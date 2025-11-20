Nellambito del Programma Nazionale Equità nella Salute valido per il periodo 2021-2027 sul contrasto alla povertà sanitaria, sarà attivato da domani, venerdì 21 novembre, lambulatorio di Psicologia rivolto ai cittadini in condizione di vulnerabilità socio economica ed ai migranti in condizioni di indigenza.

Per accedere ai servizi gratuiti degli ambulatori PNES è necessario trovarsi in condizioni di povertà sanitaria, con ISEE inferiore a 10.000 euro ovvero dalla titolarità di esenzioni per reddito. Gli ulteriori requisiti sono legati alla condizione di vulnerabilità. I comunitari non iscritti al SSN devono avere un codice STP o ENI, mentre i titolari di esenzioni per reddito non iscritti al SSN devono dimostrare il diritto all'esenzione stessa.

Allinterno dellAmbulatorio opera una equipe specializzata di psicologi che si occupano della presa in carico dei pazienti e della consulenza per affrontare e risolvere problemi specifici che possono riguardare la vita quotidiana, lavorativa, familiare o le relazioni.

Per accedere allambulatorio di Psicologia che si trova nella sede ASM di Matera in via Montescaglioso, occorre prenotarsi telefonando al numero 329/5832669 nei giorni di lunedì e venerdì dalle 15 alle 18.