Lassessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, è stato audito oggi dalla Commissione Consiliare per illustrare lo stato di attuazione della programmazione dello sviluppo rurale in Basilicata: il Complemento CSR 2023-2027 attualmente in corso e la chiusura del PSR 2014-2022.



Abbiamo presentato alla Commissione un quadro chiaro e trasparente di oltre 1,3 miliardi di euro di investimenti per il settore primario lucano, ha dichiarato lAssessore Cicala. I numeri certificano lefficienza del sistema amministrativo regionale e la capacità di gestire contemporaneamente due cicli di programmazione complessi.



CSR 2023-2027: OBIETTIVO 2025 SUPERATO



Sul Complemento di programmazione 2023-2027, con una dotazione di 450 milioni di euro, la Basilicata ha raggiunto risultati significativi:



 Target regionale N+2 per il 2025: 80 milioni di euro



 Risultato effettivo: 81 milioni di euro pagati



 Impegnato il 50% delle risorse in soli due anni



 Oltre 2.200 domande pagate attraverso AGEA



Il superamento dellobiettivo 2025 dimostra che il sistema funziona, ha sottolineato Cicala. Le imprese agricole lucane rispondono positivamente alle misure messe in campo e lamministrazione regionale è in grado di garantire efficienza e tempestività.







PSR 2014-2022: CHIUSURA IN CONTESTO STRAORDINARIO



Sulla programmazione PSR 2014-2022 (dotazione 852 milioni di euro), lAssessore ha illustrato una chiusura ordinata nonostante un contesto caratterizzato da eventi eccezionali:



 Impegnato il 117% delle risorse



 Contrattualizzato il 105%



 Pagati 744 milioni di euro al 15 novembre 2025



 Rischio residuo: 15,5 milioni di euro (1,8% del totale)



La programmazione PSR ha attraversato anni di pandemia COVID-19, guerra in Ucraina, crisi climatica e sovrapposizione con il PNRR che ha orientato parte degli investimenti verso canali con contributi più elevati, ha spiegato Cicala. Nonostante ciò, la performance finanziaria oltre il 100% testimonia lattrattività del programma e la capacità amministrativa di saturare le risorse disponibili.







RIALLOCAZIONI STRATEGICHE: DA RISCHIO A OPPORTUNITÀ



LAssessore ha evidenziato la capacità della Regione di trasformare potenziali criticità in opportunità concrete per il territorio:



Misura 13  Indennità compensative: 20 milioni di euro (15 riallocati + 5 già disponibili) liquidati in novembre 2025 a centinaia di aziende in aree svantaggiate



Misura 4.3.2  Irrigazione: 6,5 milioni di euro da economie reinvestiti in reti e impianti irrigui, di cui 4,5 milioni destinati al manto della diga di Monte Cotugno



Misura 4.4  Fauna selvatica: 13 milioni di euro autorizzati dalla Commissione Europea per recinzioni di contrasto ai danni della fauna



Questi 34,5 milioni di riallocazioni dimostrano una gestione attiva, non passiva, del rischio e un rapporto fiduciario solido con la Commissione Europea, ha dichiarato Cicala.







PIANO DI CHIUSURA: 524 DOMANDE ENTRO IL 31 DICEMBRE



Per garantire la chiusura ordinata del PSR, lamministrazione ha messo in campo azioni concrete:



 Potenziamento UECA con +21 funzionari istruttori



 Estensione orari di lavoro nelle sedi territoriali



 Monitoraggio settimanale delle 524 domande in lavorazione (20 milioni di euro)



 Sportelli tecnici rafforzati per assistenza ai beneficiari



Lobiettivo di chiudere le 524 domande entro il 31 dicembre 2025 è ragionevolmente raggiungibile, ha affermato Cicala. Il rischio residuo dell1,8%, legato a ritardi dei beneficiari nel completare gli investimenti, è oggettivamente contenuto considerando il contesto straordinario attraversato.







VISIONE SUL FUTURO



La contemporanea gestione di due programmazioni  ha concluso Cicala  rappresenta una sfida amministrativa significativa. I risultati raggiunti, certificati dai numeri presentati in Commissione, dimostrano la maturità del sistema regionale e la capacità di garantire efficienza, trasparenza e sostegno concreto al settore primario lucano. Oltre 1,3 miliardi di euro sono una risposta concreta alle esigenze del territorio e delle imprese agricole.



Laudizione si è svolta alla presenza dei membri della Commissione Consiliare competente, con un confronto tecnico sui dati della programmazione e sulle prospettive future dello sviluppo rurale in Basilicata.



DATI SINTETICI:



CSR 2023-2027



Dotazione: 450 milioni 



Impegnato: 50% (225 milioni )



Pagato: 81 milioni  (target 80 milioni )



Domande pagate: 2.200







PSR 2014-2022



Dotazione: 852 milioni 



Impegnato: 117%



Pagato: 744 milioni 



Rischio residuo: 15,5 milioni  (1,8%)



Riallocazioni strategiche: 34,5 milioni 



 Misura 13  20 milioni 



 Irrigazione: 6,5 milioni 



 Fauna selvatica: 13 milioni 