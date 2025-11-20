-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Cicala: attuazione programmi Csr e Psr

20/11/2025

Lassessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, è stato audito oggi dalla Commissione Consiliare per illustrare lo stato di attuazione della programmazione dello sviluppo rurale in Basilicata: il Complemento CSR 2023-2027 attualmente in corso e la chiusura del PSR 2014-2022.

Abbiamo presentato alla Commissione un quadro chiaro e trasparente di oltre 1,3 miliardi di euro di investimenti per il settore primario lucano, ha dichiarato lAssessore Cicala. I numeri certificano lefficienza del sistema amministrativo regionale e la capacità di gestire contemporaneamente due cicli di programmazione complessi.

CSR 2023-2027: OBIETTIVO 2025 SUPERATO

Sul Complemento di programmazione 2023-2027, con una dotazione di 450 milioni di euro, la Basilicata ha raggiunto risultati significativi:

 Target regionale N+2 per il 2025: 80 milioni di euro

 Risultato effettivo: 81 milioni di euro pagati

 Impegnato il 50% delle risorse in soli due anni

 Oltre 2.200 domande pagate attraverso AGEA

Il superamento dellobiettivo 2025 dimostra che il sistema funziona, ha sottolineato Cicala. Le imprese agricole lucane rispondono positivamente alle misure messe in campo e lamministrazione regionale è in grado di garantire efficienza e tempestività.



PSR 2014-2022: CHIUSURA IN CONTESTO STRAORDINARIO

Sulla programmazione PSR 2014-2022 (dotazione 852 milioni di euro), lAssessore ha illustrato una chiusura ordinata nonostante un contesto caratterizzato da eventi eccezionali:

 Impegnato il 117% delle risorse

 Contrattualizzato il 105%

 Pagati 744 milioni di euro al 15 novembre 2025

 Rischio residuo: 15,5 milioni di euro (1,8% del totale)

La programmazione PSR ha attraversato anni di pandemia COVID-19, guerra in Ucraina, crisi climatica e sovrapposizione con il PNRR che ha orientato parte degli investimenti verso canali con contributi più elevati, ha spiegato Cicala. Nonostante ciò, la performance finanziaria oltre il 100% testimonia lattrattività del programma e la capacità amministrativa di saturare le risorse disponibili.



RIALLOCAZIONI STRATEGICHE: DA RISCHIO A OPPORTUNITÀ

LAssessore ha evidenziato la capacità della Regione di trasformare potenziali criticità in opportunità concrete per il territorio:

Misura 13  Indennità compensative: 20 milioni di euro (15 riallocati + 5 già disponibili) liquidati in novembre 2025 a centinaia di aziende in aree svantaggiate

Misura 4.3.2  Irrigazione: 6,5 milioni di euro da economie reinvestiti in reti e impianti irrigui, di cui 4,5 milioni destinati al manto della diga di Monte Cotugno

Misura 4.4  Fauna selvatica: 13 milioni di euro autorizzati dalla Commissione Europea per recinzioni di contrasto ai danni della fauna

Questi 34,5 milioni di riallocazioni dimostrano una gestione attiva, non passiva, del rischio e un rapporto fiduciario solido con la Commissione Europea, ha dichiarato Cicala.



PIANO DI CHIUSURA: 524 DOMANDE ENTRO IL 31 DICEMBRE

Per garantire la chiusura ordinata del PSR, lamministrazione ha messo in campo azioni concrete:

 Potenziamento UECA con +21 funzionari istruttori

 Estensione orari di lavoro nelle sedi territoriali

 Monitoraggio settimanale delle 524 domande in lavorazione (20 milioni di euro)

 Sportelli tecnici rafforzati per assistenza ai beneficiari

Lobiettivo di chiudere le 524 domande entro il 31 dicembre 2025 è ragionevolmente raggiungibile, ha affermato Cicala. Il rischio residuo dell1,8%, legato a ritardi dei beneficiari nel completare gli investimenti, è oggettivamente contenuto considerando il contesto straordinario attraversato.



