di ginnastica in più ma di un percorso strutturato che, aumentando le ore di educ...-->continua
|
|
|22/11/2025 - Bolognetti prosegue lazione e torna allo sciopero della fame, ecco perchè
Non importa il dove, ma conta quel che ti spinge ad agire e a lottare; conta ciò che hai nel cuore e nella mente, ciò in cui credi.
Facendo questa forse apodittica affermazione, inevitabilmente la memoria corre al mio amato Ernesto Rossi e ad una delle su...-->continua
|
|
|22/11/2025 - Aree interne, Pittella: ''Bene iniziative di Stigliano e Cirigliano''
Le aree interne hanno bisogno di mettersi insieme per offrire servizi alla persona, come argine allo spopolamento. È per questo che plaudo ed ho salutato con grande favore le iniziative dei sindaci degli otto comuni della Montagna Materana e del sindaco di C...-->continua
|
|
|22/11/2025 - Matera: Federmanager Basilicata presenta Il Vangelo del Frugal e Change Management il 24 novembre
Lunedì 24 novembre, alle ore 18:00, allOpen Space APT in Piazza Vittorio Veneto a Matera, Federmanager Basilicata organizza levento Il Vangelo del Frugal e Change Management" - il si è sempre fatto così
non funziona più!. Un appuntamento pensato per esp...-->continua
|
|
|22/11/2025 - Potenza: USB convoca assemblea pubblica il 25 novembre sullo Sciopero Generale e le crisi della Basilicata
In previsione dello Sciopero Generale del 28 Novembre proclamato dalla USB è indetta una Pubblica Assemblea alle ore 17:00 di Martedì 25 Novembre presso Scambio Logico a Potenza, in piazzale Istria, 1 :
per il rilancio della Vertenza Basilicata con al cen...-->continua
|
|
|22/11/2025 - Basilicata. Epilessia, Latronico al congresso Lice
Lassessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR Cosimo Latronico ha partecipato questa mattina all8° Congresso LICE Sezione Apulo Lucana, portando il saluto della Regione Basilicata ai professionisti, ai ricercatori e agli operatori impeg...-->continua
|
|
|22/11/2025 - Formazione, ricerca e biodiversità: una settimana sul campo nel Parco Nazionale dellAppennino Lucano
Dal 23 al 30 novembre 2025 il Parco Nazionale dellAppennino Lucano Val dAgri Lagonegrese accoglierà gli studenti della Laurea Magistrale in Scienze e Gestione delle Risorse Faunistico-Ambientali dellUniversità di Firenze per una settimana di esercitazioni p...-->continua
|
|