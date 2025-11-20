-->
|Cicala: attuazione programmi Csr e Psr
20/11/2025
|Lassessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, è stato audito oggi dalla Commissione Consiliare per illustrare lo stato di attuazione della programmazione dello sviluppo rurale in Basilicata: il Complemento CSR 2023-2027 attualmente in corso e la chiusura del PSR 2014-2022.
Abbiamo presentato alla Commissione un quadro chiaro e trasparente di oltre 1,3 miliardi di euro di investimenti per il settore primario lucano, ha dichiarato lAssessore Cicala. I numeri certificano lefficienza del sistema amministrativo regionale e la capacità di gestire contemporaneamente due cicli di programmazione complessi.
CSR 2023-2027: OBIETTIVO 2025 SUPERATO
Sul Complemento di programmazione 2023-2027, con una dotazione di 450 milioni di euro, la Basilicata ha raggiunto risultati significativi:
Target regionale N+2 per il 2025: 80 milioni di euro
Risultato effettivo: 81 milioni di euro pagati
Impegnato il 50% delle risorse in soli due anni
Oltre 2.200 domande pagate attraverso AGEA
Il superamento dellobiettivo 2025 dimostra che il sistema funziona, ha sottolineato Cicala. Le imprese agricole lucane rispondono positivamente alle misure messe in campo e lamministrazione regionale è in grado di garantire efficienza e tempestività.
PSR 2014-2022: CHIUSURA IN CONTESTO STRAORDINARIO
Sulla programmazione PSR 2014-2022 (dotazione 852 milioni di euro), lAssessore ha illustrato una chiusura ordinata nonostante un contesto caratterizzato da eventi eccezionali:
Impegnato il 117% delle risorse
Contrattualizzato il 105%
Pagati 744 milioni di euro al 15 novembre 2025
Rischio residuo: 15,5 milioni di euro (1,8% del totale)
La programmazione PSR ha attraversato anni di pandemia COVID-19, guerra in Ucraina, crisi climatica e sovrapposizione con il PNRR che ha orientato parte degli investimenti verso canali con contributi più elevati, ha spiegato Cicala. Nonostante ciò, la performance finanziaria oltre il 100% testimonia lattrattività del programma e la capacità amministrativa di saturare le risorse disponibili.
RIALLOCAZIONI STRATEGICHE: DA RISCHIO A OPPORTUNITÀ
LAssessore ha evidenziato la capacità della Regione di trasformare potenziali criticità in opportunità concrete per il territorio:
Misura 13 Indennità compensative: 20 milioni di euro (15 riallocati + 5 già disponibili) liquidati in novembre 2025 a centinaia di aziende in aree svantaggiate
Misura 4.3.2 Irrigazione: 6,5 milioni di euro da economie reinvestiti in reti e impianti irrigui, di cui 4,5 milioni destinati al manto della diga di Monte Cotugno
Misura 4.4 Fauna selvatica: 13 milioni di euro autorizzati dalla Commissione Europea per recinzioni di contrasto ai danni della fauna
Questi 34,5 milioni di riallocazioni dimostrano una gestione attiva, non passiva, del rischio e un rapporto fiduciario solido con la Commissione Europea, ha dichiarato Cicala.
PIANO DI CHIUSURA: 524 DOMANDE ENTRO IL 31 DICEMBRE
Per garantire la chiusura ordinata del PSR, lamministrazione ha messo in campo azioni concrete:
Potenziamento UECA con +21 funzionari istruttori
Estensione orari di lavoro nelle sedi territoriali
Monitoraggio settimanale delle 524 domande in lavorazione (20 milioni di euro)
Sportelli tecnici rafforzati per assistenza ai beneficiari
Lobiettivo di chiudere le 524 domande entro il 31 dicembre 2025 è ragionevolmente raggiungibile, ha affermato Cicala. Il rischio residuo dell1,8%, legato a ritardi dei beneficiari nel completare gli investimenti, è oggettivamente contenuto considerando il contesto straordinario attraversato.
VISIONE SUL FUTURO
La contemporanea gestione di due programmazioni ha concluso Cicala rappresenta una sfida amministrativa significativa. I risultati raggiunti, certificati dai numeri presentati in Commissione, dimostrano la maturità del sistema regionale e la capacità di garantire efficienza, trasparenza e sostegno concreto al settore primario lucano. Oltre 1,3 miliardi di euro sono una risposta concreta alle esigenze del territorio e delle imprese agricole.
Laudizione si è svolta alla presenza dei membri della Commissione Consiliare competente, con un confronto tecnico sui dati della programmazione e sulle prospettive future dello sviluppo rurale in Basilicata.
DATI SINTETICI:
CSR 2023-2027
Dotazione: 450 milioni
Impegnato: 50% (225 milioni )
Pagato: 81 milioni (target 80 milioni )
Domande pagate: 2.200
PSR 2014-2022
Dotazione: 852 milioni
Impegnato: 117%
Pagato: 744 milioni
Rischio residuo: 15,5 milioni (1,8%)
Riallocazioni strategiche: 34,5 milioni
Misura 13 20 milioni
Irrigazione: 6,5 milioni
Fauna selvatica: 13 milioni