VISIONE SUL FUTURO

La contemporanea gestione di due programmazioni  ha concluso Cicala  rappresenta una sfida amministrativa significativa. I risultati raggiunti, certificati dai numeri presentati in Commissione, dimostrano la maturità del sistema regionale e la capacità di garantire efficienza, trasparenza e sostegno concreto al settore primario lucano. Oltre 1,3 miliardi di euro sono una risposta concreta alle esigenze del territorio e delle imprese agricole.

Laudizione si è svolta alla presenza dei membri della Commissione Consiliare competente, con un confronto tecnico sui dati della programmazione e sulle prospettive future dello sviluppo rurale in Basilicata.

DATI SINTETICI:

CSR 2023-2027

Dotazione: 450 milioni 

Impegnato: 50% (225 milioni )

Pagato: 81 milioni  (target 80 milioni )

Domande pagate: 2.200



PSR 2014-2022

Dotazione: 852 milioni 

Impegnato: 117%

Pagato: 744 milioni 

Rischio residuo: 15,5 milioni  (1,8%)

Riallocazioni strategiche: 34,5 milioni 

 Misura 13  20 milioni 

 Irrigazione: 6,5 milioni 

 Fauna selvatica: 13 milioni 



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
20/11/2025 - Bardi: impegno e fondi per il settore agricolo

In questi anni la Giunta regionale ha lavorato concretamente con agricoltori, allevatori, consorzi e organizzazioni del settore, mettendo in campo interventi strutturali che hanno garantito stabilità, competitività e presidio del territorio. Dalla zootecnia alla forestazion...-->continua
20/11/2025 - Cicala: attuazione programmi Csr e Psr

Lassessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, è stato audito oggi dalla Commissione Consiliare per illustrare lo stato di attuazione della programmazione dello sviluppo rurale in Basilicata: il Complemento CSR 2023-2027...-->continua
20/11/2025 - Basilicata. Maratea, una rete per proteggere il mare

Si è conclusa con successo a Maratea, presso la prestigiosa cornice di Villa Nitti, una intensa e partecipata due giorni dedicata alla fase finale del Progetto Europeo Life Seanet, iniziativa strategica di livello nazionale coordinata da Legambiente e realizza...-->continua
20/11/2025 - Domani a Matera la CISL con la leader nazionale Daniela Fumarola

La partecipazione dei lavoratori alle imprese come leva strategica per prevenire e governare le crisi industriali. È questa la prospettiva al centro della tavola rotonda promossa dalla Cisl Basilicata che si terrà a Matera (UnaHotels MH), domani venerdì 21 nov...-->continua
20/11/2025 - Chiorazzo (BCC): ''Le scelte della Regione mettono in crisi le strutture accreditate''

"Da mesi le strutture sanitarie private accreditate avevano segnalato con estrema chiarezza che i criteri scelti dalla Giunta regionale per determinare i tetti di spesa del biennio 20252026 avrebbero prodotto effetti gravi sui servizi e sulloccupazione. Oggi...-->continua
20/11/2025 - ASM, operativo domani a Matera lambulatorio di Psicologia del Programma Nazionale Equità nella Salute

Nellambito del Programma Nazionale Equità nella Salute valido per il periodo 2021-2027 sul contrasto alla povertà sanitaria, sarà attivato da domani, venerdì 21 novembre, lambulatorio di Psicologia rivolto ai cittadini in condizione di vulnerabilità socio ec...-->continua
20/11/2025 - Basilicata. Specialistica ambulatoriale: la posizione dellassessore Latronico

Così lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico sulle recenti polemiche circa le prestazioni di specialistica ambulatoriale ex art. 25 della Legge 833/1978 delle strutture private accreditate e convenzionate.

Il Decret...-->continua

















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo