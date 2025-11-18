Realizzare iniziative congiunte di carattere culturale, educativo e divulgativo.

Nasce con questi obiettivi il protocollo dintesa tra la biblioteca provinciale Tommaso Stigliani di Matera e lEnte Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano.

L'accordo è stato sottoscritto oggi dal Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, e dal Presidente pro-tempore dellEnte Parco, Giovanni Mianulli.

Con il protocollo dintesa, le due istituzioni avviano una collaborazione che include: lorganizzazione di eventi culturali quali mostre, conferenze, reading letterari e presentazioni di libri dedicati alla storia, alla natura e alla spiritualità dellarea materana. Lo sviluppo di attività di educazione ambientale e culturale rivolte a scuole, famiglie e cittadini, inclusa la progettazione di percorsi formativi integrati con visite tra la biblioteca e il Parco. La realizzazione di percorsi bibliografici e documentari sul patrimonio del Parco. La collaborazione nella catalogazione e digitalizzazione di documenti storici, mappe, studi e pubblicazioni di interesse comune.

Sul piano pratico, la biblioteca provinciale Stigliani si impegna a fornire spazi, materiali e supporto organizzativo, promuovendo le iniziative tramite i propri canali informativi. LEnte Parco delle Chiese Rupestri, invece, si impegna a fornire competenze tecniche, materiali informativi e guide esperte, oltre a ospitare e co-organizzare iniziative allinterno delle proprie aree e strutture.

La durata dellaccordo è di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo scritto. Il protocollo non comporta oneri economici diretti a carico dei sottoscrittori, salvo diversa specifica nei singoli progetti attuativi.

Infine, le parti hanno affidato il coordinamento delle attività alla Direttrice della biblioteca provinciale, Antonella Nota, per limportante presidio culturale, e al Presidente Giovanni Mianulli, per lEnte Parco.

Con questa firma  ha commentato Mancini  si concretizza unimportante sinergia per la promozione del patrimonio culturale e ambientale che riconosce limportanza della tutela del patrimonio e della lettura. Esso, inoltre, stabilisce un solido quadro per la collaborazione istituzionale, unendo la funzione di pubblica lettura e accesso alla cultura della biblioteca con la missione di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del Parco.

Il protocollo sottoscritto  ha spiegato il Presidente dellEnte Parco, Giovanni Mianulli -rafforza il legame tra cultura e natura. Con la biblioteca Stigliani avviamo un percorso condiviso fatto di eventi, educazione ambientale e valorizzazione del patrimonio del nostro territorio. Una collaborazione concreta che unisce competenze e visioni per offrire nuove opportunità alla comunità e alle scuole.

La firma  ha dichiarato Antonella Nota - apre una nuova fase di collaborazione volta a valorizzare insieme il patrimonio culturale, storico e naturale del nostro territorio. Laccordo nasce dalla volontà condivisa di promuovere la conoscenza e la fruizione consapevole dei beni culturali, integrando le attività di lettura, divulgazione e ricerca della biblioteca con le iniziative educative e di valorizzazione del Parco.

Il nuovo protocollo sarà avviato con un evento di apertura dedicato, la prima edizione della Festa degli Alberi che si terrà il 21 novembre, cui parteciperanno le classi degli istituti comprensivi di Matera, durante il quale verranno presentati obiettivi, finalità e azioni previste dallaccordo. Liniziativa segnerà linizio concreto delle attività condivise e offrirà un momento di confronto tra tutti i soggetti coinvolti.