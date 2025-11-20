-->
|ASM, operativo domani a Matera lambulatorio di Psicologia del Programma Nazionale Equità nella Salute
20/11/2025
|Nellambito del Programma Nazionale Equità nella Salute valido per il periodo 2021-2027 sul contrasto alla povertà sanitaria, sarà attivato da domani, venerdì 21 novembre, lambulatorio di Psicologia rivolto ai cittadini in condizione di vulnerabilità socio economica ed ai migranti in condizioni di indigenza.
Per accedere ai servizi gratuiti degli ambulatori PNES è necessario trovarsi in condizioni di povertà sanitaria, con ISEE inferiore a 10.000 euro ovvero dalla titolarità di esenzioni per reddito. Gli ulteriori requisiti sono legati alla condizione di vulnerabilità. I comunitari non iscritti al SSN devono avere un codice STP o ENI, mentre i titolari di esenzioni per reddito non iscritti al SSN devono dimostrare il diritto all'esenzione stessa.
Allinterno dellAmbulatorio opera una equipe specializzata di psicologi che si occupano della presa in carico dei pazienti e della consulenza per affrontare e risolvere problemi specifici che possono riguardare la vita quotidiana, lavorativa, familiare o le relazioni.
Per accedere allambulatorio di Psicologia che si trova nella sede ASM di Matera in via Montescaglioso, occorre prenotarsi telefonando al numero 329/5832669 nei giorni di lunedì e venerdì dalle 15 alle 18.
