Basilicata. Latronico su inclusione lavorativa a Policoro

20/11/2025

«Lesperienza avviata a Policoro con il progetto Lucanian Autistic at Work (LucA@work) rappresenta una best practice che conferma il valore di una strategia regionale fondata su uninclusione autentica, non solo simbolica». Lo dichiara Cosimo Latronico, Assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, in occasione della presentazione dei risultati delliniziativa, ieri nella Sala B del Consiglio regionale.

«Questo percorso  spiega lAssessore  ha consentito a quattro giovani con disturbo dello spettro autistico di diventare protagonisti allinterno di un vero ciclo produttivo, grazie allimpegno dellImpresa Sociale Presidi Educativi e alla disponibilità del vivaio La Malfa. Il loro lavoro ha portato alla produzione di 1.500 piantine aromatiche poi messe in vendita: un risultato semplice ma altamente significativo, che dimostra quanto sia possibile costruire percorsi di autonomia e responsabilizzazione».

Liniziativa rientra nel più ampio programma regionale dedicato allautismo, finanziato con risorse nazionali per oltre 2,5 milioni di euro, destinati a interventi sociali, sanitari, educativi e di inclusione lavorativa. Tra questi figurano anche i 17 progetti del Terzo Settore sostenuti dalla Regione  tra cui LucA@work  volti a rafforzare competenze personali, socializzazione e opportunità di inserimento lavorativo, con uno stanziamento complessivo di 520.000 euro.

Parallelamente, la Regione sta potenziando i servizi territoriali attraverso nuove figure specialistiche, attività formative per operatori e insegnanti, iniziative rivolte alle scuole e percorsi dedicati alla diagnosi e al supporto precoce. È inoltre in fase di avvio unEquipe regionale per le emergenze comportamentali, a supporto delle famiglie e dei servizi.

«Linclusione funziona quando si creano contesti capaci di accogliere le persone per ciò che sono, valorizzandone le competenze e offrendo opportunità concrete»  sottolinea Latronico. «Il progetto di Policoro dimostra che la collaborazione tra pubblico, Terzo Settore e imprese può generare un impatto sociale immediato e replicabile».



