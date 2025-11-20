-->
|
La voce della Politica
|Domani a Matera la CISL con la leader nazionale Daniela Fumarola
20/11/2025
|La partecipazione dei lavoratori alle imprese come leva strategica per prevenire e governare le crisi industriali. È questa la prospettiva al centro della tavola rotonda promossa dalla Cisl Basilicata che si terrà a Matera (UnaHotels MH), domani venerdì 21 novembre, a partire dalle 15:00, iniziativa che vedrà la presenza della segretaria generale nazionale Daniela Fumarola. Con la Legge 76/2025 sulla partecipazione dei lavoratori, frutto della mobilitazione della CISL con oltre 400 mila firme raccolte, si è aperta per il Paese una stagione nuova. «La legge offre strumenti concreti per rafforzare il dialogo sociale, consentire un accesso più trasparente alle informazioni aziendali, coinvolgere i lavoratori nei processi decisionali e costruire modelli di corresponsabilità capaci di anticipare i conflitti e mitigare gli impatti delle crisi produttive», sottolinea il segretario generale della Cisl lucana Vincenzo Cavallo che domani aprirà i lavori della tavola rotonda.
Il riferimento alle molte situazioni di crisi che attanagliano la Basilicata: «Oggi la nostra vive una fase particolarmente critica: nellarea di Melfi lindotto di Stellantis è infatti segnato da un calo drammatico delle commesse, con circa il 50% delle aziende lucane fornitrici che non hanno ottenuto nuovi incarichi oppure li hanno visti fortemente ridotti. Allo stesso tempo la vertenza della Smart Paper, con oltre 300 lavoratori coinvolti nel cambio dappalto per la commessa Enel e sedi operative a rischio, è diventata simbolo della fragilità del nostro sistema produttivo. Fabbriche storiche come Favorit sono state spazzate via e le attività delocalizzate. È in questo contesto che gli strumenti di partecipazione previsti dalla legge dai comitati bilaterali alla condivisione dei piani industriali assumono una valenza strategica: non solo come strumento di democrazia economica, ma come meccanismo concreto per anticipare e gestire le crisi industriali, coinvolgendo lavoratori, imprese e istituzioni in uno spazio di responsabilità condivisa. È questo il nuovo patto di fiducia che vogliamo promuovere tra aziende e lavoratori».
Lappuntamento di Matera sarà, dunque, unoccasione di confronto tra sindacato, istituzioni e mondo produttivo sulle opportunità aperte dalla normativa per affrontare con nuovi strumenti e un nuovo modello di relazioni industriali le grandi transizioni in atto. Dopo i saluti del sindaco Antonio Nicoletti, del presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini e del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, aprirà i lavori il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo. Seguirà la tavola rotonda con lOn. Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera; lassessore regionale alla Salute Cosimo Latronico; il vicepresidente del Consiglio regionale Angelo Chiorazzo; e il presidente di Confindustria Basilicata Francesco Somma. A coordinare la discussione sarà Emmanuele Massagli, presidente della Commissione nazionale permanente per la partecipazione e della Fondazione Ezio Tarantelli. Concluderà i lavori la segretaria generale della CISL Daniela Fumarola.
|
archivio
|La Voce della Politica
|20/11/2025 - Basilicata. Maratea, una rete per proteggere il mare
Si è conclusa con successo a Maratea, presso la prestigiosa cornice di Villa Nitti, una intensa e partecipata due giorni dedicata alla fase finale del Progetto Europeo Life Seanet, iniziativa strategica di livello nazionale coordinata da Legambiente e realizzata con la colla...-->continua
|
|
|20/11/2025 - Domani a Matera la CISL con la leader nazionale Daniela Fumarola
La partecipazione dei lavoratori alle imprese come leva strategica per prevenire e governare le crisi industriali. È questa la prospettiva al centro della tavola rotonda promossa dalla Cisl Basilicata che si terrà a Matera (UnaHotels MH), domani venerdì 21 nov...-->continua
|
|
|20/11/2025 - Chiorazzo (BCC): ''Le scelte della Regione mettono in crisi le strutture accreditate''
"Da mesi le strutture sanitarie private accreditate avevano segnalato con estrema chiarezza che i criteri scelti dalla Giunta regionale per determinare i tetti di spesa del biennio 20252026 avrebbero prodotto effetti gravi sui servizi e sulloccupazione. Oggi...-->continua
|
|
|20/11/2025 - ASM, operativo domani a Matera lambulatorio di Psicologia del Programma Nazionale Equità nella Salute
Nellambito del Programma Nazionale Equità nella Salute valido per il periodo 2021-2027 sul contrasto alla povertà sanitaria, sarà attivato da domani, venerdì 21 novembre, lambulatorio di Psicologia rivolto ai cittadini in condizione di vulnerabilità socio ec...-->continua
|
|
|20/11/2025 - Basilicata. Specialistica ambulatoriale: la posizione dellassessore Latronico
Così lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico sulle recenti polemiche circa le prestazioni di specialistica ambulatoriale ex art. 25 della Legge 833/1978 delle strutture private accreditate e convenzionate.
Il Decret...-->continua
|
|
|20/11/2025 - Basilicata. Latronico su inclusione lavorativa a Policoro
«Lesperienza avviata a Policoro con il progetto Lucanian Autistic at Work (LucA@work) rappresenta una best practice che conferma il valore di una strategia regionale fondata su uninclusione autentica, non solo simbolica». Lo dichiara Cosimo Latronico, Assess...-->continua
|
|
|20/11/2025 - Smart Paper. Consiglieri di minoranza: Bardi chiarisca
Continuiamo ad essere preoccupati per il destino delle lavoratrici e dei lavoratori della Smart Paper, ancor di più dopo l'esito dell'incontro di ieri presso il MIMIT. Come minoranza in Consiglio regionale abbiamo assunto fin dall'inizio di questa vicenda un a...-->continua
|
|