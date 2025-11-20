-->
|
La voce della Politica
|Basilicata. Specialistica ambulatoriale: la posizione dellassessore Latronico
20/11/2025
|Così lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico sulle recenti polemiche circa le prestazioni di specialistica ambulatoriale ex art. 25 della Legge 833/1978 delle strutture private accreditate e convenzionate.
Il Decreto-legge 95/2012- ha ribadito lAssessore- stabilisce criteri uniformi per tutte le Regioni nella definizione dei limiti di spesa. La Basilicata ha applicato tali indicazioni adottando atti coerenti, basati su valutazioni tecniche e giuridiche, nel rispetto della sentenza del TAR Basilicata che ha annullato i precedenti tetti del 2023-24. Per questo la Giunta regionale ha approvato la D.G.R. 473/2025, che introduce un metodo di calcolo aggiornato e pienamente allineato alle disposizioni nazionali e a quelle della giurisprudenza intervenuta sul tema. Il nuovo criterio garantisce omogeneità territoriale, trasparenza nellapplicazione dei tetti di spesa e una programmazione più affidabile che guarda ai nuovi fabbisogni approvati nel 2024. Si precisa inoltre- ha aggiunto Latronico- che non vi è alcuna riduzione dei fondi regionali per le prestazioni sanitarie ambulatoriali. Le risorse ulteriori attualmente disponibili derivano dal finanziamento nazionale destinato al recupero delle liste dattesa, assegnando come priorità le prestazioni oggetto di monitoraggio AGENAS nel PNGLA (Piano Nazionale Gestione Liste Attesa), già allocate integralmente alle Aziende sanitarie locali, secondo parametri oggettivi, che a loro volta hanno provveduto a contrattualizzare le strutture private accreditate e convenzionate. L'analisi dei dati relativi alle prestazioni ambulatoriali erogate dalle quattro Aziende del Servizio Sanitario Regionale (AOR, ASP, ASM e CROB) nel periodo tra il 30 giugno e il 31 ottobre 2025 evidenzia un netto e generalizzato miglioramento dei tempi di accesso alle prestazioni, confermando l'efficacia delle azioni intraprese per il contenimento delle liste d'attesa. In particolare il Tempo di attesa media ponderato in soli quattro mesi ha subito una riduzione di circa 14 gg; allo stesso tempo le Aziende hanno erogato complessivamente il 10% di prestazioni in più per mese tra giugno e ottobre. Questo incremento significativo della capacità produttiva grazie alle prestazioni aggiuntive è quindi alla base della riduzione del tempo medio di attesa.
Il miglioramento è riscontrabile sia nella valutazione dellattesa media complessiva, sia nella maggiore disponibilità di accesso entro il benchmark di 120 giorni per la classe di priorità P (programmabile).
Si tratta di indicatori che confermano limpatto delle misure adottate e orientano le successive attività di programmazione. Continueremo ad agire nel rispetto delle norme e a monitorare costantemente landamento delle prestazioni, con lobiettivo di assicurare un sistema sanitario ordinato, trasparente e capace di rispondere ai bisogni della popolazione.
|
archivio
|La Voce della Politica
|20/11/2025 - ASM, operativo domani a Matera lambulatorio di Psicologia del Programma Nazionale Equità nella Salute
Nellambito del Programma Nazionale Equità nella Salute valido per il periodo 2021-2027 sul contrasto alla povertà sanitaria, sarà attivato da domani, venerdì 21 novembre, lambulatorio di Psicologia rivolto ai cittadini in condizione di vulnerabilità socio economica ed ai m...-->continua
|
|
|20/11/2025 - Basilicata. Specialistica ambulatoriale: la posizione dellassessore Latronico
Così lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico sulle recenti polemiche circa le prestazioni di specialistica ambulatoriale ex art. 25 della Legge 833/1978 delle strutture private accreditate e convenzionate.
Il Decret...-->continua
|
|
|20/11/2025 - Basilicata. Latronico su inclusione lavorativa a Policoro
«Lesperienza avviata a Policoro con il progetto Lucanian Autistic at Work (LucA@work) rappresenta una best practice che conferma il valore di una strategia regionale fondata su uninclusione autentica, non solo simbolica». Lo dichiara Cosimo Latronico, Assess...-->continua
|
|
|20/11/2025 - Smart Paper. Consiglieri di minoranza: Bardi chiarisca
Continuiamo ad essere preoccupati per il destino delle lavoratrici e dei lavoratori della Smart Paper, ancor di più dopo l'esito dell'incontro di ieri presso il MIMIT. Come minoranza in Consiglio regionale abbiamo assunto fin dall'inizio di questa vicenda un a...-->continua
|
|
|19/11/2025 - Comune di Potenza: gruppi centrodestra su demolizione palestra Coni
I Gruppi Consiliari di centrodestra del Comune di Potenza esprimono profonda preoccupazione per la scelta dellAmministrazione comunale di avviare le demolizioni della palestra CONI proprio il 13 novembre 2025, quando mancavano appena 19 giorni alludienza del...-->continua
|
|
|19/11/2025 - Potenza: il 28 novembre un presidio per lo sciopero nazionale dei giornalisti
LAssociazione della Stampa di Basilicata condivide le ragioni dello sciopero proclamato dalla Fnsi per il prossimo 28 novembre, per sostenere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico con la Fieg, scaduto da oltre dieci anni.
In questi an...-->continua
|
|
|19/11/2025 - Pisticci: nuovo Palazzetto dello Sport nel Rione Croci
È stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport nel Rione Croci, un intervento che unisce innovazione, sostenibilità e inclusione, frutto della collaborazione tra lAmministrazione comunale e le associazioni sport...-->continua
|
|